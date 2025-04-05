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Продажа новостроек в Иерусалим

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Жилой квартал Penthouse a arnona hatseira
Жилой квартал Penthouse a arnona hatseira
Иерусалим, Израиль
от
$1,35 млн
Просторный пентхаус 120 м2, огромная терраса / сокка (75 м2), бассейн, 2 парковочных места, погреб, 3 туалета, тихий, ухоженный, немедленный
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Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Центральное и тихое место с видом на 4-комнатный люминесцентный дуплекс прогулка возле Emek refaim. Парковка и подвал
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
Продается в районе Гила, Квартира 4 номера, 90 м2, 4-й этаж с лифтом, квартира отремонтирована в современном здании, балкон сукка, частная парковка, подвал, Йонкерс и кондиционер
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
Отремонтированная квартира 5 номеров - 140м2 - Байит Веган Иерусалим Балкон Soucca 7 и 5 м2, 2-й этаж Квартира расположена на улице Харав Хаим Михлин в Бетвейгане, недалеко от Ешивы Кол Яаков. Расположен на 2-м этаже здания 4 этажа, 5 комнат, включая 4 спальни. 2 сокковые террасы площадью 7…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
В самом сердце Байитского вегана, у подножия синагог, школ и магазинов: небольшое здание всего 4 этажа с лифтом, крытый паркинг и большой погреб площадью 12 м2. Пентхаус 4 номера, переоборудованный в 5 очень легко, с огромной террасой 50 м2 Сукка с панорамным видом на Иерусалим! Один на полу…
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Жилой квартал Bureau d angle lumineux de 176 m a louer - talpiot jerusalem
Жилой квартал Bureau d angle lumineux de 176 m a louer - talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,708
Расположенный на 3-м этаже нового здания на улице Хатноуфа, этот просторный офис площадью 176 квадратных метров предлагает исключительную яркость благодаря многочисленным окнам и беспрепятственному виду. Доставленный сырым, он полностью регулируется в соответствии с вашими потребностями, иде…
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Жилой квартал Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$980,341
Откройте для себя поистине уникальный жизненный опыт в самом сердце Баки, Иерусалим. Этот дуплекс, расположенный в небольшом каменном здании, переопределяет комфорт и удобство. С 2 этажами, лифтом и безмятежным спокойствием, это свойство предлагает вечный шарм. Основные моменты собственност…
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Жилой квартал Holyland -bait vagan -jersalem
Жилой квартал Holyland -bait vagan -jersalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
Очень красивая и большая 3 комнаты 140 м2 (5 номеров оригинальная возможность сделать его в своем состоянии с легкостью и имеет меньшую стоимость) терраса 11 м2 с панорамным видом на Иерусалим, 2 ванные комнаты, + 2 парковочных места и 1 погреб
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Жилой квартал magnifique appartement 4 pieces a vendre a kiryat menachem rue islande
Жилой квартал magnifique appartement 4 pieces a vendre a kiryat menachem rue islande
Иерусалим, Израиль
от
$997,195
Добро пожаловать в эту очаровательную квартиру, полностью отремонтированную с заботой и элегантностью, идеально подходящую для семьи, которая ищет спокойную и теплую среду обитания. Расположенный на 1-м этаже старого и низкого здания с несколькими входами, этот объект предлагает как характер…
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Жилой квартал Beau 3 pieces a vendre a givat chaoul - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Beau 3 pieces a vendre a givat chaoul - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$786,520
Очаровательная квартира для продажи в Гиват-Чауле - сердце удобства и сообщества! Расположение: Гиват Чаул, Религиозный квартал Эта красивая квартира, расположенная в безмятежном и востребованном религиозном районе Гиват Чаул, является редкой жемчужиной, ожидающей, когда вы назовете ее дом…
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Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces - 108m2 - kiryat moshe jerusalem balcon 14m2 19eme etage
Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces - 108m2 - kiryat moshe jerusalem balcon 14m2 19eme etage
Иерусалим, Израиль
от
$2,949
Аренда красивой новой квартиры 4 номера - 108м2 - Кирьят Моше Иерусалим Балкон 14м2, 19-й этаж Жилая столовая, кухня 2 раковины 3 спальни, 1 ванная комната, 1 душ, 2 туалета Кондиционер, напольное отопление Бронированная дверь, 1 парковка, лифт, доступ для инвалидов, интерком Экспозиция: юг…
