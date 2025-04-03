  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Hadera Subdistrict

Продажа новостроек в Hadera Subdistrict

Хадера
5
Ор Акива
2
Хариш
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Appartement familial a or akiva dans le quartier tres recherche neve or
Жилой квартал Appartement familial a or akiva dans le quartier tres recherche neve or
Ор Акива, Израиль
от
$603,935
БЖ RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивную 5-комнатную квартиру в новом районе Неве или Акива. Эта новая солнечная квартира площадью около 110 м2 на 5 этаже на 9, состоит из: - приятное жилое пространство, - терраса площадью около 14 м2, - 4 спальни, включая мастер-люкс и безопасную ком…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Une villa de reve au prix d un appartement a tel aviv
Жилой квартал Une villa de reve au prix d un appartement a tel aviv
Хадера, Израиль
от
$2,22 млн
В эксклюзивности RE/MAX Hadera представляет вас в категории «COLLECTION», великолепная 8-комнатная вилла, расположенная в Бейт-Элиэзере, в нескольких минутах от парка, на одной из самых красивых жилых улиц Хадеры. Характеристики: - Огромный участок площадью 700 м2 (очень редко!), Жилая площ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Incroyable appartement familial de 5 pieces
Жилой квартал Incroyable appartement familial de 5 pieces
Хадера, Израиль
от
$637,643
БЖ Невероятная 5-комнатная квартира! Эта превосходная квартира расположена в самом сердце религиозного района улицы Рачи, тихой и востребованной зоны павильона, в современном и недавнем здании 13 этажей. Характеристики: - Очень красивая квартира 110 м2, - Терраса 10 м2, открытая юго-восточ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Жилой квартал Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel
Жилой квартал Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel
Ор Акива, Израиль
от
$1,63 млн
Превосходная недвижимость 7 номеров 270 м2 построена на участке 470 м2 5 спален, включая 2 родительских люкса Большое жилое пространство с красивой высотой потолка, очень светлое с гостиной, гостиной и роскошной американской кухней. Блестяще спроектированный дом до мельчайших деталей изве…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Maison refaite a neuf de haut standing
Жилой квартал Maison refaite a neuf de haut standing
Хадера, Израиль
от
$870,790
БЖ Ищете новый дом очень высокого положения с красивой квартирой из двух независимых комнат? Продается в Эфраимском районе Хадеры дом из 5 комнат, преобразованный в 4 комнаты, полностью отремонтированные. Дом площадью 145 м2 состоит из: - превосходная кухня с центральным островом, - исключ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe appartement familial de tres haut standing au bord de la reserve naturelle de hadera
Жилой квартал Superbe appartement familial de tres haut standing au bord de la reserve naturelle de hadera
Хадера, Израиль
от
$828,655
Добро пожаловать в Эйн-Хаям, недавний район, расположенный на краю великолепного заповедника Хадера, с захватывающими дух видами с тонами зеленого и бирюзового цветов. Эта квартира расположена на второй линии района Эйн-Хаям, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой. В роскошном здании есть вел…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En exclusivite une maison cosy dans le quartier neve haim a hadera
Жилой квартал En exclusivite une maison cosy dans le quartier neve haim a hadera
Хадера, Израиль
от
$969,105
БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет собой просторный дом с приятным садом в тихом районе франкоязычных семей. Его характеристики: - Дом 5,5 комнат площадью 170 м2, - Поле 350 м2, - Яркая гостиная, - Кашерская кухня, - Безопасная комната на первом этаже, - 4 дополнительных …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur
Жилой квартал Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur
Хадера, Израиль
от
$1,39 млн
БЖ Невероятный новый дом, Белый дом, в жилом районе Бейт-Элиэзер! RE/MAX Hadera представляет вам исключительно дом, за исключением 6 комнат в конце строительства! Он расположен в новом жилом районе Бейт-Элиэзер, к востоку от Хадеры, недалеко от шоссе 6, синагоги, удобства. Характеристики:…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un petit bijou superbe appartement de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Жилой квартал Un petit bijou superbe appartement de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Хадера, Израиль
от
$558,991
БЖ RE/MAX Hadera предлагает превосходную квартиру в центре Хадеры, очень хорошо расположенную, недалеко от французской пекарни, торговых центров, автобусов, школ. Красивые 3 комнаты на четвертом этаже недавнего здания (6 лет), обращенные на юго-восток, яркие, роскошные, с красивой гостиной, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 4 pieces
Жилой квартал Magnifique 4 pieces
Хариш, Израиль
от
$463,485
МАГНИФИЧЕСКИЕ 4 ПОЛЯ В РЕЦЕНТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ Исключительный панорамический просмотр. Большие ужасы. Большой китчен. 15 минут на море Хадеры. Парковка и пещера
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de 5 pieces unique avec prestations haut de gamme
Жилой квартал Appartement de 5 pieces unique avec prestations haut de gamme
Хадера, Израиль
от
$671,351
БЖ RE/MAX Hadera представляет эксклюзивную 5-комнатную квартиру в центре города, в знаменитом проекте Viva. Эта уникальная квартира площадью около 170 м2 на 12 этаже имеет большую террасу площадью 38 м2, с потрясающим видом и состоит из: - из американской кухни, - современная гостиная, - 4 …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Prix exceptionnel une maison de reve dans le quartier residentiel recherche de neve haim a hadera
Жилой квартал Prix exceptionnel une maison de reve dans le quartier residentiel recherche de neve haim a hadera
Хадера, Израиль
от
$1,40 млн
БЖ Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» в востребованном жилом районе Неве-Хаим, примерно в 5 минутах езды от моря, дом мечты 6 + 1 + 1 номер!!! Его характеристики: - 260 м2 на участке площадью 400 м2, - Роскошное жилое пространство, с вели…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Une maison familiale moderne et lumineuse de 200 m
Жилой квартал Une maison familiale moderne et lumineuse de 200 m
Хадера, Израиль
от
$1,14 млн
БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет Вам эксклюзивно на продажу, новый и просторный дом! Расположен в самом сердце тихого и востребованного района Неве Хаим, на улице Игал Алон. Его характеристики: ✅ Дом из 7 комнат, ✅ Площадь 200 м2 на 3 уровнях, ✅ Земля 290 м2, ✅ 3 р…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти