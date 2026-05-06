  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ришон-ле-Цион
  4. Жилой квартал Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion

Жилой квартал Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$718,320
;
4
Оставить заявку
ID: 38559
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,15 млн
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Нетания, Израиль
от
$977,440
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$344,400
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiryat shmuel
Иерусалим, Израиль
от
$3,608
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$718,320
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Penthouse dexception dans un immeuble classe
Жилой квартал Penthouse dexception dans un immeuble classe
Жилой квартал Penthouse dexception dans un immeuble classe
Жилой квартал Penthouse dexception dans un immeuble classe
Жилой квартал Penthouse dexception dans un immeuble classe
Жилой квартал Penthouse dexception dans un immeuble classe
Жилой квартал Penthouse dexception dans un immeuble classe
Тель-Авив, Израиль
от
$5,25 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Тель-Авив, Израиль
от
$1,85 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Показать все Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Хадера, Израиль
от
$8,14 млн
Когда самая красивая квартира находится в самой престижной резиденции, это просто идеальный союз! На продажу, улица Шешет Хайамим, в престижной резиденции Нью-Сохо, откройте для себя эту превосходную 5-комнатную квартиру, расположенную на 14-м этаже, откуда открывается исключительный панора…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации