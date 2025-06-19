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Долгосрочная аренда вилл в Израиле

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Вилла 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Вилла 180 метров + 150 метров открытой площадки 3 спальни 3 ванные комнаты Стоянка мебе…
$11,236
в месяц
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Вилла 7 комнат в Тель-Авив, Израиль
Вилла 7 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 7
Площадь 486 м²
Земля 440 м2 - Построенная площадь 486 м2 7 больших комнат - особенно просторные, и 7 ванных…
$10,674
в месяц
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Вилла 8 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 8 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 8
Площадь 440 м²
великолепный новый и современный роскошный дом. Частный лифт. бассейн, кинозал. Весь комфорт…
$19,663
в месяц
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