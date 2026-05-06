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Жилой квартал Proche mer kerem hateimanim

Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
;
4
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ID: 38330
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaKovshim, 5

О комплексе

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Квартира на продажу в Тель-Авиве, недалеко от Бен-Йехуда и Керем Хатейманим 4 этаж с лифтом 2 штуки 57м2 + 13м2 терраса Возможность разделения гостиной для создания дополнительной спальни Мамад 2 выставки: Юг, Восток Цена: 3 450 000 Мендель Хагеге HM-INVEST.co.il Израиль (+972) : 052 577 50 44 Франция (+33): 01,77,38,01,19

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Proche mer kerem hateimanim
Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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