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Продажа новостроек в Герцлии

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Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Герцлия, Израиль
от
$1,88 млн
Дом площадью 247 м2 на 2 уровнях. на участке площадью 424 м2 Восстановление. большой потенциал. возможность расширения и строительства бассейна. дом Находится в тупике возле трассы 2
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Ecologique et moderne dans le nouveau quartier d hertzliya 100 m avec 20 m de terrasse privee
Жилой квартал Ecologique et moderne dans le nouveau quartier d hertzliya 100 m avec 20 m de terrasse privee
Герцлия, Израиль
от
$2,949
В новом районе Герцлия, Экологический и Современный Откройте для себя эту светлую и просторную квартиру, расположенную в новом районе Герцлии, где встречаются современность и уважение к окружающей среде. Эта квартира площадью 100 м2, с частной террасой площадью 20 м2, предлагает приятную и б…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble
Герцлия, Израиль
от
$1,15 млн
Эксклюзив для Герцлии! Прекрасная 5-комнатная квартира на продажу??? Расположение: улица Хахашарон, Герцлия Площадь: 125 м2 + терраса Сукка 15 м2 Здание: современное, построено в 2021 году Парковочное пространство Цена: 4 290 000 Ищете идеальный дом в Герцлии? Эта эксклюзивная 5-комнатная …
Агентство
Immobilier.co.il
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На карте
Realting.com
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