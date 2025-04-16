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Красивая 5-комнатная семейная квартира в самом сердце Неве Земер светлая и просторная.
Очень хорошие объемы и очень хорошая высота под потолком.
Терраса 20 м2..
1 родительский люкс и 1 младший люкс.
2 парковочных места и 1 подвал
Увидеть абсолютно
Квартира с 5 номерами с террасной парковкой и подвалом.
Терраса 10 м2.
Довольно открытая кухня. Обновленное здание с мадам.
В центре города рядом с синагогой Рава Пинто есть 2 не аруза, а тишина. Улицы имеют уникальный смысл
Красивый роскошный новый и современный дом. Частный лифт. Кинематографический зал бассейна. Все удобства и роскошь вы можете увидеть в исключительном районе.
За дополнительной информацией свяжитесь с нами
Исключительный... Красивая квартира из 5 номеров расположена в центре города Раанана.
Очень большая гостиная. Красивые спальни (около 15 м2) каждая. 2 ванные комнаты. Одеваться. терраса 15 м2 с западной стороны вид на дегаже. Подвал и парковка.
Шаббатский аск, терраса soccah 16 м2
Хорошая квартира с 6 комнатами. Редко можно найти в Раанане.
Полностью обновлен и очень вложен.
Хорошая кухня.
Здание после Тама (Реново) очень хорошо расположено. - Ты уже в пути.
Рядом с магазинами и магазинами.
Парковочный погреб Mamad
Очень красивый пентхаус 6 штук. (арнона 273 м2) Один. Очень инвестировано. Комната охраны. 2 красивые террасы сукка. Новый район Неот Сад. 2 подземных парковочных места. 1 подвал. Шаббатский лифт. У загородного клуба есть два шага.
терраса площадью 120 м2 и кухня 30 м2. Свет сквозь. Паркет в номерах