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Жилой квартал Nizza proche kikar

Нетания, Израиль
от
$754,400
;
7
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ID: 38847
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

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отремонтированное здание - 4 комнаты -116 м2 с 3 ориентациями - небольшой вид на море Тихая улица рядом со всеми удобствами и спуском моря лифт и крытая парковка

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Nizza proche kikar
Нетания, Израиль
от
$754,400
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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