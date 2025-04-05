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Отремонтированная квартира 5 номеров - 140м2 - Байит Веган Иерусалим
Балкон Soucca 7 и 5 м2, 2-й этаж
Квартира расположена на улице Харав Хаим Михлин в Бетвейгане, недалеко от Ешивы Кол Яаков.
Расположен на 2-м этаже здания 4 этажа, 5 комнат, включая 4 спальни. 2 сокковые террасы площадью 7…
В самом сердце Байитского вегана, у подножия синагог, школ и магазинов: небольшое здание всего 4 этажа с лифтом, крытый паркинг и большой погреб площадью 12 м2.
Пентхаус 4 номера, переоборудованный в 5 очень легко, с огромной террасой 50 м2 Сукка с панорамным видом на Иерусалим!
Один на полу…
Расположенный на 3-м этаже нового здания на улице Хатноуфа, этот просторный офис площадью 176 квадратных метров предлагает исключительную яркость благодаря многочисленным окнам и беспрепятственному виду. Доставленный сырым, он полностью регулируется в соответствии с вашими потребностями, иде…
Откройте для себя поистине уникальный жизненный опыт в самом сердце Баки, Иерусалим. Этот дуплекс, расположенный в небольшом каменном здании, переопределяет комфорт и удобство. С 2 этажами, лифтом и безмятежным спокойствием, это свойство предлагает вечный шарм.
Основные моменты собственност…
Очень красивая и большая 3 комнаты 140 м2 (5 номеров оригинальная возможность сделать его в своем состоянии с легкостью и имеет меньшую стоимость) терраса 11 м2 с панорамным видом на Иерусалим, 2 ванные комнаты, + 2 парковочных места и 1 погреб
Добро пожаловать в эту очаровательную квартиру, полностью отремонтированную с заботой и элегантностью, идеально подходящую для семьи, которая ищет спокойную и теплую среду обитания. Расположенный на 1-м этаже старого и низкого здания с несколькими входами, этот объект предлагает как характер…
Очаровательная квартира для продажи в Гиват-Чауле - сердце удобства и сообщества!
Расположение: Гиват Чаул, Религиозный квартал
Эта красивая квартира, расположенная в безмятежном и востребованном религиозном районе Гиват Чаул, является редкой жемчужиной, ожидающей, когда вы назовете ее дом…
Красивая меблированная квартира из 3 комнат 80 м2, с террасой сокка на 17-м этаже с прекрасным видом.
Немедленный вход, фотографии по запросу
Расположен в новом здании, в 100 метрах от хакала-ракевет, в 5 минутах от тахана-мерказит и поезда до Тель-Авива за 26 минут.
Кондиционер, напольное…
Квартира в очень хорошем состоянии 5 номеров, 130м2 1-й этаж, терраса 15м2
Расположено на улице Bayit Vegan Moshe Zilberg
4 спальни (родительская комната)
2 ванные комнаты, 3 туалета
кондиционер, лифт, парковка и погреб, доступ для инвалидов
Цена: 4.500,000sh.
агентская комиссия 2% + мадам
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Квартира 5,5 номеров 120м2 Байит Веган Иерусалим
2 террасы площадью 7 м2, включая сукку, Работы, которые планируется
Гостиная, столовая, кухня
4 спальни, 1 ванная комната, 2wc, кондиционер, радиаторы, демпфер, ставни,
Крытая парковка, лифт Chabat, доступ для инвалидов
Два входа.
Тама 38 вско…
Расположенная на тихой улице, эта очень большая квартира расположена в небольшом здании всего с 4 квартирами. Наслаждайтесь частным входом, ведущим к огромному открытию на террасе с захватывающим панорамным видом. Современная американская кухня идеально подходит для любителей кухни.
Квартир…
Откройте для себя эту великолепную квартиру площадью 119 м2, идеально расположенную на 12-м этаже престижной башни Варшавского, в востребованном районе Хар-Хома. Это элегантное и современное жилое пространство предлагает:
5 просторных номеров, в том числе светлая гостиная, открывающаяся на …
квартира 4 номера отремонтированная поверхность 100м2 на 1-м этаже в здании 2 этажа, Рамат Шарет Джеррусалим
Жилая и столовая с террасой-суккой 10 м2
3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета
Кондиционер в гостиной, радиаторы, порошок хемек, воздушный шар Электрическая горячая вода, роликовые …
Квартира для ремонта 3 комнат 72 м2 - Байит Веган Иерусалим
2-й этаж, терраса, юго-восточная экспозиция
Гостиная, столовая, кухня
2 спальни, 1 душ, 2 туалета
Решетки, бронированная дверь, лифт
Потребность в ремонте
Цена: 2,750,000sh
(В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая со…
Это оболочка собственности.
Расположенная в престижном районе Северного Талпиота в Иерусалиме, эта квартира предлагает исключительный жизненный опыт в исторически богатом и сладком районе. Известный своей близостью к значительным достопримечательностям, включая Западную стену, Старый город и…
В районе Мекор Хаим, недалеко от Баки, Эмек Рефаим, у подножия парка Хамесила.
В роскошном магазине строится девять промоутеров. Шаббат и лобби-лифты.
Апартаменты 2 номера новые 42м2 плюс балкон 10м2 с открытым видом.
Яркая квартира, напольное отопление, центральный кондиционер и комната дл…
В самом сердце Байита начинались возле трамвая, автобуса, магазинов и детского парка.
Новое здание после Тамы 38 с частной парковкой, лифтами Чабат, общим садом для строительства сурки, дигикодом к входу.
Апартаменты 5 номеров новые очень вложены, с балконом 12 м2, великолепная современная …
Мы рады представить наш новый эксклюзивный проект в престижном районе Арнона в Иерусалиме.
«Bustan arnona», этот магазинный проект включает в себя два небольших 6-этажных здания на 44 единицы, предлагающих уникальные апартаменты и пентхаусы с впечатляющими открытыми пространствами.
В апарта…
Новая квартира, мебель 113м2 Байит Веган Иерусалим
Работы не планируется
5 номеров 113м2 с террасой 12м2 на 1-м этаже в новом здании 7 этажей с 3 выставками.
2 года, расположен на улице Узиэль возле трамвая, магазинов, школ и парка.
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Гостиная, столовая, кухня
4 спальни, включая одну спальню…
Единственная возможность быть принятым!
Продажа Иерусалимского района Бейт Акерем
Небольшое здание в тихом и живописном районе, недалеко от трамвая
3 штуки 65м2
полностью отремонтированный современный, просторный, яркий и очень приятный
Большая гостиная
Кондиционер
В процессе Pinouy Binou…
Красивая квартира, недавняя, просторная, приятная, полностью отремонтированная, хорошо оборудованная кухня, мастер-люкс, мамад, 2 балкона (1 сукка), 2 ванные комнаты, прачечная, солнечный, тихий лифт, подходящий для инвалидов, центральный рядом синагоги, торговый центр, школы, парк в Мессиле
Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим
Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel.
Идеальное расположение с точки зрения…
Доставка за 32 месяца большой Penthouse 5P площадью 135 м2, HSP 2,97 м, мастер-люкс, высококачественная отделка, терраса с потрясающим видом 55 м2. по непревзойденной цене 35 000 шекелей / м2
Агентство Хадасса Такам
Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Кирьят Йовель Иерусалим
Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel.
Идеальное расположение с точки зрен…
В самом сердце кареты Рамат, рядом с Байитом веганом и Холиландом.
Полуотдельный дом 6 комнат 350 м2 отремонтирован с отличным вкусом, терраса 110 м2, огромные внутренние и внешние пространства, очень большая гостиная, мастер-люкс более 70 м2 с ванной комнатой и гардеробной, отдельная кухня,…
В сердце Баки! У подножия будущего строящегося трамвая.
В здании после Тама 38, 2-комнатная квартира 42м2 светлая с балконом и красивым и зеленым видом.
2 ориентации, центральный кондиционер, вложенная кухня, просторная ванная комната.
Подъем шаббата и квартиры является одним из единственных…
Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей
2026 год
Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный …
В самом сердце Кирьят Моче, как центральная, так и тихая, зеленая зона, рядом синагоги и общественный сад, очаровательная квартира на первом этаже, полная доступность, полностью отремонтированный, большой балкон с суккой.
Парковка в здании и подвале 9 м2. Свободно! Хадасса Эксклюзив, агентство TAKAM
В самом сердце Кирьят Моче, в 10 минутах от центра города, недалеко от нескольких синагог и сада, в небольшом здании 5 этажей; 3P в стадии строительства (новый этаж Тама) 81 м2 жилая площадь + балкон 7 м2 с суккой, тихий, мастер-люкс, мамад. Доставка через 28 месяцев. Серьезная компания реал…
Пентхаус 5 номеров 156м2 с террасой 41м2 в новом здании Кирьят Хайовель Иерусалим
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей
2026 год
Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, н…
Реализуйте свою мечту о жизни в самом сердце популярного района Бака!
Просторная 5-комнатная квартира, площадью 108 м2, расположена на первом этаже 3-этажного здания.
Квартира требует полного ремонта, что дает вам возможность настроить ее в соответствии с вашими вкусами.
Он имеет большой бал…
В нескольких минутах от трамвая в тихой и очаровательной обстановке, красивый отремонтированный 3P, с превосходным видом и тройной экспозицией, балконной суккой и раздевалкой. Строительство с потенциалом, бизнес, чтобы захватить эксклюзивное агентство Хадасса Такам
Новый на рынке!
В районе Рамат Шарет, граничащем с Байитом Ваганом, на тихой и павильонной улице, очень востребовано расположение.
Дом площадью 280 м2 с красивым частным двором площадью 150 м2.
На 3 этажах, очень просторная и светлая, огромная гостиная и отдельная кухня, мастер-люкс на верхн…
Новый пентхаус 5 комнат 154м2 терраса 88м2 в новом здании Кириат Йовель Иерусалим
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей
2026 год
Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, н…
В популярном районе Катамона Хайешана, у подножия парка Сан-Симон и недалеко от улицы Хизкиджаху Хамелех.
В новом здании магазина Halafta Street в окружении зелени всего 6 этажей с изысканным вестибюлем и лифтом Шаббат.
Сад Rez Duplex с щедрыми поверхностями, интерьером 179 м2 и частным садо…
Великолепный одноэтажный дом 5 штук как новый!
Частный вход на улицу, 4 ориентации, около 165 м2 сырой, огромный очень зеленый сад вокруг дома, большая просторная гостиная, американская кухня инвестирует, очень хорошие услуги, мастер-люкс с раздевалкой и ванной комнатой, две ванные комнаты, …
В центре города Иерусалима в новом районе Кириат Алехум 2 минуты ходьбы от города кино.
лицом к ган-сейверу, очень красивые 3 комнаты 89 м2 с балконом; прекрасный вид, очень красивое пребывание, наполненное солнцем
2 ванные комнаты,
Подвал и бесплатная парковка
5 номеров новая квартира 133м2 с террасой 22м2 на 14-15 и 18 этаже в Кириате Йовел Иерусалим
Рядом с трамваями и магазинами
Вид зазора
Парковка и погреб включены
Немедленный въезд
Цена от 4.350.00,000sh
Исключая агентские сборы
Для получения дополнительной информации или для организации виз…
Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима
Расположен у подножия парка Хамесила, в новом и высококлассном бутик-здании (с элегантным лобби, лифтом Шаббат и подземной парковкой). Квартира из 4 комнат площадью 93 м2 плюс балкон площадью 9 м2, где тщательно продуман…