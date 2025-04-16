  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. yryyt hwd hsrwn mynhl hkspym

Продажа новостроек в yryyt hwd hsrwn mynhl hkspym

Раанана
7
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$924,161
Новая квартира 3 п. Прекрасный вид дегаже. в садах, терраса 25 м2. Сукка. с южной и западной стороны. 2 парковки в подвале. Квартира сдается до июля 2026 года по 6200 ш/месяц
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bien agence calme
Жилой квартал Avec terrasse bien agence calme
Раанана, Израиль
от
$851,127
Хорошая 4-комнатная квартира. Первый этаж. Реконструкция выполнена с помощью архитектора интерьера. Отличная жизнь. Мамад. Терраса и крытый паркинг
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement familial a neve zemer
Жилой квартал Appartement familial a neve zemer
Раанана, Израиль
от
$1,26 млн
Красивая 5-комнатная семейная квартира в самом сердце Неве Земер светлая и просторная. Очень хорошие объемы и очень хорошая высота под потолком. Терраса 20 м2.. 1 родительский люкс и 1 младший люкс. 2 парковочных места и 1 подвал Увидеть абсолютно
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Раанана, Израиль
от
$1,06 млн
Квартира с 5 номерами с террасной парковкой и подвалом. Терраса 10 м2. Довольно открытая кухня. Обновленное здание с мадам. В центре города рядом с синагогой Рава Пинто есть 2 не аруза, а тишина. Улицы имеют уникальный смысл
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Haut standing luxueux magnifique projet de qualite
Жилой квартал Haut standing luxueux magnifique projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$19,663
Красивый роскошный новый и современный дом. Частный лифт. Кинематографический зал бассейна. Все удобства и роскошь вы можете увидеть в исключительном районе. За дополнительной информацией свяжитесь с нами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bien agence bon emplacement bonne occasion
Жилой квартал Bien agence bon emplacement bonne occasion
Раанана, Израиль
от
$897,476
Квартира из 4 комнат Well Agency. Терраса парковки 14 м2. Улица Шварца. Закрыть школу Ариэль и синагогу. Все товарные знаки близки
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre bel appartement bonnes orientations clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing hauts plafonds investi neuf quartier religieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre bel appartement bonnes orientations clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing hauts plafonds investi neuf quartier religieux
Раанана, Израиль
от
$1,37 млн
Исключительный... Красивая квартира из 5 номеров расположена в центре города Раанана. Очень большая гостиная. Красивые спальни (около 15 м2) каждая. 2 ванные комнаты. Одеваться. терраса 15 м2 с западной стороны вид на дегаже. Подвал и парковка. Шаббатский аск, терраса soccah 16 м2
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre bel appartement dans un bel immeuble grand projet de qualite
Жилой квартал Au centre bel appartement dans un bel immeuble grand projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,31 млн
Хорошая квартира с 6 комнатами. Редко можно найти в Раанане. Полностью обновлен и очень вложен. Хорошая кухня. Здание после Тама (Реново) очень хорошо расположено. - Ты уже в пути. Рядом с магазинами и магазинами. Парковочный погреб Mamad
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Hauts plafonds luxueux magnifique
Жилой квартал Hauts plafonds luxueux magnifique
Раанана, Израиль
от
$2,38 млн
Очень красивый пентхаус 6 штук. (арнона 273 м2) Один. Очень инвестировано. Комната охраны. 2 красивые террасы сукка. Новый район Неот Сад. 2 подземных парковочных места. 1 подвал. Шаббатский лифт. У загородного клуба есть два шага. терраса площадью 120 м2 и кухня 30 м2. Свет сквозь. Паркет в номерах
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement bonnes orientations calme
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement bonnes orientations calme
Раанана, Израиль
от
$2,233
Квартира с 3 комнатами. 2 ванные комнаты. Большая терраса 25 м2. Посмотреть Degagee Парковка. доступный из 1/03/2025
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire clair
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire clair
Раанана, Израиль
от
$1,12 млн
Дуплекс с потрясающим видом. Мы видим море. 5 комнат Гостиная не очень большая, но она открывается на красивую террасу сукка. 2 парковочных места и 1 подвал. Очень зеленый район рядом со школой
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer neuf quartier religieux
Жилой квартал A ne pas manquer neuf quartier religieux
Раанана, Израиль
от
$997,195
Красивая квартира очень солнечная 119 м2 4 комнаты с террасой, кухней очень вложены и парковкой. В нескольких минутах ходьбы от школы Яхвне. Тихая улица
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Calme grand jardin investi spacieux
Жилой квартал Calme grand jardin investi spacieux
Раанана, Израиль
от
$3,08 млн
Красивый отдельно стоящий дом площадью 344 м2 на 421 м2 земли. Восемь штук. Очень красивый сад. Отличный бассейн. Дом в отличном состоянии. Тихий и жилой район. Отличная гостиная. Хорошая кухня
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tres beau 4 pieces a louer a neve zemer
Жилой квартал Tres beau 4 pieces a louer a neve zemer
Раанана, Израиль
от
$2,247
Для аренды в бутик-здании Neve Zemer, приятные 4 комнаты с красивыми объемами и красивой высотой потолка. Очень светлая квартира. Терраса 14 м2. 2 парковочных места и 1 подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти