Жилой квартал Mini penthouse vue mer terrasse souccah

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Новый мини-Пентхаус на продажу в центре Нетании!
Новое здание с красивым лобби!
13 этаж с 3 лифтами
3 штуки
2 ванные комнаты
93 м2 + 13 м2 терраса Сокка с видом на море
1 парковка
Цена: 2,290,000sh
Приманка Vaad: 450 шт/месяц
Арнона: 500 шт/месяц
Для получения дополнительной информации:
Израиль: 052 577 50 44
Франция: 01,77,38,01,19
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
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