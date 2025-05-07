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Продажа новостроек в Бате-Яме

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Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,26 млн
МАГНИФИЧЕСКИЕ 5 ЧАСТЕЙ В БАТ ЯМ АЯМ ПАРК С ПРОКСИМНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ. Полный морской обзор! Ближе ко всем дорогам, клубу, школам, ресторанам и играм. Несколько трамвайных минут
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam
Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$924,161
Новая квартира с потрясающим панорамным видом на море и городскую полосу. Расположенная на высоком этаже одна из самых интригующих разработок - 32-этажная роскошная башня Aura Pivko в Бат-Яме, с ее впечатляющим списком особенностей и удобств. Расположенный всего в 200 метрах от легкой станци…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Beau deux pieces renove a proximite du parc de bat yam
Жилой квартал Beau deux pieces renove a proximite du parc de bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$474,721
Тридцать два 60-метровых пика были отозваны с видом на парк Бат-Ям. 3-й этаж. КАЛМЕ БЛИЗ ЭКОЛЕ, ТРАНСПОРТ И ТОРГОВЛЯ. ПРОЕКТ ПИНУИ БИНУИ СИГНАТУРА
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Magnifique appartement neuf vue mer
Жилой квартал Magnifique appartement neuf vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$811,801
МАГНИФИЧЕСКОЕ ПОСЛЕДОВАНИЕ ДЕВЯТИ ТРЕХ ГЛАЗОВ ВИДОВАНОГО СОЕ. Прекрасная 10-метровая терраса. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ВСЕХ ПРАВАХ, СИНАГОГИИ, ЭКОЛЕ, ДЕТЕЙ-ЖАРДИНОВ, РЕСТАВРАНТОВ
Агентство
Immobilier.co.il
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