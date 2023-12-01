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Продажа новостроек в haSharon Subdistrict

Нетания
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Жилой комплекс Sea View Netaniya
Жилой комплекс Sea View Netaniya
Нетания, Израиль
Цена по запросу
Сдача в: 2028
Агентство: realt
Роскошный проект, который сочетает в себе отель с резиденциями, по стандартам премиум-класса и в непосредственной близости от набережной и моря на самой красивой улице Нетании. Отель будет построен в сотрудничестве с канадской израильской компанией и будет включать в себя номера, роскошные люксы, бассейн, тренажерный зал, ресторан шеф-повара, спа-салон, и многие другие объекты. Отель имеет 8 этажей, жилые апартаменты находятся на 9-м этаже до 32-го этажа. Вход в вестибюль отеля будет с бульвара Ница, в то время как жилой комплекс будет иметь вход в роскошное и отдельное лобби.
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