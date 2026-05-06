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Жилой квартал Superbe penthouse proche mer vieux nord

Тель-Авив, Израиль
от
$3,18 млн
;
10
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ID: 38314
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Дизенгоф, 213

О комплексе

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Отличный пентхаус на продажу в Тель-Авиве, на Старом Севере, всего в нескольких шагах от моря! Новое здание. 7 этаж на 7 с прямым лифтом в квартире. 4,5 комнаты. 2 ванные комнаты. 132 м2 + 33 м2 террасы с видом на море. 4 выставки. Мамад. Цена: 9 690 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Superbe penthouse proche mer vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$3,18 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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