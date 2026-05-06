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Жилой квартал Face au parc hayarkon immeuble neuf

Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
;
10
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ID: 38853
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ussishkin, 44

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, лицом к парку Хайаркон и в нескольких шагах от моря! Новое здание 1 этаж на 6 этаже с лифтом 3 штуки 55м2 + 11м1 терраса 1 парковка Мамад Цена: 4,250,000sh

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Face au parc hayarkon immeuble neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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