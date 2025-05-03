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Продажа новостроек в Иерусалимском округе

Иерусалим
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Jerusalem Subdistrict
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Жилой квартал Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$980,341
Откройте для себя поистине уникальный жизненный опыт в самом сердце Баки, Иерусалим. Этот дуплекс, расположенный в небольшом каменном здании, переопределяет комфорт и удобство. С 2 этажами, лифтом и безмятежным спокойствием, это свойство предлагает вечный шарм. Основные моменты собственност…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал 4 pieces renove de 100m2 1er etage terrasse 10m2 ramat sharet jerusalem
Жилой квартал 4 pieces renove de 100m2 1er etage terrasse 10m2 ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
квартира 4 номера отремонтированная поверхность 100м2 на 1-м этаже в здании 2 этажа, Рамат Шарет Джеррусалим Жилая и столовая с террасой-суккой 10 м2 3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер в гостиной, радиаторы, порошок хемек, воздушный шар Электрическая горячая вода, роликовые …
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Иерусалим, Израиль
от
$727,531
Продается в районе Гила, Квартира 4 номера, 90 м2, 4-й этаж с лифтом, квартира отремонтирована в современном здании, балкон сукка, частная парковка, подвал, Йонкерс и кондиционер
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,56 млн
Просторная квартира в Кирьят Шмуэль! Адрес: Rue Arave Berlin, Кирьят Шмуэль Площадь: 139 м2 + терраса 70 м2 Прекрасный вид на Кнессет Частная парковка Эта светлая и просторная квартира - редкая возможность! Он полностью отремонтирован, предлагая возможность удовлетворить ваши потребности. …
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Cottage immense avec potentiel d agrandissement
Жилой квартал Cottage immense avec potentiel d agrandissement
Иерусалим, Израиль
от
$2,44 млн
В самом сердце кареты Рамат, рядом с Байитом веганом и Холиландом. Полуотдельный дом 6 комнат 350 м2 отремонтирован с отличным вкусом, терраса 110 м2, огромные внутренние и внешние пространства, очень большая гостиная, мастер-люкс более 70 м2 с ванной комнатой и гардеробной, отдельная кухня,…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 - ramot alef jerusalem
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 - ramot alef jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$842,700
Полностью отремонтированная 4-комнатная квартира 84 м2 - Рамот Алеф, Иерусалим Второй этаж, лифта нет. 4 комнаты 84 м2 на 2-м этаже Гостиная, столовая 3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, водонагреватель, порошковый хемек Бронированная дверь, решетки, роликовые жалюзи Выстав…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$1,57 млн
Тихая и зеленая улица. Современные и просторные апартаменты. Лифт. 2 больших балкона сукка. парковка. Немедленный въезд
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$983,150
Красивая квартира, недавняя, просторная, приятная, полностью отремонтированная, хорошо оборудованная кухня, мастер-люкс, мамад, 2 балкона (1 сукка), 2 ванные комнаты, прачечная, солнечный, тихий лифт, подходящий для инвалидов, центральный рядом синагоги, торговый центр, школы, парк в Мессиле
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Immense salon
Жилой квартал Immense salon
Иерусалим, Израиль
от
$1,60 млн
Недавняя квартира, в роскошном здании, охрана 24/24, лифт, терраса (16 м2), вид на Храмовую гору, отопление + кондиционер, парковка, тишина, непосредственно
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал magnifique appartement 4 pieces a vendre a kiryat menachem rue islande
Жилой квартал magnifique appartement 4 pieces a vendre a kiryat menachem rue islande
Иерусалим, Израиль
от
$997,195
Добро пожаловать в эту очаровательную квартиру, полностью отремонтированную с заботой и элегантностью, идеально подходящую для семьи, которая ищет спокойную и теплую среду обитания. Расположенный на 1-м этаже старого и низкого здания с несколькими входами, этот объект предлагает как характер…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Immeuble tres luxueux
Жилой квартал Immeuble tres luxueux
Иерусалим, Израиль
от
$3,54 млн
Очень роскошная квартира, в самом сердце Иерусалима, лифт, терраса (43 м2), сокка, вид на парк, независимое отопление, подвал, парковка, тишина
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,96 млн
Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel. Идеальное расположение с точки зрения…
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Жилой квартал Appartement 5 5 pieces 120m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces 120m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,15 млн
Квартира 5,5 номеров 120м2 Байит Веган Иерусалим 2 террасы площадью 7 м2, включая сукку, Работы, которые планируется Гостиная, столовая, кухня 4 спальни, 1 ванная комната, 2wc, кондиционер, радиаторы, демпфер, ставни, Крытая парковка, лифт Chabat, доступ для инвалидов Два входа. Тама 38 вско…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Жилой квартал Nouveau projet boutique standing
Иерусалим, Израиль
от
$1,63 млн
Мы рады представить наш новый эксклюзивный проект в престижном районе Арнона в Иерусалиме. «Bustan arnona», этот магазинный проект включает в себя два небольших 6-этажных здания на 44 единицы, предлагающих уникальные апартаменты и пентхаусы с впечатляющими открытыми пространствами. В апарта…
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Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces a louer rue rabbi chaim berlin kiryat shmuel jerusalem
Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces a louer rue rabbi chaim berlin kiryat shmuel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,275
Улица раввина Хаима Берлин расположена в Кирьят-Шмуэльском районе Иерусалима, недалеко от престижного района Рехавия. Этот район характеризуется тихими улицами и аккуратной средой, с легким доступом к центру города. Близлежащая улица Газа предлагает множество кафе, ресторанов, банков и магаз…
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Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,69 млн
На небольшой тихой и пасторальной улице, качественный проект, сад (примерно 150 м2), в стадии строительства
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Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
5 номеров новая квартира 133м2 с террасой 22м2 на 14-15 и 18 этаже в Кириате Йовел Иерусалим Рядом с трамваями и магазинами Вид зазора Парковка и погреб включены Немедленный въезд Цена от 4.350.00,000sh Исключая агентские сборы Для получения дополнительной информации или для организации виз…
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Жилой квартал Appartement moderne de 2 pieces au coeur de la ville - emplacement ideal - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement moderne de 2 pieces au coeur de la ville - emplacement ideal - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$587,081
Откройте для себя эту очаровательную и светлую 2-комнатную квартиру, расположенную на улице Элияху Мани, всего в нескольких шагах от знаменитого рынка Махане Иегуда, ресторанов с самым высоким рейтингом и удобного общественного транспорта. Расположенная на 1-м этаже современного здания с ли…
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Жилой квартал Appartement d exception
Жилой квартал Appartement d exception
Иерусалим, Израиль
от
$1,16 млн
Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима Расположен у подножия парка Хамесила, в новом и высококлассном бутик-здании (с элегантным лобби, лифтом Шаббат и подземной парковкой). Квартира из 4 комнат площадью 93 м2 плюс балкон площадью 9 м2, где тщательно продуман…
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Жилой квартал Penthouse neuf de 5 pieces 156m2 terrasse 41m2 kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Penthouse neuf de 5 pieces 156m2 terrasse 41m2 kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Пентхаус 5 номеров 156м2 с террасой 41м2 в новом здании Кирьят Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, н…
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Жилой квартал Baka
Жилой квартал Baka
Иерусалим, Израиль
от
$755,621
Красивые 4 комнаты площадью 92 м2 на cadastre rue hanauh Albek с балконом площадью 8,5 м2 частично сука расположены на 5-м этаже с великолепным видом на стены Иерусалима, лифт + подвал и 2 парковочных места бесплатно
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Maison a vendre yemin moshe
Жилой квартал Maison a vendre yemin moshe
Иерусалим, Израиль
от
$3,90 млн
В первом квартале за стенами Иерусалима В самом сердце Йемена район Моше, Исторический дом с высокими потолками и большим количеством марок. Дом на двух уровнях 300 м2. Большая терраса площадью около 30 м2 с панорамным видом Требуется полная реновация 13900000 шекелей
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Жилой квартал Ideal investissement 3 pieces renove
Жилой квартал Ideal investissement 3 pieces renove
Иерусалим, Израиль
от
$862,363
Единственная возможность быть принятым! Продажа Иерусалимского района Бейт Акерем Небольшое здание в тихом и живописном районе, недалеко от трамвая 3 штуки 65м2 полностью отремонтированный современный, просторный, яркий и очень приятный Большая гостиная Кондиционер В процессе Pinouy Binou…
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Жилой квартал Appartement au centre ville a louer
Жилой квартал Appartement au centre ville a louer
Иерусалим, Израиль
от
$1,742
Оригинальное название: Monbaz 3, Downtown Пол: 6-й Части: 2 Балкон: Да Парковка: Да Меблированный: Нет Доступно: 15 июня 2025 Аренда: 6200 шекелей Обвинения в кондоминиуме (Ваад Байит): 550 шекелей в месяц Группа Семеренко Муниципальный налог (Арнона): около 4500 шекелей в год Ты …
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$702,250
Продается на KIRIAT YOVEL - Новое здание, Appart 3 ПК, 76 м2, полностью отремонтировано, 5-й этаж с лифтом, 2 террасы (включая сукку), подвал, кондиционер
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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,50 млн
МАМИЛЛА Улица Ицхака Карива 127 м2 брутто (100 м2 нетто) 3 штуки 2-й этаж (эквивалент 4-го этажа на практике) 2 ванные комнаты Парковка 2 лифта, включая лифт Шаббат Полностью меблированный Исключительная квартира, расположенная в одном из самых популярных районов Иерусалима, чуть выше проспе…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Magnifique 5 pieces neuf avec balcon
Жилой квартал Magnifique 5 pieces neuf avec balcon
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
В самом сердце Байита начинались возле трамвая, автобуса, магазинов и детского парка. Новое здание после Тамы 38 с частной парковкой, лифтами Чабат, общим садом для строительства сурки, дигикодом к входу. Апартаменты 5 номеров новые очень вложены, с балконом 12 м2, великолепная современная …
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Le seul et unique espace de vie le plus proche du mur occidental et du centre du monde juif
Жилой квартал Le seul et unique espace de vie le plus proche du mur occidental et du centre du monde juif
Иерусалим, Израиль
от
$19,52 млн
Это уникальное место, расположенное на Западной Уолл-Сквер в самом сердце еврейского квартала Иерусалима, представляет собой, спустя 2500 лет!, исключительную возможность для недвижимости с глубоким историческим и религиозным значением. Его непревзойденная близость к Западной Уолл-Сквер, все…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Endroit calme
Жилой квартал Endroit calme
Иерусалим, Израиль
от
$702
Офис для аренды в Бакаа тихий и пасторальный, столы и стулья включены, частный вход, немедленное
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Penthouse a arnona hatseira
Жилой квартал Penthouse a arnona hatseira
Иерусалим, Израиль
от
$1,35 млн
Просторный пентхаус 120 м2, огромная терраса / сокка (75 м2), бассейн, 2 парковочных места, погреб, 3 туалета, тихий, ухоженный, немедленный
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Иерусалим, Израиль
от
$674,160
Хорошая инвестиция 3 штуки Соглашение о полном сносе и реконструкции
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,81 млн
Бейт Керем — новое здание с частным входом. Роскошная квартира, спроектированная архитектором. 5 комнат 170 м2 + сад 150 м2 Возможность разделить на 3+2. Балкон Сукка. 2 парковочных места. лифт
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$806,183
Исполнитель: Savione View Africa престижное здание 4 лифта потрясающий вид Обновленный архитектором и полностью обставленный балконом
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement a louer a arnona
Жилой квартал Appartement a louer a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,826
Очаровательное здание с лифтом 3 спальни 3-й этаж стоянка Махсан Район Арнона, Иерусалим Пастырская атмосфера Иерусалима Сообщество качества, рядом с культурными и досуговыми центрами. Рядом с районом Бекаа
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Magnifique maison
Жилой квартал Magnifique maison
Иерусалим, Израиль
от
$5,11 млн
Красивый дом 7 комнат (300 м2) на 3 уровнях с частным лифтом, частным садом (175 м2), красивой террасой на крыше (100 м2), тихой, пасторальной и зеленой, 2 парковочных места, 2 больших подвала, подвал, право строительства
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Magnifique 3 pieces vue har abayit
Жилой квартал Magnifique 3 pieces vue har abayit
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
ИСКЛЮЧЕНИЕ - Для продаж - Иерусалим, Центр города Роскошное здание с вестибюлем, 24/7 смотритель, 4 лифта Шаббат и приемная. ✨ Красивый 3-комнатный 83 м2 с балконом с потрясающим видом на Старый город и Хар-Хабаит! Кухня с открытой планировкой, просторная гостиная, мастер-комната с ванной к…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf 5 pieces 113m2 terrasse 12m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Новая квартира, мебель 113м2 Байит Веган Иерусалим Работы не планируется 5 номеров 113м2 с террасой 12м2 на 1-м этаже в новом здании 7 этажей с 3 выставками. 2 года, расположен на улице Узиэль возле трамвая, магазинов, школ и парка. , Гостиная, столовая, кухня 4 спальни, включая одну спальню…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$842,700
3 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы Иерусалима и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, по…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Bel appartement neuf et meuble de 3 pieces 80m2 a kiriat moshe jerusalem
Жилой квартал Bel appartement neuf et meuble de 3 pieces 80m2 a kiriat moshe jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$955,060
Красивая меблированная квартира из 3 комнат 80 м2, с террасой сокка на 17-м этаже с прекрасным видом. Немедленный вход, фотографии по запросу Расположен в новом здании, в 100 метрах от хакала-ракевет, в 5 минутах от тахана-мерказит и поезда до Тель-Авива за 26 минут. Кондиционер, напольное…
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Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem
Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,84 млн
Это оболочка собственности. Расположенная в престижном районе Северного Талпиота в Иерусалиме, эта квартира предлагает исключительный жизненный опыт в исторически богатом и сладком районе. Известный своей близостью к значительным достопримечательностям, включая Западную стену, Старый город и…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Центральное и тихое место с видом на 4-комнатный люминесцентный дуплекс прогулка возле Emek refaim. Парковка и подвал
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$980,341
Реализуйте свою мечту о жизни в самом сердце популярного района Бака! Просторная 5-комнатная квартира, площадью 108 м2, расположена на первом этаже 3-этажного здания. Квартира требует полного ремонта, что дает вам возможность настроить ее в соответствии с вашими вкусами. Он имеет большой бал…
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Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,39 млн
Мошава Германит — в садах Катмона. Квартира на первом этаже с огромным садом около 370 м2 тихая и зеленая + закрытая терраса 30 м2. Лифт. Парковка. погреб
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Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,545
Местоположение Иерусалим Центр Город Недавнее здание стоит с красивым вестибюлем и лифтами. Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 6-м этаже. Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату). Кроме того, квартира обор…
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Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces - 108m2 - kiryat moshe jerusalem balcon 14m2 19eme etage
Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces - 108m2 - kiryat moshe jerusalem balcon 14m2 19eme etage
Иерусалим, Израиль
от
$2,949
Аренда красивой новой квартиры 4 номера - 108м2 - Кирьят Моше Иерусалим Балкон 14м2, 19-й этаж Жилая столовая, кухня 2 раковины 3 спальни, 1 ванная комната, 1 душ, 2 туалета Кондиционер, напольное отопление Бронированная дверь, 1 парковка, лифт, доступ для инвалидов, интерком Экспозиция: юг…
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Жилой квартал Immeuble avec ascenseur
Жилой квартал Immeuble avec ascenseur
Иерусалим, Израиль
от
$2,81 млн
Идеально меблированная и спроектированная квартира в самом сердце Рехавии - 3 террасы для потрясающих видов, отремонтированное здание, лифт Шаббат, частная парковка, Центральный кондиционер, умный дом, отопление пола, сигнализация, Intercom
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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$589,890
В центре Иерусалима недалеко от большой синагоги, в 7 минутах ходьбы от Мамиллы. Роскошное здание, очень красивый вестибюль, 2 номера, хорошее агентство с 1 парковкой
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Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$3,06 млн
В популярном районе Катамона Хайешана, у подножия парка Сан-Симон и недалеко от улицы Хизкиджаху Хамелех. В новом здании магазина Halafta Street в окружении зелени всего 6 этажей с изысканным вестибюлем и лифтом Шаббат. Сад Rez Duplex с щедрыми поверхностями, интерьером 179 м2 и частным садо…
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Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Иерусалим, Израиль
от
$966,296
4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, …
Агентство
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Жилой квартал Appartement a renover de 3 pieces superficie 72m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement a renover de 3 pieces superficie 72m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$772,475
Квартира для ремонта 3 комнат 72 м2 - Байит Веган Иерусалим 2-й этаж, терраса, юго-восточная экспозиция Гостиная, столовая, кухня 2 спальни, 1 душ, 2 туалета Решетки, бронированная дверь, лифт Потребность в ремонте Цена: 2,750,000sh (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая со…
Агентство
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Жилой квартал Penthouse a vendre a jerusalem
Жилой квартал Penthouse a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,04 млн
4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, …
Агентство
