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Продажа новостроек в Рамат-Гане

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Жилой квартал Appartement de reve a ramat gan
Жилой квартал Appartement de reve a ramat gan
Рамат-Ган, Израиль
от
$870,790
Новый на рынке! Красивая квартира в новом и качественном проекте в самом сердце Рамат-Гана. Почему эта квартира такая особенная? •76 м2 идеально расположено Большая терраса площадью 12,5 м2 - идеально подходит для солнечных завтраков! • Высокий этаж - панорамный вид на город • Фасад с видом …
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Affaire
Жилой квартал Affaire
Рамат-Ган, Израиль
от
$237,361
Небольшая квартира рядом с университетом и больницей Смотритель, лобби, магазины, парковка, прачечная, бильярд 4 лифта, лифт шаббат
Агентство
Immobilier.co.il
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На карте
Realting.com
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