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Жилой квартал Bel appartement neuf et meuble de 3 pieces 80m2 a kiriat moshe jerusalem
Жилой квартал Bel appartement neuf et meuble de 3 pieces 80m2 a kiriat moshe jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$955,060
Красивая меблированная квартира из 3 комнат 80 м2, с террасой сокка на 17-м этаже с прекрасным видом. Немедленный вход, фотографии по запросу Расположен в новом здании, в 100 метрах от хакала-ракевет, в 5 минутах от тахана-мерказит и поезда до Тель-Авива за 26 минут. Кондиционер, напольное…
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Жилой квартал Appartement 5 pieces 130m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 130m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Квартира в очень хорошем состоянии 5 номеров, 130м2 1-й этаж, терраса 15м2 Расположено на улице Bayit Vegan Moshe Zilberg 4 спальни (родительская комната) 2 ванные комнаты, 3 туалета кондиционер, лифт, парковка и погреб, доступ для инвалидов Цена: 4.500,000sh. агентская комиссия 2% + мадам …
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Жилой квартал Appartement 5 5 pieces 120m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces 120m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,15 млн
Квартира 5,5 номеров 120м2 Байит Веган Иерусалим 2 террасы площадью 7 м2, включая сукку, Работы, которые планируется Гостиная, столовая, кухня 4 спальни, 1 ванная комната, 2wc, кондиционер, радиаторы, демпфер, ставни, Крытая парковка, лифт Chabat, доступ для инвалидов Два входа. Тама 38 вско…
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Жилой квартал Immense appartement avec terrasse et vue a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Immense appartement avec terrasse et vue a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,23 млн
Расположенная на тихой улице, эта очень большая квартира расположена в небольшом здании всего с 4 квартирами. Наслаждайтесь частным входом, ведущим к огромному открытию на террасе с захватывающим панорамным видом. Современная американская кухня идеально подходит для любителей кухни. Квартир…
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Жилой квартал Appartement de luxe exceptionnel a har homa - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement de luxe exceptionnel a har homa - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$876,408
Откройте для себя эту великолепную квартиру площадью 119 м2, идеально расположенную на 12-м этаже престижной башни Варшавского, в востребованном районе Хар-Хома. Это элегантное и современное жилое пространство предлагает: 5 просторных номеров, в том числе светлая гостиная, открывающаяся на …
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Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$702,250
Отремонтированная 3-комнатная квартира 70 м2 - Байит Веган Иерусалим 2-й этаж, экспозиция восток-запад Гостиная, столовая, кухня 2 спальни, 1 душ, 2 туалета Кондиционер, Shemech Doud, гриль, бронированная дверь 1 парковка, Отремонтировано 2 года назад Цена: 2 500 000sh (В эту цену не входит …
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Жилой квартал 4 pieces renove de 100m2 1er etage terrasse 10m2 ramat sharet jerusalem
Жилой квартал 4 pieces renove de 100m2 1er etage terrasse 10m2 ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
квартира 4 номера отремонтированная поверхность 100м2 на 1-м этаже в здании 2 этажа, Рамат Шарет Джеррусалим Жилая и столовая с террасой-суккой 10 м2 3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер в гостиной, радиаторы, порошок хемек, воздушный шар Электрическая горячая вода, роликовые …
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Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,75 млн
Комплекс в самом сердце Баки, улица Иегуда. Дуплекс 5 номеров 126 м2 + 3 номера 68 м2 + студия/офис 24 м2 Просторные балконы, парковка, кондиционер, 3 направления воздуха
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Жилой квартал Appartement 5 5 pieces superficie 130m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces superficie 130m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
Квартира 5.5 номеров для ремонта, площадь 130 м2 - Байит Веган Иерусалим На 1-м этаже с террасой, северо-восточная-западная экспозиция Гостиная, столовая, кухня 4 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, Shemech Doud, гриль, бронированная дверь 1 подвал, лифт, доступ для инвалидов П…
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Жилой квартал Appartement a renover de 3 pieces superficie 72m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement a renover de 3 pieces superficie 72m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$772,475
Квартира для ремонта 3 комнат 72 м2 - Байит Веган Иерусалим 2-й этаж, терраса, юго-восточная экспозиция Гостиная, столовая, кухня 2 спальни, 1 душ, 2 туалета Решетки, бронированная дверь, лифт Потребность в ремонте Цена: 2,750,000sh (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая со…
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Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem
Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,84 млн
Это оболочка собственности. Расположенная в престижном районе Северного Талпиота в Иерусалиме, эта квартира предлагает исключительный жизненный опыт в исторически богатом и сладком районе. Известный своей близостью к значительным достопримечательностям, включая Западную стену, Старый город и…
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Жилой квартал Projet luxueux
Жилой квартал Projet luxueux
Иерусалим, Израиль
от
$617,980
В районе Мекор Хаим, недалеко от Баки, Эмек Рефаим, у подножия парка Хамесила. В роскошном магазине строится девять промоутеров. Шаббат и лобби-лифты. Апартаменты 2 номера новые 42м2 плюс балкон 10м2 с открытым видом. Яркая квартира, напольное отопление, центральный кондиционер и комната дл…
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Жилой квартал Magnifique 5 pieces neuf avec balcon
Жилой квартал Magnifique 5 pieces neuf avec balcon
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
В самом сердце Байита начинались возле трамвая, автобуса, магазинов и детского парка. Новое здание после Тамы 38 с частной парковкой, лифтами Чабат, общим садом для строительства сурки, дигикодом к входу. Апартаменты 5 номеров новые очень вложены, с балконом 12 м2, великолепная современная …
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Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Иерусалим, Израиль
от
$1,63 млн
Мы рады представить наш новый эксклюзивный проект в престижном районе Арнона в Иерусалиме. «Bustan arnona», этот магазинный проект включает в себя два небольших 6-этажных здания на 44 единицы, предлагающих уникальные апартаменты и пентхаусы с впечатляющими открытыми пространствами. В апарта…
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Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Иерусалим, Израиль
от
$1,66 млн
6 номеров 140 м2 с балконом Soukkah лифт парковочный погреб
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Новая квартира, мебель 113м2 Байит Веган Иерусалим Работы не планируется 5 номеров 113м2 с террасой 12м2 на 1-м этаже в новом здании 7 этажей с 3 выставками. 2 года, расположен на улице Узиэль возле трамвая, магазинов, школ и парка. , Гостиная, столовая, кухня 4 спальни, включая одну спальню…
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Жилой квартал Ideal investissement 3 pieces renove
Жилой квартал Ideal investissement 3 pieces renove
Иерусалим, Израиль
от
$862,363
Единственная возможность быть принятым! Продажа Иерусалимского района Бейт Акерем Небольшое здание в тихом и живописном районе, недалеко от трамвая 3 штуки 65м2 полностью отремонтированный современный, просторный, яркий и очень приятный Большая гостиная Кондиционер В процессе Pinouy Binou…
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Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$983,150
Красивая квартира, недавняя, просторная, приятная, полностью отремонтированная, хорошо оборудованная кухня, мастер-люкс, мамад, 2 балкона (1 сукка), 2 ванные комнаты, прачечная, солнечный, тихий лифт, подходящий для инвалидов, центральный рядом синагоги, торговый центр, школы, парк в Мессиле
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Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,81 млн
Бейт Керем — новое здание с частным входом. Роскошная квартира, спроектированная архитектором. 5 комнат 170 м2 + сад 150 м2 Возможность разделить на 3+2. Балкон Сукка. 2 парковочных места. лифт
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Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,96 млн
Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel. Идеальное расположение с точки зрения…
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Жилой квартал Penthouse neuf
Жилой квартал Penthouse neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,54 млн
Доставка за 32 месяца большой Penthouse 5P площадью 135 м2, HSP 2,97 м, мастер-люкс, высококачественная отделка, терраса с потрясающим видом 55 м2. по непревзойденной цене 35 000 шекелей / м2 Агентство Хадасса Такам
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Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$702,250
Продается на KIRIAT YOVEL - Новое здание, Appart 3 ПК, 76 м2, полностью отремонтировано, 5-й этаж с лифтом, 2 террасы (включая сукку), подвал, кондиционер
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Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme kiryat yovel jerusalem
Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme kiryat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,96 млн
Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Кирьят Йовель Иерусалим Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel. Идеальное расположение с точки зрен…
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Жилой квартал Cottage immense avec potentiel d agrandissement
Жилой квартал Cottage immense avec potentiel d agrandissement
Иерусалим, Израиль
от
$2,44 млн
В самом сердце кареты Рамат, рядом с Байитом веганом и Холиландом. Полуотдельный дом 6 комнат 350 м2 отремонтирован с отличным вкусом, терраса 110 м2, огромные внутренние и внешние пространства, очень большая гостиная, мастер-люкс более 70 м2 с ванной комнатой и гардеробной, отдельная кухня,…
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Жилой квартал Emplacement ideal
Жилой квартал Emplacement ideal
Иерусалим, Израиль
от
$632,025
В сердце Баки! У подножия будущего строящегося трамвая. В здании после Тама 38, 2-комнатная квартира 42м2 светлая с балконом и красивым и зеленым видом. 2 ориентации, центральный кондиционер, вложенная кухня, просторная ванная комната. Подъем шаббата и квартиры является одним из единственных…
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Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный …
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Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,12 млн
квартира на продажу, Бакинский район, Новое здание, 4 комнаты, 90 м2, светлая квартира, центральная и тихая. 2 ванные комнаты, парковка и погреб
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Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$2,39 млн
В центре Bait Vegan очень красивый коттедж 220 м 2 Жилье с террасой 120 м2 + сад 120 м2 + подвал и парковка
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Жилой квартал Rdc libre de suite grand balcon
Жилой квартал Rdc libre de suite grand balcon
Иерусалим, Израиль
от
$786,520
В самом сердце Кирьят Моче, как центральная, так и тихая, зеленая зона, рядом синагоги и общественный сад, очаровательная квартира на первом этаже, полная доступность, полностью отремонтированный, большой балкон с суккой. Парковка в здании и подвале 9 м2. Свободно! Хадасса Эксклюзив, агентство TAKAM
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Жилой квартал Jerusalem har homa
Жилой квартал Jerusalem har homa
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
Красивые 4 комнаты на продажу в самом сердце Хар-Хомы с поверхностью 117 м2 + 2 террасы сука, жилой площадью 8 м2 и кухонной стороной 22 м2. 2 ванные комнаты, парковочное место и 1 подвал
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Жилой квартал Appartement 5 pieces 119m2 avec terrasse 12m2 partie soucca pour 2 personnes bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 119m2 avec terrasse 12m2 partie soucca pour 2 personnes bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Квартира 5 номеров 119м2 с террасой 12м2 (часть сукки для 2 человек) Байит Веган Иерусалим В хорошем состоянии Цена: 4.300,000sh Гостиная, столовая, 1 кухня 4 спальни (1 мамочка) 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, порошок шемеха, электрические радиаторы, электрические жалюзи, гриль Б…
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Жилой квартал Grand 3p projet
Жилой квартал Grand 3p projet
Иерусалим, Израиль
от
$926,970
В самом сердце Кирьят Моче, в 10 минутах от центра города, недалеко от нескольких синагог и сада, в небольшом здании 5 этажей; 3P в стадии строительства (новый этаж Тама) 81 м2 жилая площадь + балкон 7 м2 с суккой, тихий, мастер-люкс, мамад. Доставка через 28 месяцев. Серьезная компания реал…
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Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Иерусалим, Израиль
от
$674,160
Хорошая инвестиция 3 штуки Соглашение о полном сносе и реконструкции
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Жилой квартал Penthouse neuf de 5 pieces 156m2 terrasse 41m2 kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Penthouse neuf de 5 pieces 156m2 terrasse 41m2 kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Пентхаус 5 номеров 156м2 с террасой 41м2 в новом здании Кирьят Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, н…
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Жилой квартал Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$980,341
Реализуйте свою мечту о жизни в самом сердце популярного района Бака! Просторная 5-комнатная квартира, площадью 108 м2, расположена на первом этаже 3-этажного здания. Квартира требует полного ремонта, что дает вам возможность настроить ее в соответствии с вашими вкусами. Он имеет большой бал…
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Жилой квартал Prix imbattable
Жилой квартал Prix imbattable
Иерусалим, Израиль
от
$752,812
В нескольких минутах от трамвая в тихой и очаровательной обстановке, красивый отремонтированный 3P, с превосходным видом и тройной экспозицией, балконной суккой и раздевалкой. Строительство с потенциалом, бизнес, чтобы захватить эксклюзивное агентство Хадасса Такам
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Жилой квартал Maison mitoyenne rare a la vente
Жилой квартал Maison mitoyenne rare a la vente
Иерусалим, Израиль
от
$3,37 млн
Новый на рынке! В районе Рамат Шарет, граничащем с Байитом Ваганом, на тихой и павильонной улице, очень востребовано расположение. Дом площадью 280 м2 с красивым частным двором площадью 150 м2. На 3 этажах, очень просторная и светлая, огромная гостиная и отдельная кухня, мастер-люкс на верхн…
Агентство
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Жилой квартал Penthouse neuf 5 pieces 154m2 terrasse 88m2 dans immeuble neuf kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Penthouse neuf 5 pieces 154m2 terrasse 88m2 dans immeuble neuf kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Новый пентхаус 5 комнат 154м2 терраса 88м2 в новом здании Кириат Йовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, н…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$3,06 млн
В популярном районе Катамона Хайешана, у подножия парка Сан-Симон и недалеко от улицы Хизкиджаху Хамелех. В новом здании магазина Halafta Street в окружении зелени всего 6 этажей с изысканным вестибюлем и лифтом Шаббат. Сад Rez Duplex с щедрыми поверхностями, интерьером 179 м2 и частным садо…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,02 млн
Великолепный одноэтажный дом 5 штук как новый! Частный вход на улицу, 4 ориентации, около 165 м2 сырой, огромный очень зеленый сад вокруг дома, большая просторная гостиная, американская кухня инвестирует, очень хорошие услуги, мастер-люкс с раздевалкой и ванной комнатой, две ванные комнаты, …
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Иерусалим, Израиль
от
$2,247
В центре города Иерусалима в новом районе Кириат Алехум 2 минуты ходьбы от города кино. лицом к ган-сейверу, очень красивые 3 комнаты 89 м2 с балконом; прекрасный вид, очень красивое пребывание, наполненное солнцем 2 ванные комнаты, Подвал и бесплатная парковка
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
5 номеров новая квартира 133м2 с террасой 22м2 на 14-15 и 18 этаже в Кириате Йовел Иерусалим Рядом с трамваями и магазинами Вид зазора Парковка и погреб включены Немедленный въезд Цена от 4.350.00,000sh Исключая агентские сборы Для получения дополнительной информации или для организации виз…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement d exception
Жилой квартал Appartement d exception
Иерусалим, Израиль
от
$1,16 млн
Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима Расположен у подножия парка Хамесила, в новом и высококлассном бутик-здании (с элегантным лобби, лифтом Шаббат и подземной парковкой). Квартира из 4 комнат площадью 93 м2 плюс балкон площадью 9 м2, где тщательно продуман…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 88m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 88m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Отремонтированная 3-комнатная квартира, площадь 88 м2 - Байит Веган Иерусалим На 1-м этаже с красивой террасой 50м2 2 спальни, гостиная, столовая кухня 1 ванная комната, 1 душ, 2 wc Кондиционер, Shemech Doud, гриль, электрические жалюзи, бронированные двери 1 парковка лифта, доступ для инвал…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement 5 pieces - 130m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces - 130m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,35 млн
Квартира 5 номеров - 130м2 - Байит Веган Иерусалим 2 террасы 8m2 и 10m2, включая 6m2 soucca, 4-й этаж Столовая, кухня 4 спальни (1 мамад), 1 ванная комната, 1 душ, 3 туалета Электрические жалюзи, кондиционер, наземные радиаторы, газовый водонагреватель Интерком видео, бронированная дверь, 1…
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