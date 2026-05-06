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Жилой квартал Har homa vue degagee

Иерусалим, Израиль
от
$1,20 млн
;
11
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ID: 38386
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Arieh Vershvaski, 5

О комплексе

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Продается квартира в Иерусалиме, в районе Хар-Хома. Недавнее здание. Хорошо устроенная квартира с открытым видом. 3 этаж с лифтом. Пять штук. 2 ванные комнаты. 110м2 + 15м2 терраса. 2 парковочных места. 3 выставки. Цена: 3 650 000 ш.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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