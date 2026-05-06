Жилой квартал Rue calme dizengoff center

Тель-Авив, Израиль

Квартира на продажу в центре Тель-Авива! Идеально расположен в самом сердце Тель-Авива, в центре Дизенгофф, недалеко от всех культурных объектов (Хабима, Хайчал Хатарбут, Шук Хакармель, Кикар Рабин и многие другие), с прямым доступом к общественному транспорту и всего в 10 минутах ходьбы от …