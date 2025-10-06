  1. Realting.com
Продажа новостроек в Beersheba Subdistrict

Tamar Regional Council
2
Нетивот
1
Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Нетивот, Израиль
от
$404,865
В новом районе Netivot Район Рамот Йорам в середине расширения, примыкающего к району Неве Шароне. Чистые инвестиции. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса с садовым цокольным этажом. Доставка в течение 2 лет с банковской гарантией
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Израиль
от
$845,718
Mardochee khayat приглашает Вас поселиться в одном из наших жилых проектов города Нетания. В центре города Нетания Близко все начинается, в синагогах все это происходит пешком. Характеристики проекта Проект построен на одной из самых известных и коммерческих улиц Нетании. Красивый двойной …
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Израиль
от
$725,758
Mardochee khayat приглашает Вас поселиться в одном из наших жилых проектов города Нетания. В центре города Нетания Близко все начинается, в синагогах все это происходит пешком. Характеристики проекта Проект построен на одной из самых известных и коммерческих улиц Нетании. Красивый двойной …
