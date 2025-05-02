Герцлия, Израиль

В новом районе Герцлия, Экологический и Современный Откройте для себя эту светлую и просторную квартиру, расположенную в новом районе Герцлии, где встречаются современность и уважение к окружающей среде. Эта квартира площадью 100 м2, с частной террасой площадью 20 м2, предлагает приятную и б…