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Новый на рынке! Красивая квартира в новом и качественном проекте в самом сердце Рамат-Гана.
Почему эта квартира такая особенная?
•76 м2 идеально расположено
Большая терраса площадью 12,5 м2 - идеально подходит для солнечных завтраков!
• Высокий этаж - панорамный вид на город
• Фасад с видом …
Продается на небольшой улице возле Намал Тлв и Дизенгофф (настоящий Цидон).
На 3 этаже с лифтом отремонтированного здания после Тама 38.
Квартира площадью 2,5 комнаты площадью 61 м2, частично отремонтированная и в хорошем общем состоянии с новыми окнами.
Миклат в здании.
Идеально подходит дл…
Эта исключительная собственность, расположенная в самом сердце Тель-Авива, является историческим и эклектичным зданием, первоначально спроектированным в 1926 году Иегудой Магидовичем, первым главным инженером города и ключевой фигурой в его архитектурном наследии. Признанная частью Белого го…
Эта современная дизайнерская квартира с 3 спальнями предлагает отличное расположение на одной из самых престижных улиц Тель-Авива, с видом на морской берег и красивую пляжную набережную. С 170 м2 жилой площади и просторной террасой 200 м2, эта квартира обеспечивает идеальную обстановку для н…
Красивый дуплекс первого этажа в новом здании в Бен-Гурионе недалеко от моря и Дизенгофа!
Пол 1: 2 спальни, включая мамад, гостиную с оборудованной кухней и балконом 12 м2.
Пол 0: главная спальня с выходом в красивый частный сад площадью 100 м2
Парковка и подвал
Эксклюзив. 4 номера на юге Тель-Авива 5-й этаж с
площадь 110 м2
Терраса 13 м2. Он состоит из 3 спален, включая люкс
родитель с ванной комнатой и гардеробной + 1 парковка в подвале, школе, магазинах и садах
Дети у подножия здания. 2 подъемника, в том числе 1 шабаш
На продажу выставлены красивые 3 номера Dov Hoz Street, расположенные между улицами Гордон и Фришман, в 2 шагах от моря и Дизенгофа. Эта очень центральная улица очень востребована своим спокойствием и зеленью. Общественный центр с детским ганом, детской площадкой и кофе расположен в 1 минуте…
В районе Шейнкина, возвышенное новое здание. Мини-пентхаус продали PLAIN-PIED
Красивый 3-комнатный мини-пентхаус площадью 96 м2 + терраса 40 м2 на одном уровне
Квартира на улице, открытый вид и очень яркое лицо на юго-восток
Одна ванная комната + 2 Wc
Редкий продукт
Не пропустите!
На улице Бограшова, недалеко от центра Дизенгофа, в отремонтированном здании, 4-комнатный дуплексный пентхаус площадью 100 м2 с 2 ванными комнатами и террасой площадью 70 м2
Пол 4: 3 спальни, включая мастера, 2 ванные комнаты
5-й этаж: гостиная + кухня с огромной террасой 70 м2 с видом SPLEN…
Улица Герцля в центре Флорентийского района, 3-комнатная квартира площадью 80 м2 с балконом на 1-м этаже с лифтом, очень хорошая высота под потолками около 3 м, превосходный потенциал, рядом со всеми кафе и ресторанами.
BEL INVESTMENT БУДЕТ ПОЛУЧЕН
Этот превосходный пентхаус, расположенный в районе Хакерем Тель-Авива, предлагает несравненный жизненный опыт. Идеально расположенный недалеко от пляжа, оживленного рынка Кармель и оживленной улицы Нахлат Биньямин, он предлагает легкий доступ ко многим развлекательным заведениям.
Расположен…
MAGNIFIC 3 PARTS CURRENT IN CONSTRUCTION IN THE THREE BASEL TELE AVIV QUARTER. ВЫСОКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ; ПОДАЧА В 10 МЕСЯЦАХ. ВЫСОКИЕ ПЛАФОУНДЫ 2,9 М; ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ В 10 МЕСЯЦАХ, ПРОДАННЫХ С КАВЕ
Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же уровне на 5-м этаже с лифтом, который прибывает прямо в квартиру.
Прекрасный вид на квартиру, очень большое заливное окно, очень светлое и тихое в нескольких шагах от театра Хабима и улицы Дизенгофф.
Оч…
Уникальный дуплекс 5 номеров в самом сердце Тель-Авива - Бограшов
Расположенный недалеко от пляжа и оживленных улиц Бограшовского района, этот дуплекс предлагает идеальную среду обитания между городской динамичностью и спокойствием.
5 штук
4 комнаты
2 ванные комнаты
3 туалета
4-й и 5-й этажи…
Эксклюзив для Герцлии!
Прекрасная 5-комнатная квартира на продажу???
Расположение: улица Хахашарон, Герцлия
Площадь: 125 м2 + терраса Сукка 15 м2
Здание: современное, построено в 2021 году
Парковочное пространство
Цена: 4 290 000
Ищете идеальный дом в Герцлии? Эта эксклюзивная 5-комнатная …
Недавно построенная квартира, идеально расположенная в нескольких шагах от пляжа и оживленного центра города Тель-Авива.
Новая 4-комнатная квартира с террасой - Рядом с Центром Дизенгофа
4 комнаты, 83 м2
Просторная солнечная терраса 10 м2
Гостиная с открытой кухней
Родительский люкс с частн…
Превосходный пентхаус в аренду на улице Шалом Алейхем - Тель-Авив
В новом здании хорошо сохранилась квартира, выходящая на тихую улицу и беспрепятственный вид!
130 м2 построено
3 просторных номера
2 ванные комнаты
лифт
Крытая парковка в гараже
Включает электрические приборы и шкафы
Яркая, …
Новая квартира с потрясающим панорамным видом на море и городскую полосу. Расположенная на высоком этаже одна из самых интригующих разработок - 32-этажная роскошная башня Aura Pivko в Бат-Яме, с ее впечатляющим списком особенностей и удобств. Расположенный всего в 200 метрах от легкой станци…
???? Продается великолепная квартира рядом с Фришманом и морем!
Ищете идеальное место для жизни? Просторная 3-комнатная квартира площадью 100 м2 ждет вас на волшебной и пастырской улице Шалом Алейхем!
✅ Мамад
✅ лифт
✅ Двойная ванная комната
✅ Высокие потолки
✅ Балкон площадью 12 квадратных …
Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив
Расположенная на тихой и престижной улице всего в 2 минутах ходьбы от Королевского пляжа, эта красивая 3-комнатная квартира является настоящей жемчужиной. Расположенный на 1-м поднятом этаже прекрасно сохранившегося и полно…
ПРОДАЖА - 4 ЧАСТИ - ТЕЛЬ АВИВ-ЯФО
Тихая улица рядом с Бен-Гурион и Бен-Иегуда
2-й этаж из 6
122 м2 в общей сложности (104 м2 внутри + 14 м2 терраса)
4 м2 хранилище на этаже -1
2 смежных парковочных места в роботизированной системе парковки
Спальня с ванной комнатой
Общая ванная комнат…
Это совершенно новая квартира в востребованном районе Рамат-Авив-Гимел. Расположенная в 19-этажной башне на улице Ахимейр, эта квартира предлагает жилую площадь 85 м2 с террасой 15 м2. Разработанная архитектором Авнером Яшаром, башня имеет высококлассные удобства, такие как открытый бассейн,…
На улице Нахалат Беньямин, в двух шагах от улицы Калишер, в 5 минутах ходьбы от Неве Цедек, величественное здание класса с красивыми высокими потолками,
3 комнаты 60м2 с балконом,
1-й этаж (как 2-й этаж)
лифт,
Миклат
Эта квартира с садом, расположенная в самом сердце старого севера Тель-Авива, является замечательным открытием. С примерно 100 квадратных метров жилой площади и очаровательным внутренним двором около 64 квадратных метров, эта квартира расположена в совершенно новом здании в возрасте до двух …
В знаменитом парке Tlv. 4 номера квартира в новом здании, 100 м2 с террасой
3 спальни + большая гостиная
2 ванные комнаты
17 этаж с 2 ванными комнатами,
Выстрел
3 лифта
стоянка
Не пропустите, большие инвестиции