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Откройте для себя поистине уникальный жизненный опыт в самом сердце Баки, Иерусалим. Этот дуплекс, расположенный в небольшом каменном здании, переопределяет комфорт и удобство. С 2 этажами, лифтом и безмятежным спокойствием, это свойство предлагает вечный шарм.
Основные моменты собственност…
квартира 4 номера отремонтированная поверхность 100м2 на 1-м этаже в здании 2 этажа, Рамат Шарет Джеррусалим
Жилая и столовая с террасой-суккой 10 м2
3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета
Кондиционер в гостиной, радиаторы, порошок хемек, воздушный шар Электрическая горячая вода, роликовые …
Просторная квартира в Кирьят Шмуэль!
Адрес: Rue Arave Berlin, Кирьят Шмуэль
Площадь: 139 м2 + терраса 70 м2
Прекрасный вид на Кнессет
Частная парковка
Эта светлая и просторная квартира - редкая возможность! Он полностью отремонтирован, предлагая возможность удовлетворить ваши потребности. …
В самом сердце кареты Рамат, рядом с Байитом веганом и Холиландом.
Полуотдельный дом 6 комнат 350 м2 отремонтирован с отличным вкусом, терраса 110 м2, огромные внутренние и внешние пространства, очень большая гостиная, мастер-люкс более 70 м2 с ванной комнатой и гардеробной, отдельная кухня,…
Красивая квартира, недавняя, просторная, приятная, полностью отремонтированная, хорошо оборудованная кухня, мастер-люкс, мамад, 2 балкона (1 сукка), 2 ванные комнаты, прачечная, солнечный, тихий лифт, подходящий для инвалидов, центральный рядом синагоги, торговый центр, школы, парк в Мессиле
Добро пожаловать в эту очаровательную квартиру, полностью отремонтированную с заботой и элегантностью, идеально подходящую для семьи, которая ищет спокойную и теплую среду обитания. Расположенный на 1-м этаже старого и низкого здания с несколькими входами, этот объект предлагает как характер…
Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим
Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel.
Идеальное расположение с точки зрения…
Квартира 5,5 номеров 120м2 Байит Веган Иерусалим
2 террасы площадью 7 м2, включая сукку, Работы, которые планируется
Гостиная, столовая, кухня
4 спальни, 1 ванная комната, 2wc, кондиционер, радиаторы, демпфер, ставни,
Крытая парковка, лифт Chabat, доступ для инвалидов
Два входа.
Тама 38 вско…
Мы рады представить наш новый эксклюзивный проект в престижном районе Арнона в Иерусалиме.
«Bustan arnona», этот магазинный проект включает в себя два небольших 6-этажных здания на 44 единицы, предлагающих уникальные апартаменты и пентхаусы с впечатляющими открытыми пространствами.
В апарта…
Улица раввина Хаима Берлин расположена в Кирьят-Шмуэльском районе Иерусалима, недалеко от престижного района Рехавия. Этот район характеризуется тихими улицами и аккуратной средой, с легким доступом к центру города. Близлежащая улица Газа предлагает множество кафе, ресторанов, банков и магаз…
5 номеров новая квартира 133м2 с террасой 22м2 на 14-15 и 18 этаже в Кириате Йовел Иерусалим
Рядом с трамваями и магазинами
Вид зазора
Парковка и погреб включены
Немедленный въезд
Цена от 4.350.00,000sh
Исключая агентские сборы
Для получения дополнительной информации или для организации виз…
Откройте для себя эту очаровательную и светлую 2-комнатную квартиру, расположенную на улице Элияху Мани, всего в нескольких шагах от знаменитого рынка Махане Иегуда, ресторанов с самым высоким рейтингом и удобного общественного транспорта.
Расположенная на 1-м этаже современного здания с ли…
Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима
Расположен у подножия парка Хамесила, в новом и высококлассном бутик-здании (с элегантным лобби, лифтом Шаббат и подземной парковкой). Квартира из 4 комнат площадью 93 м2 плюс балкон площадью 9 м2, где тщательно продуман…
Пентхаус 5 номеров 156м2 с террасой 41м2 в новом здании Кирьят Хайовель Иерусалим
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей
2026 год
Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, н…
Красивые 4 комнаты площадью 92 м2 на cadastre rue hanauh Albek с балконом площадью 8,5 м2 частично сука расположены на 5-м этаже с великолепным видом на стены Иерусалима, лифт + подвал и 2 парковочных места
бесплатно
В первом квартале за стенами Иерусалима
В самом сердце Йемена район Моше,
Исторический дом с высокими потолками и большим количеством марок.
Дом на двух уровнях 300 м2.
