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Жилой квартал Mini penthouse vue mer terrasse souccah

Нетания, Израиль
от
$751,120
;
10
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ID: 38305
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Israel Zangvil, 19

О комплексе

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Новый мини-Пентхаус на продажу в центре Нетании! Новое здание с красивым лобби! 13 этаж с 3 лифтами 3 штуки 2 ванные комнаты 93 м2 + 13 м2 терраса Сокка с видом на море 1 парковка Цена: 2,290,000sh Приманка Vaad: 450 шт/месяц Арнона: 500 шт/месяц Для получения дополнительной информации: Израиль: 052 577 50 44 Франция: 01,77,38,01,19

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Нетания, Израиль
от
$751,120
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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