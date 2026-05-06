  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Vieux nord vue degagee jusqua la mer

Жилой квартал Vieux nord vue degagee jusqua la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$7,05 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 38413
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Zangvil, 15

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,31 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Тель-Авив, Израиль
от
$1,74 млн
Жилой квартал Baka jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,968
Жилой квартал Magnifique appartement tres bien situe
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf a proximite de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,05 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Vieux nord vue degagee jusqua la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$7,05 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Potentiel 4 pieces a renover dans petite rue residentielle entre la rue sokolov et basel
Жилой квартал Potentiel 4 pieces a renover dans petite rue residentielle entre la rue sokolov et basel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,48 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Иерусалим, Израиль
от
$1,57 млн
В районе Бейт-Хакерем (Йефе-Ноф) исключительное здание вмещает всего 6 квартир, большие 6,5 одноместных номеров наверху, 4 выставки, с большой гостиной-столовой-балконом; лифт непосредственно обслуживает главную комнату, мастер-люкс, полную доступность, мамад и парковку. Очаровательная кварт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$3,77 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации