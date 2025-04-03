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Продажа новостроек в Хадера

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Жилой квартал Une villa de reve au prix d un appartement a tel aviv
Жилой квартал Une villa de reve au prix d un appartement a tel aviv
Хадера, Израиль
от
$2,22 млн
В эксклюзивности RE/MAX Hadera представляет вас в категории «COLLECTION», великолепная 8-комнатная вилла, расположенная в Бейт-Элиэзере, в нескольких минутах от парка, на одной из самых красивых жилых улиц Хадеры. Характеристики: - Огромный участок площадью 700 м2 (очень редко!), Жилая площ…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Maison refaite a neuf de haut standing
Жилой квартал Maison refaite a neuf de haut standing
Хадера, Израиль
от
$870,790
БЖ Ищете новый дом очень высокого положения с красивой квартирой из двух независимых комнат? Продается в Эфраимском районе Хадеры дом из 5 комнат, преобразованный в 4 комнаты, полностью отремонтированные. Дом площадью 145 м2 состоит из: - превосходная кухня с центральным островом, - исключ…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur
Жилой квартал Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur
Хадера, Израиль
от
$1,39 млн
БЖ Невероятный новый дом, Белый дом, в жилом районе Бейт-Элиэзер! RE/MAX Hadera представляет вам исключительно дом, за исключением 6 комнат в конце строительства! Он расположен в новом жилом районе Бейт-Элиэзер, к востоку от Хадеры, недалеко от шоссе 6, синагоги, удобства. Характеристики:…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Un petit bijou superbe appartement de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Жилой квартал Un petit bijou superbe appartement de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Хадера, Израиль
от
$558,991
БЖ RE/MAX Hadera предлагает превосходную квартиру в центре Хадеры, очень хорошо расположенную, недалеко от французской пекарни, торговых центров, автобусов, школ. Красивые 3 комнаты на четвертом этаже недавнего здания (6 лет), обращенные на юго-восток, яркие, роскошные, с красивой гостиной, …
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement de 5 pieces unique avec prestations haut de gamme
Жилой квартал Appartement de 5 pieces unique avec prestations haut de gamme
Хадера, Израиль
от
$671,351
БЖ RE/MAX Hadera представляет эксклюзивную 5-комнатную квартиру в центре города, в знаменитом проекте Viva. Эта уникальная квартира площадью около 170 м2 на 12 этаже имеет большую террасу площадью 38 м2, с потрясающим видом и состоит из: - из американской кухни, - современная гостиная, - 4 …
Агентство
Immobilier.co.il
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На карте
Realting.com
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