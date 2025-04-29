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Продажа новостроек в Раанане

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Жилой квартал Bien agence bon emplacement bonne occasion
Жилой квартал Bien agence bon emplacement bonne occasion
Раанана, Израиль
от
$897,476
Квартира из 4 комнат Well Agency. Терраса парковки 14 м2. Улица Шварца. Закрыть школу Ариэль и синагогу. Все товарные знаки близки
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Au centre bel appartement dans un bel immeuble grand projet de qualite
Жилой квартал Au centre bel appartement dans un bel immeuble grand projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,31 млн
Хорошая квартира с 6 комнатами. Редко можно найти в Раанане. Полностью обновлен и очень вложен. Хорошая кухня. Здание после Тама (Реново) очень хорошо расположено. - Ты уже в пути. Рядом с магазинами и магазинами. Парковочный погреб Mamad
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire clair
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire clair
Раанана, Израиль
от
$1,12 млн
Дуплекс с потрясающим видом. Мы видим море. 5 комнат Гостиная не очень большая, но она открывается на красивую террасу сукка. 2 парковочных места и 1 подвал. Очень зеленый район рядом со школой
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Раанана, Израиль
от
$1,06 млн
Квартира с 5 номерами с террасной парковкой и подвалом. Терраса 10 м2. Довольно открытая кухня. Обновленное здание с мадам. В центре города рядом с синагогой Рава Пинто есть 2 не аруза, а тишина. Улицы имеют уникальный смысл
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme neuf
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme neuf
Раанана, Израиль
от
$980,341
Красивая квартира из 4 комнат. новое здание после Тама. недалеко от школы Яхвне. 119 м2 и 9 м2 терраса. Красивая кухня 2 ванные комнаты, включая мамочку. Парковка
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$924,161
Новая квартира 3 п. Прекрасный вид дегаже. в садах, терраса 25 м2. Сукка. с южной и западной стороны. 2 парковки в подвале. Квартира сдается до июля 2026 года по 6200 ш/месяц
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer neuf quartier religieux
Жилой квартал A ne pas manquer neuf quartier religieux
Раанана, Израиль
от
$997,195
Красивая квартира очень солнечная 119 м2 4 комнаты с террасой, кухней очень вложены и парковкой. В нескольких минутах ходьбы от школы Яхвне. Тихая улица
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse bien agence calme
Жилой квартал Avec terrasse bien agence calme
Раанана, Израиль
от
$851,127
Хорошая 4-комнатная квартира. Первый этаж. Реконструкция выполнена с помощью архитектора интерьера. Отличная жизнь. Мамад. Терраса и крытый паркинг
Агентство
Immobilier.co.il
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На карте
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