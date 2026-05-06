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Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$574,000
;
11
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ID: 38273
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

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Новые продажи эксклюзивно Редкая возможность в центре города - 3 номера с лифтом и крытой парковкой в табу всего 1 750 000 -? Центр города Rishon LeZion * 3-комнатная квартира. * Приблизительно 80 м2. * 5-й этаж из 6. * Поднять. * Закрытая парковка в табу. * Западная и северная ориентация. Яркая квартира с большим количеством естественного света. * Солнечный водонагреватель. * Квартира требует ремонта. * Здание было отремонтировано (снаружи и внутри) Кассифом. * В настоящее время сдается в аренду качественному арендатору, желающему остаться в собственности. * Подходит как для основного проживания, так и для инвестиций в аренду. Улица Харав Сибай, угол Ахад Хаам – внутренняя улица, тихая и без выхода. * Очень центральное расположение, в нескольких минутах ходьбы от Ротшильд-стрит, общественного транспорта, торговых центров, кафе и общественных услуг. Особенно привлекательна цена на квартиру с лифтом и парковкой в центре города. * Цена продажи: 1 750 000

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
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Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$574,000
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