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Жилой квартал Situe quartier kikar hamedina

Тель-Авив, Израиль
от
$8,66 млн
;
4
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ID: 38253
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    He BeIyar, 10

О комплексе

Перевод
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Красивая квартира с открытым видом и панорамным видом с видом на море! 212 м2 + терраса 22 м2, 4,5 номера, парковка, подвал, бассейн, тренажерный зал.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Situe quartier kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$8,66 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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