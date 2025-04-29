Раанана, Израиль

Хорошая квартира с 6 комнатами. Редко можно найти в Раанане. Полностью обновлен и очень вложен. Хорошая кухня. Здание после Тама (Реново) очень хорошо расположено. - Ты уже в пути. Рядом с магазинами и магазинами. Парковочный погреб Mamad