Большая терраса площадью около 30 м2 с панорамным видом
Требуется полная реновация
13900000 шекелей
Единственная возможность быть принятым!
Продажа Иерусалимского района Бейт Акерем
Небольшое здание в тихом и живописном районе, недалеко от трамвая
3 штуки 65м2
полностью отремонтированный современный, просторный, яркий и очень приятный
Большая гостиная
Кондиционер
В процессе Pinouy Binou…
Оригинальное название: Monbaz 3, Downtown
Пол: 6-й
Части: 2
Балкон: Да
Парковка: Да
Меблированный: Нет
Доступно: 15 июня 2025
Аренда: 6200 шекелей
Обвинения в кондоминиуме (Ваад Байит): 550 шекелей в месяц
Группа Семеренко
Муниципальный налог (Арнона): около 4500 шекелей в год
Ты …
МАМИЛЛА
Улица Ицхака Карива
127 м2 брутто (100 м2 нетто)
3 штуки
2-й этаж (эквивалент 4-го этажа на практике)
2 ванные комнаты
Парковка
2 лифта, включая лифт Шаббат
Полностью меблированный
Исключительная квартира, расположенная в одном из самых популярных районов Иерусалима, чуть выше проспе…
В самом сердце Байита начинались возле трамвая, автобуса, магазинов и детского парка.
Новое здание после Тамы 38 с частной парковкой, лифтами Чабат, общим садом для строительства сурки, дигикодом к входу.
Апартаменты 5 номеров новые очень вложены, с балконом 12 м2, великолепная современная …
Это уникальное место, расположенное на Западной Уолл-Сквер в самом сердце еврейского квартала Иерусалима, представляет собой, спустя 2500 лет!, исключительную возможность для недвижимости с глубоким историческим и религиозным значением. Его непревзойденная близость к Западной Уолл-Сквер, все…
Очаровательное здание с лифтом
3 спальни
3-й этаж
стоянка
Махсан
Район Арнона, Иерусалим
Пастырская атмосфера Иерусалима
Сообщество качества, рядом с культурными и досуговыми центрами.
Рядом с районом Бекаа
Красивый дом 7 комнат (300 м2) на 3 уровнях с частным лифтом, частным садом (175 м2), красивой террасой на крыше (100 м2), тихой, пасторальной и зеленой, 2 парковочных места, 2 больших подвала, подвал, право строительства
ИСКЛЮЧЕНИЕ - Для продаж - Иерусалим, Центр города
Роскошное здание с вестибюлем, 24/7 смотритель, 4 лифта Шаббат и приемная.
✨ Красивый 3-комнатный 83 м2 с балконом с потрясающим видом на Старый город и Хар-Хабаит!
Кухня с открытой планировкой, просторная гостиная, мастер-комната с ванной к…
Новая квартира, мебель 113м2 Байит Веган Иерусалим
Работы не планируется
5 номеров 113м2 с террасой 12м2 на 1-м этаже в новом здании 7 этажей с 3 выставками.
2 года, расположен на улице Узиэль возле трамвая, магазинов, школ и парка.
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Гостиная, столовая, кухня
4 спальни, включая одну спальню…
3 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы Иерусалима и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, по…
Красивая меблированная квартира из 3 комнат 80 м2, с террасой сокка на 17-м этаже с прекрасным видом.
Немедленный вход, фотографии по запросу
Расположен в новом здании, в 100 метрах от хакала-ракевет, в 5 минутах от тахана-мерказит и поезда до Тель-Авива за 26 минут.
Кондиционер, напольное…
Это оболочка собственности.
Расположенная в престижном районе Северного Талпиота в Иерусалиме, эта квартира предлагает исключительный жизненный опыт в исторически богатом и сладком районе. Известный своей близостью к значительным достопримечательностям, включая Западную стену, Старый город и…
Реализуйте свою мечту о жизни в самом сердце популярного района Бака!
Просторная 5-комнатная квартира, площадью 108 м2, расположена на первом этаже 3-этажного здания.
Квартира требует полного ремонта, что дает вам возможность настроить ее в соответствии с вашими вкусами.
Он имеет большой бал…
Местоположение Иерусалим Центр Город Недавнее здание стоит с красивым вестибюлем и лифтами. Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 6-м этаже. Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату). Кроме того, квартира обор…
Идеально меблированная и спроектированная квартира в самом сердце Рехавии - 3 террасы для потрясающих видов, отремонтированное здание, лифт Шаббат, частная парковка,
Центральный кондиционер, умный дом, отопление пола, сигнализация, Intercom
В популярном районе Катамона Хайешана, у подножия парка Сан-Симон и недалеко от улицы Хизкиджаху Хамелех.
В новом здании магазина Halafta Street в окружении зелени всего 6 этажей с изысканным вестибюлем и лифтом Шаббат.
Сад Rez Duplex с щедрыми поверхностями, интерьером 179 м2 и частным садо…
4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки.
Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, …
Квартира для ремонта 3 комнат 72 м2 - Байит Веган Иерусалим
2-й этаж, терраса, юго-восточная экспозиция
Гостиная, столовая, кухня
2 спальни, 1 душ, 2 туалета
Решетки, бронированная дверь, лифт
Потребность в ремонте
Цена: 2,750,000sh
(В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая со…
4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, …
Великолепный одноэтажный дом 5 штук как новый!
Частный вход на улицу, 4 ориентации, около 165 м2 сырой, огромный очень зеленый сад вокруг дома, большая просторная гостиная, американская кухня инвестирует, очень хорошие услуги, мастер-люкс с раздевалкой и ванной комнатой, две ванные комнаты, …
В резиденции Migdale Yerouchalayim В центре Иерусалима, недалеко от большой синагоги и в 7 минутах ходьбы от мамиллы.
В красивой резиденции с бассейном, спортзалом, караулом 24/24,
Очень хорошие 2 комнаты, хорошо устроенные с видом на стены, полностью оборудованные и меблированные.
1 парково…
Оригинальное название: Sale Jerusalem
В самом центре Иерусалима, у подножия трамвая и в нескольких минутах от Мамилы!
Небольшое новое здание, красивый вестибюль, аск Чабат: квартира 3 номера 72м2 + балкон Soucca 9м2 полностью Soucca, очень вложенные, большие спальни, американская кухня, ва…
В самом сердце Байитского вегана, у подножия синагог, школ и магазинов: небольшое здание всего 4 этажа с лифтом, крытый паркинг и большой погреб площадью 12 м2.
Пентхаус 4 номера, переоборудованный в 5 очень легко, с огромной террасой 50 м2 Сукка с панорамным видом на Иерусалим!
Один на полу…
Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей
2026 год
Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный …
В аренду предлагается 64 квартиры:
Студии
Квартиры 2 комнаты
Квартиры 3 комнаты
Коллективное убежище (Мамад)
Апартаменты меблированы и оборудованы, чтобы обеспечить максимальный комфорт.
Планируется:
Полностью оборудованный спортзал
Общие рабочие пространства
Возможность парковки
В самом сердце Мамиллы, а также в знаменитом проекте David Village Legacy, здесь находятся прекрасные 4 комнаты площадью 120 м2 с террасой площадью 13 м2 Soucah с просторной гостиной, очень большим мастер-люксом, 2 ванными комнатами, 3 туалетом + погребом и 1 парковочным местом
В районе Мекор Хаим, недалеко от Баки, Эмек Рефаим, у подножия парка Хамесила.
В роскошном магазине строится девять промоутеров. Шаббат и лобби-лифты.
Апартаменты 2 номера новые 42м2 плюс балкон 10м2 с открытым видом.
Яркая квартира, напольное отопление, центральный кондиционер и комната дл…
В сердце Баки! У подножия будущего строящегося трамвая.
В здании после Тама 38, 2-комнатная квартира 42м2 светлая с балконом и красивым и зеленым видом.
2 ориентации, центральный кондиционер, вложенная кухня, просторная ванная комната.
Подъем шаббата и квартиры является одним из единственных…
Новый на рынке!
В районе Рамат Шарет, граничащем с Байитом Ваганом, на тихой и павильонной улице, очень востребовано расположение.
Дом площадью 280 м2 с красивым частным двором площадью 150 м2.
На 3 этажах, очень просторная и светлая, огромная гостиная и отдельная кухня, мастер-люкс на верхн…
Расположенный на 3-м этаже нового здания на улице Хатноуфа, этот просторный офис площадью 176 квадратных метров предлагает исключительную яркость благодаря многочисленным окнам и беспрепятственному виду. Доставленный сырым, он полностью регулируется в соответствии с вашими потребностями, иде…
Продается в Talpiot Nord - Penthouse 6 комнат площадью около 180 м2 и балкон площадью 40 м2 с видом на Храмовую гору
Новые, разработанные по высоким и ярким стандартам
4 воздушные направления
4 ванные комнаты
стоянка
В самом сердце Баки тихий и пасторальный, арабский дом + возможность построить 250 м2, огромный сад (примерно 700 м2), полностью отремонтированный, напольное отопление + кондиционер, большая парковка, 5 ванных комнат, 5 туалетов, зеленый
В центре города Иерусалима в новом районе Кириат Алехум 2 минуты ходьбы от города кино.
лицом к ган-сейверу, очень красивые 3 комнаты 89 м2 с балконом; прекрасный вид, очень красивое пребывание, наполненное солнцем
2 ванные комнаты,
Подвал и бесплатная парковка
Новый пентхаус 5 комнат 154м2 терраса 88м2 в новом здании Кириат Йовель Иерусалим
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей
2026 год
Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, н…
В центре города Иерусалима стоит здание с красивым вестибюлем
Большие 2 комнаты 70 м2, + балкон 10 м2, просторная гостиная, большое спальное пространство, с потенциалом сделать его 3 штуки.
Близость трамвая, в нескольких минутах ходьбы от мамиллы
В центре города Иерусалима, недалеко от Чоук Махане Иегуда и Трамвай.
4 комнаты площадью 98,5 м2, очень солнечная и очень тихая квартира.
Великолепный вид на каждое окно парка и кенесет.
Потенциал сделать его 5 штук.
Очень серьезные продавцы.
Бесплатно
Откройте для себя эту великолепную квартиру площадью 119 м2, идеально расположенную на 12-м этаже престижной башни Варшавского, в востребованном районе Хар-Хома. Это элегантное и современное жилое пространство предлагает:
5 просторных номеров, в том числе светлая гостиная, открывающаяся на …
Отремонтированная квартира 5 номеров - 140м2 - Байит Веган Иерусалим
Балкон Soucca 7 и 5 м2, 2-й этаж
Квартира расположена на улице Харав Хаим Михлин в Бетвейгане, недалеко от Ешивы Кол Яаков.
Расположен на 2-м этаже здания 4 этажа, 5 комнат, включая 4 спальни. 2 сокковые террасы площадью 7…
Очень красивая квартира из 3 комнат 72 м2 с террасой сукка. Расположен в центре города легкий доступ на трамвае. Стоящее здание с шаббатским лифтом. Скрыть кухню: 2 эвиера. Парковка
Прекрасная возможность. Квартира идеально подходит, если вы хотите сделать ее выгодной в краткосрочной аренде
Роскошь и уникальный дуплекс, 515 квадратных метров нетто (около 1000 квадратных метров брутто). 6 спален, 6 ванных. Входной уровень: 76 квадратных метров парковки, 2 склада и зона обслуживания бассейна Развлекательный уровень: примерно 300 квадратных метров с бассейном с подогревом, джакузи…
Центр Иерусалима VILLE Недавнее роскошное здание с красивым лобби и лифтами.
Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 9 этаже.
Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату).
Кроме того, квартира оборудована большим с…
Квартира в очень хорошем состоянии 5 номеров, 130м2 1-й этаж, терраса 15м2
Расположено на улице Bayit Vegan Moshe Zilberg
4 спальни (родительская комната)
2 ванные комнаты, 3 туалета
кондиционер, лифт, парковка и погреб, доступ для инвалидов
Цена: 4.500,000sh.
агентская комиссия 2% + мадам
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Очень красивая и большая 3 комнаты 140 м2 (5 номеров оригинальная возможность сделать его в своем состоянии с легкостью и имеет меньшую стоимость) терраса 11 м2 с панорамным видом на Иерусалим, 2 ванные комнаты, + 2 парковочных места и 1 погреб
В самом сердце Кирьят Моче, как центральная, так и тихая, зеленая зона, рядом синагоги и общественный сад, очаровательная квартира на первом этаже, полная доступность, полностью отремонтированный, большой балкон с суккой.
Парковка в здании и подвале 9 м2. Свободно! Хадасса Эксклюзив, агентство TAKAM
Расположенная на очаровательной пешеходной улице в оживленном центре Иерусалима, эта квартира площадью 40 квадратных метров с 1 спальней предлагает непревзойденный комфорт и очарование. Всего в 10 шагах от уровня улицы и в 20 минутах ходьбы от Старого города и Западной стены, эта квартира ид…
Изысканная роскошная квартира в самом сердце Иерусалима
Откройте для себя квинтэссенцию роскошной жизни в оживленном центре Иерусалима. Эта превосходная квартира, расположенная на 2-м этаже престижного здания с интеллектуальным лифтом на переднем крае технологий, предлагает беспрецедентный …
В самом престижном новом проекте центра города Иерусалима охрана 24/7, роскошный вестибюль, полуолимпийский бассейн, тренажерный зал, сауна, микве для мужчин и женщин, синагога и многое другое.
Роскошная квартира нового застройщика 2 номера 44 метра + 10 метров балкон, высокая стоящая кухня …