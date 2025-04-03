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В эксклюзивности RE/MAX Hadera представляет вас в категории «COLLECTION», великолепная 8-комнатная вилла, расположенная в Бейт-Элиэзере, в нескольких минутах от парка, на одной из самых красивых жилых улиц Хадеры.
Характеристики:
- Огромный участок площадью 700 м2 (очень редко!),
Жилая площ…
БЖ
Ищете новый дом очень высокого положения с красивой квартирой из двух независимых комнат?
Продается в Эфраимском районе Хадеры дом из 5 комнат, преобразованный в 4 комнаты, полностью отремонтированные.
Дом площадью 145 м2 состоит из:
- превосходная кухня с центральным островом,
- исключ…
БЖ
Невероятный новый дом, Белый дом, в жилом районе Бейт-Элиэзер!
RE/MAX Hadera представляет вам исключительно дом, за исключением 6 комнат в конце строительства!
Он расположен в новом жилом районе Бейт-Элиэзер, к востоку от Хадеры, недалеко от шоссе 6, синагоги, удобства.
Характеристики:…
БЖ
RE/MAX Hadera предлагает превосходную квартиру в центре Хадеры, очень хорошо расположенную, недалеко от французской пекарни, торговых центров, автобусов, школ.
Красивые 3 комнаты на четвертом этаже недавнего здания (6 лет), обращенные на юго-восток, яркие, роскошные, с красивой гостиной, …
БЖ
RE/MAX Hadera представляет эксклюзивную 5-комнатную квартиру в центре города, в знаменитом проекте Viva.
Эта уникальная квартира площадью около 170 м2 на 12 этаже имеет большую террасу площадью 38 м2, с потрясающим видом и состоит из:
- из американской кухни,
- современная гостиная,
- 4 …