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Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 88m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 88m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Отремонтированная 3-комнатная квартира, площадь 88 м2 - Байит Веган Иерусалим На 1-м этаже с красивой террасой 50м2 2 спальни, гостиная, столовая кухня 1 ванная комната, 1 душ, 2 wc Кондиционер, Shemech Doud, гриль, электрические жалюзи, бронированные двери 1 парковка лифта, доступ для инвал…
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Жилой квартал Appartement a louer en centre ville
Жилой квартал Appartement a louer en centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$1,826
Окна Иерусалимского здания, Downtown Входной зал лифт 3 штуки 11 этаж из 12 Парковка Полностью меблированный Цена: NIS 6700 Ежемесячные расходы: 555 шекелей Муниципальный налог: NIS 359 в месяц Доступный из 01/05/2025**
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Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,02 млн
Великолепный одноэтажный дом 5 штук как новый! Частный вход на улицу, 4 ориентации, около 165 м2 сырой, огромный очень зеленый сад вокруг дома, большая просторная гостиная, американская кухня инвестирует, очень хорошие услуги, мастер-люкс с раздевалкой и ванной комнатой, две ванные комнаты, …
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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence jerusalem height
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence jerusalem height
Иерусалим, Израиль
от
$772,475
В резиденции Migdale Yerouchalayim В центре Иерусалима, недалеко от большой синагоги и в 7 минутах ходьбы от мамиллы. В красивой резиденции с бассейном, спортзалом, караулом 24/24, Очень хорошие 2 комнаты, хорошо устроенные с видом на стены, полностью оборудованные и меблированные. 1 парково…
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Жилой квартал Dans rue calme
Жилой квартал Dans rue calme
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Маленькая тихая улица в самом сердце Баки - Penthouse/Duplex 5 номеров, террасы (15 м2) + балкон (6 м2), 2-й и 3-й этаж, подъем, 3 ориентации, парковка
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Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec balcon soucca
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,09 млн
Оригинальное название: Sale Jerusalem В самом центре Иерусалима, у подножия трамвая и в нескольких минутах от Мамилы! Небольшое новое здание, красивый вестибюль, аск Чабат: квартира 3 номера 72м2 + балкон Soucca 9м2 полностью Soucca, очень вложенные, большие спальни, американская кухня, ва…
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Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
В самом сердце Байитского вегана, у подножия синагог, школ и магазинов: небольшое здание всего 4 этажа с лифтом, крытый паркинг и большой погреб площадью 12 м2. Пентхаус 4 номера, переоборудованный в 5 очень легко, с огромной террасой 50 м2 Сукка с панорамным видом на Иерусалим! Один на полу…
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Жилой квартал Appartement 5 pieces 119m2 avec terrasse 12m2 partie soucca pour 2 personnes bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 119m2 avec terrasse 12m2 partie soucca pour 2 personnes bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Квартира 5 номеров 119м2 с террасой 12м2 (часть сукки для 2 человек) Байит Веган Иерусалим В хорошем состоянии Цена: 4.300,000sh Гостиная, столовая, 1 кухня 4 спальни (1 мамочка) 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, порошок шемеха, электрические радиаторы, электрические жалюзи, гриль Б…
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Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный …
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Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Жилой квартал A vendre appartement a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$870,790
Квартира на продажу в Арноне, улица Равадим, квартира с характером, 3,5 номера, 86 квадратных метров, первый этаж, выход во двор, отдельный блок 20 квадратных метров, зарегистрированный как хранилище
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Жилой квартал Immeuble a louer en plein centre ville
Жилой квартал Immeuble a louer en plein centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$151,686
В аренду предлагается 64 квартиры: Студии Квартиры 2 комнаты Квартиры 3 комнаты Коллективное убежище (Мамад) Апартаменты меблированы и оборудованы, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Планируется: Полностью оборудованный спортзал Общие рабочие пространства Возможность парковки
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Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Жилой квартал Jerusalem mamilla david village
Иерусалим, Израиль
от
$3,73 млн
