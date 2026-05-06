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Жилой квартал Tour midtown 3 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$1,14 млн
;
7
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ID: 38334
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Намир

О комплексе

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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в красивой Башне Мидтауна! Башня расположена в центре Тель-Авива, недалеко от садов Сароны, Азриели, центра города и легко доступна на общественном транспорте, с въездом и выездом из города. Здание предлагает комплексные услуги, в том числе роскошный вестибюль с охраной 24/7, тренажерный зал и открытый бассейн и многое другое! Квартира светлая и удобная и предлагает приятный жизненный опыт. Пол: 26-й с 6 лифтами 3 штуки 68 м2 + 10 м2 терраса 1 парковочное место Цена: 3 490 000 ш Аренда по 8500 ш/месяц

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Tour midtown 3 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$1,14 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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