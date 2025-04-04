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Продажа новостроек в Раанана

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Жилой квартал Haut standing luxueux magnifique projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux magnifique projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$19,663
Красивый роскошный новый и современный дом. Частный лифт. Кинематографический зал бассейна. Все удобства и роскошь вы можете увидеть в исключительном районе. За дополнительной информацией свяжитесь с нами
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Calme grand jardin investi spacieux
Жилой квартал Calme grand jardin investi spacieux
Раанана, Израиль
от
$3,08 млн
Красивый отдельно стоящий дом площадью 344 м2 на 421 м2 земли. Восемь штук. Очень красивый сад. Отличный бассейн. Дом в отличном состоянии. Тихий и жилой район. Отличная гостиная. Хорошая кухня
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer neuf quartier religieux
Жилой квартал A ne pas manquer neuf quartier religieux
Раанана, Израиль
от
$997,195
Красивая квартира очень солнечная 119 м2 4 комнаты с террасой, кухней очень вложены и парковкой. В нескольких минутах ходьбы от школы Яхвне. Тихая улица
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement bonnes orientations calme
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement bonnes orientations calme
Раанана, Израиль
от
$2,233
Квартира с 3 комнатами. 2 ванные комнаты. Большая терраса 25 м2. Посмотреть Degagee Парковка. доступный из 1/03/2025
Агентство
Immobilier.co.il
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