Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel

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Новые продажи эксклюзивно
Редкая возможность в центре города - 3 номера с лифтом и крытой парковкой в табу всего 1 750 000 -?
Центр города Rishon LeZion
* 3-комнатная квартира.
* Приблизительно 80 м2.
* 5-й этаж из 6.
* Поднять.
* Закрытая парковка в табу.
* Западная и северная ориентация.
Яркая квартира с большим количеством естественного света.
* Солнечный водонагреватель.
* Квартира требует ремонта.
* Здание было отремонтировано (снаружи и внутри) Кассифом.
* В настоящее время сдается в аренду качественному арендатору, желающему остаться в собственности.
* Подходит как для основного проживания, так и для инвестиций в аренду.
Улица Харав Сибай, угол Ахад Хаам – внутренняя улица, тихая и без выхода.
* Очень центральное расположение, в нескольких минутах ходьбы от Ротшильд-стрит, общественного транспорта, торговых центров, кафе и общественных услуг.
Особенно привлекательна цена на квартиру с лифтом и парковкой в центре города.
* Цена продажи: 1 750 000
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
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