В самом сердце Мамиллы, а также в знаменитом проекте David Village Legacy, здесь находятся прекрасные 4 комнаты площадью 120 м2 с террасой площадью 13 м2 Soucah с просторной гостиной, очень большим мастер-люксом, 2 ванными комнатами, 3 туалетом + погребом и 1 парковочным местом
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Жилой квартал Projet luxueux
Жилой квартал Projet luxueux
Иерусалим, Израиль
от
$617,980
В районе Мекор Хаим, недалеко от Баки, Эмек Рефаим, у подножия парка Хамесила. В роскошном магазине строится девять промоутеров. Шаббат и лобби-лифты. Апартаменты 2 номера новые 42м2 плюс балкон 10м2 с открытым видом. Яркая квартира, напольное отопление, центральный кондиционер и комната дл…
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Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem abu tor
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem abu tor
Иерусалим, Израиль
от
$4,635
Отличный дуплекс с потрясающим видом на Храмовую гору 5 номеров на двух уровнях, три полные ванные комнаты Кондиционер, парковка, просторный балкон, лифт Меблированный и хорошо спроектированный
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Жилой квартал Emplacement ideal
Жилой квартал Emplacement ideal
Иерусалим, Израиль
от
$632,025
В сердце Баки! У подножия будущего строящегося трамвая. В здании после Тама 38, 2-комнатная квартира 42м2 светлая с балконом и красивым и зеленым видом. 2 ориентации, центральный кондиционер, вложенная кухня, просторная ванная комната. Подъем шаббата и квартиры является одним из единственных…
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Жилой квартал Maison mitoyenne rare a la vente
Жилой квартал Maison mitoyenne rare a la vente
Иерусалим, Израиль
от
$3,37 млн
Новый на рынке! В районе Рамат Шарет, граничащем с Байитом Ваганом, на тихой и павильонной улице, очень востребовано расположение. Дом площадью 280 м2 с красивым частным двором площадью 150 м2. На 3 этажах, очень просторная и светлая, огромная гостиная и отдельная кухня, мастер-люкс на верхн…
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Жилой квартал Bureau d angle lumineux de 176 m a louer - talpiot jerusalem
Жилой квартал Bureau d angle lumineux de 176 m a louer - talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,708
Расположенный на 3-м этаже нового здания на улице Хатноуфа, этот просторный офис площадью 176 квадратных метров предлагает исключительную яркость благодаря многочисленным окнам и беспрепятственному виду. Доставленный сырым, он полностью регулируется в соответствии с вашими потребностями, иде…
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Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,68 млн
Продается в Talpiot Nord - Penthouse 6 комнат площадью около 180 м2 и балкон площадью 40 м2 с видом на Храмовую гору Новые, разработанные по высоким и ярким стандартам 4 воздушные направления 4 ванные комнаты стоянка
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Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka
Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka
Иерусалим, Израиль
от
$11,00 млн
В самом сердце Баки тихий и пасторальный, арабский дом + возможность построить 250 м2, огромный сад (примерно 700 м2), полностью отремонтированный, напольное отопление + кондиционер, большая парковка, 5 ванных комнат, 5 туалетов, зеленый
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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Иерусалим, Израиль
от
$2,247
В центре города Иерусалима в новом районе Кириат Алехум 2 минуты ходьбы от города кино. лицом к ган-сейверу, очень красивые 3 комнаты 89 м2 с балконом; прекрасный вид, очень красивое пребывание, наполненное солнцем 2 ванные комнаты, Подвал и бесплатная парковка
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Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$702,250
Отремонтированная 3-комнатная квартира 70 м2 - Байит Веган Иерусалим 2-й этаж, экспозиция восток-запад Гостиная, столовая, кухня 2 спальни, 1 душ, 2 туалета Кондиционер, Shemech Doud, гриль, бронированная дверь 1 парковка, Отремонтировано 2 года назад Цена: 2 500 000sh (В эту цену не входит …
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Жилой квартал Penthouse neuf 5 pieces 154m2 terrasse 88m2 dans immeuble neuf kiriat yovel jerusalem
Жилой квартал Penthouse neuf 5 pieces 154m2 terrasse 88m2 dans immeuble neuf kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Новый пентхаус 5 комнат 154м2 терраса 88м2 в новом здании Кириат Йовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, н…
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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
В центре города Иерусалима стоит здание с красивым вестибюлем Большие 2 комнаты 70 м2, + балкон 10 м2, просторная гостиная, большое спальное пространство, с потенциалом сделать его 3 штуки. Близость трамвая, в нескольких минутах ходьбы от мамиллы
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Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
Продается в Баке - большая 4-комнатная квартира. ТАМА 38, двигайся. Станут 5 номеров + балкон Soucca + парковка, светлый центр для ремонта, рядом с кафе, школами, автобусом
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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Иерусалим, Израиль
от
$924,161
В центре города Иерусалима, недалеко от Чоук Махане Иегуда и Трамвай. 4 комнаты площадью 98,5 м2, очень солнечная и очень тихая квартира. Великолепный вид на каждое окно парка и кенесет. Потенциал сделать его 5 штук. Очень серьезные продавцы. Бесплатно
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Жилой квартал Appartement au centre ville a louer
Жилой квартал Appartement au centre ville a louer
Иерусалим, Израиль
от
$1,826
В центре города на 7-м этаже с лифтом, светлые 3 комнаты, наслаждаясь просторным балконом с сельским видом на Сад Независимости. Доступно немедленно
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Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
от
$5,00 млн
Очень красивый арабский дом, много характера, обновленный архитектором, огромные сады, частная парковка
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Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$702,250
Яркая квартира, TAMA 38, продвинутая, 3 воздушных направления, рядом с садами, школами, кафе, магазинами, торговыми центрами, автобусом
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Жилой квартал Appartement de luxe exceptionnel a har homa - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement de luxe exceptionnel a har homa - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$876,408
Откройте для себя эту великолепную квартиру площадью 119 м2, идеально расположенную на 12-м этаже престижной башни Варшавского, в востребованном районе Хар-Хома. Это элегантное и современное жилое пространство предлагает: 5 просторных номеров, в том числе светлая гостиная, открывающаяся на …
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Жилой квартал Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
Отремонтированная квартира 5 номеров - 140м2 - Байит Веган Иерусалим Балкон Soucca 7 и 5 м2, 2-й этаж Квартира расположена на улице Харав Хаим Михлин в Бетвейгане, недалеко от Ешивы Кол Яаков. Расположен на 2-м этаже здания 4 этажа, 5 комнат, включая 4 спальни. 2 сокковые террасы площадью 7…
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Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Жилой квартал En plein centre de bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$2,39 млн
В центре Bait Vegan очень красивый коттедж 220 м 2 Жилье с террасой 120 м2 + сад 120 м2 + подвал и парковка
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Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,06 млн
Очень красивая квартира из 3 комнат 72 м2 с террасой сукка. Расположен в центре города легкий доступ на трамвае. Стоящее здание с шаббатским лифтом. Скрыть кухню: 2 эвиера. Парковка Прекрасная возможность. Квартира идеально подходит, если вы хотите сделать ее выгодной в краткосрочной аренде
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Жилой квартал Le reve devenu realite a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Le reve devenu realite a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$5,56 млн
Роскошь и уникальный дуплекс, 515 квадратных метров нетто (около 1000 квадратных метров брутто). 6 спален, 6 ванных. Входной уровень: 76 квадратных метров парковки, 2 склада и зона обслуживания бассейна Развлекательный уровень: примерно 300 квадратных метров с бассейном с подогревом, джакузи…
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Жилой квартал Au centre bel appartement
Жилой квартал Au centre bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$1,629
Центр Иерусалима VILLE Недавнее роскошное здание с красивым лобби и лифтами. Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 9 этаже. Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату). Кроме того, квартира оборудована большим с…
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Жилой квартал Appartement 5 pieces 130m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement 5 pieces 130m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Квартира в очень хорошем состоянии 5 номеров, 130м2 1-й этаж, терраса 15м2 Расположено на улице Bayit Vegan Moshe Zilberg 4 спальни (родительская комната) 2 ванные комнаты, 3 туалета кондиционер, лифт, парковка и погреб, доступ для инвалидов Цена: 4.500,000sh. агентская комиссия 2% + мадам …
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Жилой квартал Holyland -bait vagan -jersalem
Жилой квартал Holyland -bait vagan -jersalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
