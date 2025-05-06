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Продажа новостроек в Ашдоде

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Жилой квартал Agreable bel appartement calme particulier
Жилой квартал Agreable bel appartement calme particulier
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Красивый дуплекс очень хорошее состояние красивая терасса
Агентство
Immobilier.co.il
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