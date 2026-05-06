Жилой квартал Tour midtown 3 pieces

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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в красивой Башне Мидтауна!
Башня расположена в центре Тель-Авива, недалеко от садов Сароны, Азриели, центра города и легко доступна на общественном транспорте, с въездом и выездом из города. Здание предлагает комплексные услуги, в том числе роскошный вестибюль с охраной 24/7, тренажерный зал и открытый бассейн и многое другое!
Квартира светлая и удобная и предлагает приятный жизненный опыт.
Пол: 26-й с 6 лифтами
3 штуки
68 м2 + 10 м2 терраса
1 парковочное место
Цена: 3 490 000 ш
Аренда по 8500 ш/месяц
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Тель-Авив, Израиль
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