Очень красивая и большая 3 комнаты 140 м2 (5 номеров оригинальная возможность сделать его в своем состоянии с легкостью и имеет меньшую стоимость) терраса 11 м2 с панорамным видом на Иерусалим, 2 ванные комнаты, + 2 парковочных места и 1 погреб
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Жилой квартал Appartement soucca a jerusalem prix exceptionnel
Жилой квартал Appartement soucca a jerusalem prix exceptionnel
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
Апартаменты Soucca 4 номера прекрасно распределены. 1 Терраса Сукка 10 м2 + 1 Терраса 5 м2 Пещера + частная парковка. Недавнее строительство. Панорамный вид. Исключительная ситуация
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Жилой квартал Rdc libre de suite grand balcon
Жилой квартал Rdc libre de suite grand balcon
Иерусалим, Израиль
от
$786,520
В самом сердце Кирьят Моче, как центральная, так и тихая, зеленая зона, рядом синагоги и общественный сад, очаровательная квартира на первом этаже, полная доступность, полностью отремонтированный, большой балкон с суккой. Парковка в здании и подвале 9 м2. Свободно! Хадасса Эксклюзив, агентство TAKAM
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Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
В самом сердце Мошавы в здании нового характера, большой входной зал, новая квартира, парковка, 3 воздушных направления, балкон сукка, подходящий для инвалидов, непосредственный вход
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Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$525,283
Расположенная на очаровательной пешеходной улице в оживленном центре Иерусалима, эта квартира площадью 40 квадратных метров с 1 спальней предлагает непревзойденный комфорт и очарование. Всего в 10 шагах от уровня улицы и в 20 минутах ходьбы от Старого города и Западной стены, эта квартира ид…
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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,85 млн
Rue Reuven Квартира из 5 больших комнат Заявление девять 113 квадратных метров Балкон 12 квадратных метров Новое здание Субботний лифт стоянка безопасный склад блестящий
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Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,75 млн
Комплекс в самом сердце Баки, улица Иегуда. Дуплекс 5 номеров 126 м2 + 3 номера 68 м2 + студия/офис 24 м2 Просторные балконы, парковка, кондиционер, 3 направления воздуха
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Жилой квартал Maison arabe au coeur du centre ville
Жилой квартал Maison arabe au coeur du centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$3,23 млн
Аутентичный дом, в центре города, тихий, полный очарования, высокие потолки, большой сад (100 м2), отремонтированный, немедленный
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Жилой квартал Pied-a-terre haute couture au coeur de jerusalem - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Pied-a-terre haute couture au coeur de jerusalem - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,70 млн
Изысканная роскошная квартира в самом сердце Иерусалима Откройте для себя квинтэссенцию роскошной жизни в оживленном центре Иерусалима. Эта превосходная квартира, расположенная на 2-м этаже престижного здания с интеллектуальным лифтом на переднем крае технологий, предлагает беспрецедентный …
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Жилой квартал Jerusalem har homa
Жилой квартал Jerusalem har homa
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
Красивые 4 комнаты на продажу в самом сердце Хар-Хомы с поверхностью 117 м2 + 2 террасы сука, жилой площадью 8 м2 и кухонной стороной 22 м2. 2 ванные комнаты, парковочное место и 1 подвал
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Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,966
В самом престижном новом проекте центра города Иерусалима охрана 24/7, роскошный вестибюль, полуолимпийский бассейн, тренажерный зал, сауна, микве для мужчин и женщин, синагога и многое другое. Роскошная квартира нового застройщика 2 номера 44 метра + 10 метров балкон, высокая стоящая кухня …
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Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$1,99 млн
В самом сердце Баки - роскошная и новая квартира 5 номеров 130 м2 плюс балкон 12 м2. 3 ванные комнаты и туалеты Большой погреб и парковка Mamad Общая доступность
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Жилой квартал Toit prive
Жилой квартал Toit prive
Иерусалим, Израиль
от
$2,61 млн
На красивой и пасторальной улице Каспи с панорамным видом на старый город. Частный вход, 2 террасы сукки + личная крыша и частный лифт на каждом этаже, отремонтированные с большим потенциалом
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Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,12 млн
квартира на продажу, Бакинский район, Новое здание, 4 комнаты, 90 м2, светлая квартира, центральная и тихая. 2 ванные комнаты, парковка и погреб
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