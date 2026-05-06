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Жилой квартал Proche mer gordon

Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
;
9
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ID: 38337
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Бен-Иегуда, 90

О комплексе

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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в нескольких шагах от моря и Гордона! 2,5 этаж с лифтом, 4 комнаты, 2 ванные комнаты, 103 м2 + балкон. Отремонтировано высокое положение, продано меблировано. 3 выставки: Юг, Восток, Запад. Цена: 6 500 000 шт.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Proche mer gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
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