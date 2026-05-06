  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement clair dans un bel immeuble grand investi spacieux

Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement clair dans un bel immeuble grand investi spacieux

Тель-Авив, Израиль
от
$3,44 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 38657
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Leonardo da Vinci, 2

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe duplex dizengoff ben gourion avec mamad et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,08 млн
Жилой квартал Appartement 5 pieces avec potentiel a renove parking situe entre basel et bd bengourin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,10 млн
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement grand a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Тель-Авив, Израиль
от
$3,12 млн
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$639,600
Жилой квартал Petit et charmant 3 pieces ideal investissement
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement clair dans un bel immeuble grand investi spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$3,44 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement luxueux vue sur la mer a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement luxueux vue sur la mer a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Ашдод, Израиль
от
$1,21 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement haut standing magnifique
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement haut standing magnifique
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement haut standing magnifique
Тель-Авив, Израиль
от
$5,22 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Показать все Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ашдод, Израиль
от
$2,59 млн
Редкая в этом районе вилла высокого класса, расположенная в одном из самых востребованных районов Ашдода, в нескольких шагах от пляжа, на второй линии моря. Недвижимость, предназначенная для обеспечения комфорта, конфиденциальности и качества жизни, идеально подходит для семьи или исключител…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации