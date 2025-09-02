  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Гиват-Шмуэль

Продажа новостроек в Гивате-Шмуэле

квартиры
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,26 млн
Мы рады представить новую и престижную программу недвижимости в новом районе Рамат-Адар в Гиват-Шмуэль, который привлекает все больше и больше качественных семей, молодых специалистов и профессионалов. Почему стоит выбрать Рамат Адар из Гивата Шмуэля? Рамат-Адар - лучшее из обоих миров: мирн…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,16 млн
Мы рады представить новую и престижную программу недвижимости в новом районе Рамат-Адар в Гиват-Шмуэль, который привлекает все больше и больше качественных семей, молодых специалистов и профессионалов. Почему стоит выбрать Рамат Адар из Гивата Шмуэля? Рамат-Адар - лучшее из обоих миров: мирн…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти