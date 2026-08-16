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Продажа новостроек в Центральном округе

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Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$895,700
Ссылка NNT 108-4 Новые 4-комнатные квартиры, Нетания. В превосходном проекте, состоящем из двух 20-этажных башен, предлагается к продаже новые 4 комнаты промотора 106м2 + 10м2 террасы. Расположение сумасшедшее, рядом со станцией, торговыми центрами, школой и магазинами. Каждая квартира по…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Жилой квартал Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Жилой квартал Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Жилой квартал Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Жилой квартал Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Жилой квартал Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Нетания, Израиль
от
$976,144
В районе Galey Yam в Нетании, новый район, который включает зеленые насаждения, школы и новые муниципальные офисы Нетании. Расположен в центре города, недалеко от районов Агамим и Полег и недалеко от магазинов, а также пляжа. Это три здания, два из 27 этажей и один из 21 этажа. У них есть п…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Жилой квартал Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Жилой квартал Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Жилой квартал Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Жилой квартал Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Раанана, Израиль
от
$909,220
Расположенный на улице Ривка Говер в Раанане, этот 3,5-комнатный отель предлагает площадь 80 м2, парковочное место и расположен в очень хорошо обслуживаемом здании с лифтом. Благодаря своей исключительной яркости и высокому потенциалу, это идеальный выбор как для семьи, так и для инвестиций.…
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Immobilier.co.il
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IresIres
Жилой квартал Superbe penthouse park hayam vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse park hayam vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse park hayam vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse park hayam vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse park hayam vue mer
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Жилой квартал Superbe penthouse park hayam vue mer
Нетания, Израиль
от
$4,394
Превосходный пентхаус для аренды в Нетании в районе Парк Хаям, недалеко от центра города. Новое здание качества, доставка 2026. Здание с 3 лифтами, пустым мусором и комната для вечеринок. 17 этаж из 17. Пять штук. 2 ванные комнаты. 3 туалета. 156 м2 + 50 м2 терраса. Открытый вид из каждого о…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,00 млн
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mardochee Khayat с гордостью представляет новую исключительную программу недвижимости, созданную одним из самых престижных строителей Раананы. Расположенный на улице Хагалиль, в нескольких шагах от знаменитой улицы Ахуза, этот проект имеет привилегиров…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Жилой квартал Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Petah Tikva Subdistrict, Израиль
от
$1,77 млн
Продается: Kfar Saba Реальное преимущество: вы избегаете всего административного этапа и начинаете с существующей базы. На участке площадью 492 м2 это свойство имеет подтвержденное разрешение на строительство и уже реализованную конструкцию. Что находится на месте: • Структура • Крыша с в…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
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Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Нетания, Израиль
от
$811,200
4 комнаты - 125 м2 Здание с лифтом и подземной парковкой Идеально для разделения
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
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Жилой квартал Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,04 млн
Эксклюзив - район Неве Хадарим, Ришон ЛеЦион, улица Гринспен. Продается: просторная и светлая квартира в 5,5 номеров. Жилая площадь 132 м2 + 2 мирапсета (солнечный балкон) по 7 м2 каждый. ✅ 4-й этаж из 9 ✅ Двойная ориентация – Юг и Восток ✅ 2 туалета и 2 душевых ✅ 2 отдельных парковочных мес…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Жилой квартал Penthouse a vendre a netanya
Нетания, Израиль
от
$1,18 млн
Продажа: Пентхаус в Нью-Йорке Красивый пентхаус, расположенный в самом сердце Нетании, всего в 5 минутах ходьбы от Кикара и пляжа. Площадь: 175 м2 5 штук 4 туалета 3 ванные комнаты Балкон + большая терраса Родительский люкс Безопасная комната (Safe Room) 2 парковочных места 8-й этаж Яркая…
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Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion
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Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,57 млн
Новое здание, отлично сохранившееся. Уникальный пентхаус, один на 12-м и верхнем этаже. Со встречи четырех квартир открывается исключительный объем и панорамный вид на весь регион: Тель-Авив, Иерусалим, Холон, а также частичный вид на море. Основные характеристики: 208 м2 жилой площади (п…
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Жилой квартал Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
Жилой квартал Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
Нетания, Израиль
от
$709,800
Здание в стадии строительства - центр города Нетания в 10 минутах ходьбы от Кикара и моря. От 3 до 4 комнат или пентхауса с мамадой и террасой + парковка. 82 м2 + балкон 11 м2 - 2,100.000 шекелей. 97,80 м2 + балкон 13 м2 - 2,350,000 шекелей. Пентхаус - 117 м2 + терраса (74 м2 + 27 м2) - 3,50…
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Жилой квартал Investissement rare en centre ville
Жилой квартал Investissement rare en centre ville
Жилой квартал Investissement rare en centre ville
Жилой квартал Investissement rare en centre ville
Жилой квартал Investissement rare en centre ville
Раанана, Израиль
от
$976,820
Очень светлые 3 комнаты в центре Раананы, с Мирпесетом 15 м2, красивой кухней, парковкой и хранилищем. Редкий продукт в этом месте, идеально подходит для инвестиций. Очень популярно смотреть быстро
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Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$638,820
Продается: 4-комнатная квартира, лифт и парковка в Табу Квартира из 4 комнат, около 90 м2 1 этаж из 7 Родительский люкс • лифт • Парковка в Табу • Большая просторная гостиная • 2 туалета • 2 ванные комнаты • 3 квартиры на этаже • 3 направления: Запад-Восток-Север Яркая, хорошо проветриваем…
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Жилой квартал A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$2,569
Ссылка: 6989 Новый район рядом со всеми удобствами и Тель-Авивом 17-этажное новое здание Квартира 3 номера новый застройщик с мамадой Площадь поверхности 74 м2 Терраса 14 м2 с открытым видом 13-й этаж с лифтами Кондиционер Электрические жалюзи 2 ванные комнаты, 2 туалета Частная парковка Нем…
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Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,99 млн
Ссылка: GS 102 Район Рамат Хадар Центральное и удобное расположение: рядом кафе, супермаркеты, школы и синагоги В здании бутика дуплекс 6 штук 195 м2 + 40 м2 терраса Юг Западная ориентация терраса отремонтированный
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Жилой квартал A quelques pas de la mer
Жилой квартал A quelques pas de la mer
Жилой квартал A quelques pas de la mer
Жилой квартал A quelques pas de la mer
Жилой квартал A quelques pas de la mer
Нетания, Израиль
от
$1,86 млн
? Продается - Семейный дом с садом в Нетании Ищете дом, предлагающий красивые объемы и реальное открытое пространство? Расположенный в жилом районе Неот-Герцля, этот 8-комнатный дом площадью 300 м2 построен и имеет частный сад площадью 150 м2, идеально подходящий для полного отдыха с семье…
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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Нетания, Израиль
от
$1,79 млн
Ссылка: NT 222 Район: Полег, у моря недалеко от магазинов и ресторанов 4 пьесы, в том числе «Мама» Площадь поверхности 147 м2 Терраса 17 м2 с видом на море 4 этаж с лифтами Большая гостиная, столовая и кухня 3 спальни Мастер Кондиционер 2 ванные комнаты, 3 туалета Частная парковка под землей…
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Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Показать все Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Раанана, Израиль
от
$1,11 млн
4-комнатная квартира, расположенная на 4-м этаже недавнего здания. ✔️ 125 м2 жилая площадь ✔️ Большая гостиная ✔️ Мамад ✔️ Отличная открытая кухня с островом ✔️ Терраса 12 м2 ✔️ Роботизированная парковка Недвижимость в настоящее время сдается в аренду на 2 года по 8000 Приятная и светлая …
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Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Показать все Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Нетания, Израиль
от
$2,09 млн
Превосходный пентхаус на продажу в Нетании, в районе Парк Хайам, недалеко от центра города. Новое и качественное здание, доставка 2026. Здание с 3 лифтами, пустым мусором и комната для вечеринок. 17 этаж из 17. Пять штук. 2 ванные комнаты. 3 У.К. 156 м2 + 50 м2 терраса. Открытый вид из каждо…
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Жилой квартал Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Жилой квартал Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Жилой квартал Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Жилой квартал Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Жилой квартал Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Показать все Жилой квартал Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Жилой квартал Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Раанана, Израиль
от
$2,72 млн
✨ Эксклюзивная продажа - 6-комнатный пентхаус в Раанане ✨Редкий товар, предназначенный для клиентов, ищущих пространство и эксклюзивность. Этот красивый пентхаус площадью 169 м2, единственная квартира на его этаже, предлагает исключительное качество жизни в востребованной жилой среде. Его …
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Жилой квартал Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Жилой квартал Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Жилой квартал Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Жилой квартал Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Жилой квартал Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Показать все Жилой квартал Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Жилой квартал Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,14 млн
Продается очень редко на высоком этаже с чувством уединения, открытыми пространствами и захватывающим видом на море ▪️ 104 м2 4 выставки - с видом на мирпесет северо-запад, восток ▪️ 40 м2 периферийный мирпесет ▪️ 12-й этаж с открытым и красивым видом ▪️ 4 полные выставки – Восток-Север-Запа…
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Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Показать все Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Парк Хаям, Нетания, недалеко от моря. Новая квартира 102 м2 + терраса 14 м2, 10-й этаж, 4 комнаты. Проект Электра, современная 30-этажная башня. Парковка + подвал, немедленный вход. Семейный район, недалеко от магазинов, школ и пляжей. Снижение цены: 3 050 000 (продвижение цены 3 390 000)
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Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Раанана, Израиль
от
$1,11 млн
Красивая поверхность сети 126 м2. Квартира на 4-м этаже с Мирпесетом 14 м2. Открытый вид. Отремонтированное здание. Парковка. В центре Раанана. Рядом со всеми удобствами. Доступно немедленно. Быстрая продажа
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Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
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Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Нетания, Израиль
от
$828,100
Недавнее здание - 4 комнаты 107 м2 + балкон. Открытый вид. Рядом с удобствами и торговым центром. Парковка. Лифт Шаббат
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Жилой квартал Rare a la location maison avec piscine
Жилой квартал Rare a la location maison avec piscine
Раанана, Израиль
от
$13,182
✨ Для аренды - Семейный дом с бассейном к западу от Раананы ✨Расположенный в тихом и востребованном районе к западу от Раананы, этот дом предлагает редкую среду обитания для семьи, которая ищет пространство, комфорт и жизнь на открытом воздухе. Построенный на участке площадью 380 м2, дом ра…
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Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Показать все Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Жилой квартал Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,42 млн
? В самом сердце популярного района Кирьят-Ганим Уникальный дуплекс? ? Редкая возможность, которая не приходит на рынок каждый день! Дуплекс 7 комнат ~ 143 м2 Интеллектуально разделен на 2 жилых блока, с 2 отдельными входами из здания. ✔️ Квартира из 4 комнат с Мирпесетом около 20 м2 – зараб…
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Жилой квартал Penthouse de reve vue mer ir yamim
Жилой квартал Penthouse de reve vue mer ir yamim
Жилой квартал Penthouse de reve vue mer ir yamim
Жилой квартал Penthouse de reve vue mer ir yamim
Нетания, Израиль
от
$2,33 млн
Пентхаус мечты на продажу в Нетании, с видом на Ир Ямим и природный заповедник, с беспрепятственным видом на море. Лучший пентхаус в проекте. 22 этаж с лифтами. 6 штук 3 ванные комнаты 4 У.К. 186м2 + 150м2 терраса на одном уровне Открытая кухня Прямой доступ к террасе из общественных зон 2 п…
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Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Показать все Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Нетания, Израиль
от
$1,01 млн
В центре города - 4 комнаты - 130 м2 + балкон Беспрепятственный вид - юго-западная ориентация 2 ванные комнаты + большая гостиная Отремонтированная квартира
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Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,99 млн
Ссылка: GS 102 Район Рамат Хадар Центральное и удобное расположение: рядом кафе, супермаркеты, школы и синагоги В здании бутика дуплекс 6 штук 195 м2 + 40 м2 терраса 1-й этаж Юг Западная ориентация терраса отремонтированный
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Жилой квартал Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Жилой квартал Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Жилой квартал Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Жилой квартал Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Раанана, Израиль
от
$1,82 млн
Превосходный 5-комнатный дуплексный пентхаус в центре Раананы. Исключительная недвижимость идеально расположена рядом со школами и магазинами. Исключительная терраса площадью 25 м2 с открытым видом. Кондиционер, двойное остекление, мамад, бронированная дверь, лифт Шаббат
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Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,22 млн
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mardochee Khayat с гордостью представляет новую исключительную программу недвижимости, созданную одним из самых престижных строителей Раананы. Расположенный на улице Хагалиль, в нескольких шагах от знаменитой улицы Ахуза, этот проект имеет привилегиров…
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Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Показать все Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$804,440
Эксклюзивная продажа Современные 4-комнатные апартаменты (лифт) в центре Rishon LeZion * Квартира 4 номера особенно просторная * 100 м2 жилой площади * Солнечная терраса около 10 м2 Mamad (безопасная комната) Большой лифт (6 человек) Частная парковка в табу (не мультипликатор) 6-й этаж из 7…
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Жилой квартал Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Жилой квартал Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Жилой квартал Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Жилой квартал Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Жилой квартал Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Показать все Жилой квартал Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Жилой квартал Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Нетания, Израиль
от
$1,40 млн
YR YAMIM – стоящее здание рядом с морем и торговый центр. 4 номера - 138м2 + балкон 12м2. Открытый вид. Квартира полностью оформлена и отремонтирована. Родительский люкс с раздевалкой и ванной комнатой
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Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,23 млн
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключительную программу недвижимости, созданную одним из самых престижных строителей Раананы. Расположенный на улице Хагалиль, в нескольких шагах от знаменитой улицы Ахуза, этот проект имеет привилегирова…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
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Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Раанана, Израиль
от
$1,86 млн
Очаровательный дом на 2 этажах. Первая терраса в передней части дома и сад с фруктовыми деревьями. Успокойся. 1-й уровень: большая гостиная с гостиной столовой, кухня и главная спальня с видом на сад. Наверху: 3 большие спальни и офисная зона, большая терраса 60 м2. Дом сдается в аренду до 2028 года
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Жилой квартал Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Жилой квартал Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Жилой квартал Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Жилой квартал Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
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Жилой квартал Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Нетания, Израиль
от
$1,57 млн
Отличное дело! Большие 5 комнат с террасой 25 м2. Вид на море. 3 ванные комнаты + 3 туалета. Подвал + 2 парковочных места
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Жилой квартал Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Жилой квартал Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Жилой квартал Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Жилой квартал Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
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Жилой квартал Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Раанана, Израиль
от
$3,55 млн
Ссылка: RN 106 В самом сердце Раананы, недалеко от загородного клуба Недавнее здание Великолепный дуплексный пентхаус 6 комнат высокого положения, включая мамад Площадь поверхности 180 м2 Терраса площадью 175 м2 с частным бассейном и кухней 8-й и 9-й этажи с лифтами Кондиционер Украшенный из…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
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Жилой квартал Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$581,360
Квартира 3,5 номера на продажу Иерусалимская улица - Rishon LeZion Ищете хорошую квартиру, чтобы жить или инвестировать? Это может быть именно то, что вам нужно! Детали собственности: ? 3,5 штуки ? Около 70 м2 ? 3-й этаж на 3 ? Одна квартира на этаж - максимальная конфиденциальность и тишин…
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Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,32 млн
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключительную программу недвижимости, созданную одним из самых престижных строителей Раананы. Расположенный на улице Хагалиль, в нескольких шагах от знаменитой улицы Ахуза, этот проект имеет привилегирова…
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Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Жилой квартал Centre ville idealement place entierement renove
Раанана, Израиль
от
$1,21 млн
Красивая квартира в центре Раананы. Бар Илан Стрит. Идеально размещены. Рядом со всеми магазинами и транспортом. Очень просторно. Сеть 130 м2. Польза от 2 небольших террас. Мамад и парковка. Полностью отремонтирован. Инвестиции
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Жилой квартал Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Жилой квартал Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Жилой квартал Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Жилой квартал Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Жилой квартал Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
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Жилой квартал Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$760,500
4,5-комнатная квартира на улице Брандейс Редкая и огромная 4,5-комнатная квартира в Табу * Приблизительно 100 м2 * 2 парковочных места рядом с табу * 3-й этаж из 4 * Родительский люкс * Мамочка установлена и чиста в здании * Лифт * Сервисный балкон Большая полукомната - подходит для детской…
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Жилой квартал A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Жилой квартал A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Жилой квартал A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Жилой квартал A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Жилой квартал A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Показать все Жилой квартал A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Жилой квартал A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,06 млн
Продается - Роскошная и редкая недвижимость в Rishon LeZion! ✨Шикун ХаМизрах - улица Марбад ХаКсамим Роскошная вилла с аккуратным дизайном 215 м2 построено на участке площадью 286 м2 6 штук, включая мамочку Уровень 1 ✔️ Большая просторная и светлая гостиная ✔️ Пользовательская кухня, сделан…
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Жилой квартал Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Жилой квартал Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Жилой квартал Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Жилой квартал Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Жилой квартал Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Показать все Жилой квартал Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Жилой квартал Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$699,660
Квартира 4,5 номера на продажу Просторная квартира на улице Мохилевер - в двух шагах от Ротшильда • 4 больших просторных комнаты • Приблизительно 125 м2 жилой площади – огромная гостиная • 2-й этаж из 7 • лифт • Парковка в Табу • Бочки на всех окнах • Недавно отремонтированные - новая плитк…
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Жилой квартал Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
Раанана, Израиль
от
$1,77 млн
Недавнее здание 6 этажей. Очаровательный дуплекс из 5 номеров 158 м2 нетто (178 м2 брутто) и 3 ванных комнат. Терраса 23 м2. Открытый вид. Хорошая кухня из кешью. 4 спальни, включая мамочку. Настоящий самородок в центре города. Уровень 1: гостиная / столовая / кухня / мамад и ванная комната.…
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Жилой квартал Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Жилой квартал Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Жилой квартал Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Жилой квартал Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Жилой квартал Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Показать все Жилой квартал Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Жилой квартал Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$875,420
Продается исключительно в районе Неве Хадарим – полностью отремонтированная 4-комнатная квартира высокого положения с огромным мирпесетом и беспрепятственным видом! Если вы ищете недвижимость, готовую жить без работ aucux — это именно та квартира, которая вам нужна. Просторная и светлая 4-ко…
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Жилой квартал 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Жилой квартал 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Жилой квартал 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Жилой квартал 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Нетания, Израиль
от
$997,100
Ссылка: NT 224 Район: Hayam Park Девятый проект Доставка ожидается через год 4 штуки нового каблана с мамадой Площадь 105 м2 Солнечная терраса 12 м2 14-й этаж с потрясающим видом 2 ванные комнаты Пещера, прилегающая к квартире Умный и просторный дизайн Частная парковка
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Жилой квартал Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Жилой квартал Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Жилой квартал Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,18 млн
Квартира Ремез, Ришон ЛеЗион Уникальный жилой проект в популярном районе Ремез, состоящий всего из 12 единиц жилья. Проект построен с акцентом на высококачественное строительство, тщательный дизайн и высококачественную отделку. Он расположен на тихой и внутренней улице в самом центре района…
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Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Показать все Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Жилой квартал Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,48 млн
Эксклюзивная продажа – однокомнатная квартира с 3 спальнями! Западный Ришон LeZion ? 175 м2 построено ?️ 3 ориентации: запад, север и юг ? Парковка в табо? хранение ✨ Входной этаж: гостиная, кухня, спальня, гостевой туалет и терраса 14 м2. ✨ Верхний этаж: 2 спальни, душевая комната и туалет,…
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Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Показать все Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Жилой квартал Charmant cottage avec piscine au calme
Раанана, Израиль
от
$2,84 млн
Милый очаровательный коттедж, расположенный к западу от Раананы на очень тихой улице. Отремонтированная, большая кухня с центральным островом. Просторная гостиная с настоящей столовой. Очень ярко. Подвал. Парковка и очень красивый сад с бассейном
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Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Тель-Монд, Израиль
от
$1,59 млн
В самом сердце шикарного пригорода между Нетаньей и Раананой, центрального и пастырского. Коттедж 5,5 номеров, полностью отремонтирован! Большой сад, тихий сзади. Земля около 230 м2, построено 150 м2. Рядовой Миклат
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Жилой квартал Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$740,220
Квартира 4 номера по цене 3 номера Цена упала! 4-комнатная квартира с мамой • Квартира 4 номера особенно просторная • построено около 97 м2 • 3-й этаж из 6 • Огромное пространство для приема 2 солнечные террасы (мирпесо) Mamad (безопасная комната) • лифт Тихое и качественное расположение, и…
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Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Показать все Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Кфар-Саба, Израиль
от
$1,38 млн
5 ЧАСТ - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВИД - LUMINOUS Квартира из 5 комнат площадью 128 м2 нетто (167 м2 арнона), с прекрасным открытым видом. ✔️ Салон выходит на юго-восток, очень яркий ✔️ Открытая кухня и приятное жилое пространство ✔️ 2 ванные комнаты ✔️ Мамад ✔️ 2 парковочных места ✔️ пещера Функциона…
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Жилой квартал Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Жилой квартал Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Жилой квартал Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,27 млн
Квартира Рамез, Ришон ЛеЗион Уникальный жилой проект в самом востребованном районе Рамеса, состоящий всего из 12 единиц жилья. Проект был построен с акцентом на высокое качество строительства, тщательный дизайн и богатые услуги. Он расположен на тихой и внутренней улице в самом центре района…
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Жилой квартал Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Жилой квартал Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Жилой квартал Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Жилой квартал Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Жилой квартал Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Жилой квартал Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Раанана, Израиль
от
$2,907
Особенно подходит для религиозной семьи, эта 5-комнатная квартира, расположенная на улице Опстерленд, предлагает 130 м2 жилой площади, а также террасу Соукка площадью 12 м2 с открытым видом на небольшой парк. Расположенная на 4-м этаже, квартира имеет приятную и зеленую среду в самом центре…
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Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Показать все Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Жилой квартал Tres grand centre raanana immeuble recent
Раанана, Израиль
от
$1,15 млн
Новые 4 номера с редкими объемами - улица Борохова, Раанана Квартира, которая отличается тем, что почти не найдено: Очень большие объемы интерьера и терраса площадью 13 м2 для расширения гостиной ежедневно. Расположенная на 4-м этаже здания, отремонтированного два года назад, квартира полн…
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Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Нетания, Израиль
от
$1,04 млн
Быстро растущий прибрежный город, Нетания соблазняет своей живой средой между пляжами, прогулками и оживленной городской жизнью. Иерусалимская улица, всего в 2 минутах от пляжей и кикара, эта квартира, ранее 5 комнат, преобразованных в 4 комнаты, предлагает красивые объемы более 130 м2. Ра…
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Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Показать все Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Нетания, Израиль
от
$963,300
Квартира на продажу в Нетании, недалеко от Ницы и моря! Новое и качественное здание с тренажерным залом и парткомом. 12 этаж с лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 97м2 + 12м2 терраса. Вид на море. 2 парковочных места, 1 подвал. Цена: 2 850 000
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Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Показать все Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Раанана, Израиль
от
$6,05 млн
✨ Роскошный отдельно стоящий дом с бассейном - Восточная Раанана ✨В одном из самых востребованных районов Раананы, недалеко от синагоги Оэль Ари, этот отдельный дом, построенный всего 3 года назад, предлагает редкую, современную и элегантную среду обитания. Разделенный на 8 номеров, отель п…
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Жилой квартал Nizza proche kikar
Жилой квартал Nizza proche kikar
Жилой квартал Nizza proche kikar
Жилой квартал Nizza proche kikar
Жилой квартал Nizza proche kikar
Показать все Жилой квартал Nizza proche kikar
Жилой квартал Nizza proche kikar
Нетания, Израиль
от
$777,400
Отремонтированное здание – 4 комнаты – 116 м2 с 3 ориентациями – небольшой вид на море. Тихая улица, рядом со всеми удобствами и морским спуском. Лифт и крытая парковка
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Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Жилой квартал Centre ville cachere terrasse souccah
Раанана, Израиль
от
$1,690
Краткосрочная аренда - Раанана - Специальные праздники Тичри??? Доступен с одной недели в период Роха Хашана, Йом Кипур и Суккот. Минимум 1 неделя – 5000 в неделю без учета электроэнергии. Наслаждайтесь пребыванием в Раанане в этом просторном 5-комнатном дуплексе, идеально расположенном на…
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Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Показать все Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Нетания, Израиль
от
$827,762
Квартира для продажи в центре Нетании, недалеко от Шука, торгового центра и центрального автовокзала. Новое здание с эксклюзивным садом к зданию и партком. 9 этаж на 12, с 2 лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 113 м2 + 15 м2 мирпесета. 1 парковочное место. 1 подвал. Цена: 2 449 000
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Жилой квартал Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
Жилой квартал Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
Жилой квартал Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,67 млн
Земля с домом бабушки 3 комнаты Эксклюзивно для продажи - сюжет Half-dunam с редким потенциалом в Неве-Зееве, Ришон-Ле-Цион • Частный участок полудунама в Табу • В настоящее время построен с 3-х комнатным бабушкиным домом – 86 м2 Возможность строительства роскошной виллы площадью около 286 …
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Жилой квартал Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Жилой квартал Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Жилой квартал Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Жилой квартал Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Petah Tikva Subdistrict, Израиль
от
$1,37 млн
Квартира, расположенная в очень востребованном районе в Кфар-Саба-Ерука. В 4-этажном бутик-здании, в 2 минутах от Раананы, каньона Ха Ерука и всех удобств. Очень хорошая поверхность сетки 135 м2 [179 м2 арнона]. Большая гостиная с видом на мирпесет 26 м2. Солнце утром. Просторные комнаты. 2 …
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Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Показать все Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Нетания, Израиль
от
$4,056
В аренду: роскошный пентхаус в центре города, на тихой улице. Расположенная в новом 5-этажном бутик-здании, эта квартира очень просторная с примерно 140 м2 жилой площади и огромной террасой около 90 м2. Квартира полностью меблирована (достаточно приехать с чемоданами), в ней большая светлая …
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Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Жилой квартал Centre ville bel immeuble grand appartement
Раанана, Израиль
от
$3,786
Аренда - Раанана Расположенная в востребованном районе Раанана, эта красивая 6-комнатная квартира предлагает красивые объемы и приятную среду обитания, идеально подходящую для семьи. ✔️ Жилая площадь 150 м2 ✔️ Терраса (мирпесет) 16 м2 ✔️ Второй этаж ✔️ Частная парковка ✔️ пещера Яркая и ф…
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Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Показать все Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Нетания, Израиль
от
$3,52 млн
Роскошная квартира на продажу в Нетании на линии фронта центра города! Квартира с частным спа! Сауна и джакузи с беговой дорожкой и спортзалом! Новое и роскошное здание большого строителя Брига с 24-часовым смотрителем (бассейн, тренажерный зал и спа-салон с подпиской). Башня состоит из 8 эт…
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Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,04 млн
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключительную программу недвижимости, созданную одним из самых престижных строителей Раананы. Расположенный на улице Хагалиль, в нескольких шагах от знаменитой улицы Ахуза, этот проект имеет привилегирова…
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Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Показать все Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Нетания, Израиль
от
$760,500
Красивая квартира на продажу в центре Нетании недалеко от Шука, торгового центра и центрального автовокзала. Новое здание. 10 этаж на 12 с 2 лифтами. 3 комнаты, 2 ванные комнаты. 90 м2 + 12 м2 терраса. 1 парковочное место. Двойная экспозиция: Юг, Запад. Цена: 2 250 000 ш
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Жилой квартал Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Жилой квартал Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Жилой квартал Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Жилой квартал Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Жилой квартал Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
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Жилой квартал Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$909,220
Эксклюзивный маркетинг 4-комнатная квартира просторная, недавняя (только около 3 лет), идеально оформленная и аккуратная в каждой детали. ✔️ Около 100 м2 построено ✔️ Солнечная терраса (мирпесет) около 12 м2 ✔️ Юго-восточная ориентация ✔️ Безостановочный и зеленый вид, невозможный в будущем …
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Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
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Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
Нетания, Израиль
от
$3,110
Пентхаус площадью 150 м2 с 3 террасами панорамный вид на море 150 м2. Лифт Шаббат
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Жилой квартал Dans rue calme neuf projet de qualite
Жилой квартал Dans rue calme neuf projet de qualite
Жилой квартал Dans rue calme neuf projet de qualite
Жилой квартал Dans rue calme neuf projet de qualite
Жилой квартал Dans rue calme neuf projet de qualite
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Жилой квартал Dans rue calme neuf projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$2,87 млн
Ссылка: RN 104 Район Кирьят Вейцман, известный французским и американским Проект двух кондоминиумов высокого уровня Очень хорошая высота под потолком Земля 250 м2 Построен на 3 этажах 300 м2 Подвал: комната безопасности, ванная комната и поверхность, разделенная на несколько спален, очень бо…
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Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
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Жилой квартал Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,69 млн
Квартира 7 комнат Продается квартира с уникальным садом и отремонтирована в Кирьят-Ганимском районе в Ришон-Ле-Ционе! Просторная квартира 7 комнат - 5 спален и две большие гостиные * Размер квартиры: около 170 м2 Большой сад приближения. 120 м2 * Дополнительный отдельный вход с 1 этажа Инти…
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Жилой квартал Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Жилой квартал Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Жилой квартал Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Жилой квартал Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Жилой квартал Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
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Жилой квартал Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Раанана, Израиль
от
$4,36 млн
Ссылка: RN 107 Район: Кирьят Ганим, самый популярный район Раананы, на границе Герцлии Тихий, зеленый и жилой район, у входа в полосу без выхода Рядом с общественным транспортом, автобусом и железнодорожным вокзалом Раанана Рядом с Lev HaPark, торговый центр с супермаркетами, аптекой, киноте…
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Жилой квартал Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Жилой квартал Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Жилой квартал Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Жилой квартал Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Жилой квартал Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Показать все Жилой квартал Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Жилой квартал Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$861,900
Ищете новую квартиру в Ган Нахум? Остановись! Эксклюзивность: Rue Nordau, Rishon LeZion Апартаменты новых 4-х комнат от застройщика никогда не населяли – там еще никто не жил. Просторная квартира с современным дизайном, с превосходным качеством отделки. - Площадь поверхности: приблизительно …
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Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Показать все Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,55 млн
Эксклюзивная распродажа – самый красивый и впечатляющий пентхаус в популярном районе Кацнельсон в Ришон-Ле-Цион! ? Пентхаус 5 номеров на одном уровне, полностью отремонтирован ? Здание 2014 года (за исключением Тама 38) ? Площадь поверхности недвижимости - 153 м2 построено ? Мирпесет (солне…
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Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$672,620
Квартал Абрамовича - улица Шапира Новая недвижимость исключительно для продажи! ? Ришон ЛеЗион Апартаменты 3 комнаты площадью около 80 м2 большие и особенно просторные Большое и приятное пространство для идеального приема ✔️ 3 ориентации - яркие и воздушные ✔️ Парковка в табу ✔️ Подходит д…
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Жилой квартал Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Жилой квартал Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Жилой квартал Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Жилой квартал Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Жилой квартал Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Жилой квартал Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Раанана, Израиль
от
$1,34 млн
Хороший 4-комнатный сад с большой спальней и садом. 2 ванные комнаты, Кухня Семел, мамад и стандартная парковка. Большой погреб включен. Западный сад, приятный и тихий. Расположенный прямо в центре города, тихий, рядом с синагогой Сдвиг
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Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
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Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Нетания, Израиль
от
$907,530
Квартира на продажу в Нетании, в нескольких шагах от моря и Блвд Ница. Хорошо сохранившееся здание с красивой прихожей и велосипедной комнатой. 4 этаж с лифтом. 3 комнаты очень просторные. 2 ванные комнаты. 92 м2. Вид на море. 4 выставки. Кондиционер в каждой комнате. Спокойно и ярко. Миклат…
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Жилой квартал Exceptionnel centre ville residence rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville residence rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville residence rotem chani
Раанана, Израиль
от
$1,18 млн
В центре города Раанана, в 2 минутах ходьбы от всех магазинов и удобств. Очень хорошие 4 комнаты с Мирпесетом, обращенным на запад, парковкой и подвалом. Очень светлая квартира. Включая мамочку
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Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
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Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$774,020
Редкая возможность в Харакафоте – самая красивая квартира на рынке! Такое добро приходит не каждый день! ? 3 номера улица Арик Эйнштейн 1 этаж из 4 ✨ Отремонтированная квартира в отличном состоянии ✨ 2 Мирпесо (балкон) – просторный и приятный ✨ Открытый и зеленый вид - без зданий, которые ва…
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Жилой квартал Proche du centre ville au calme
Жилой квартал Proche du centre ville au calme
Жилой квартал Proche du centre ville au calme
Жилой квартал Proche du centre ville au calme
Жилой квартал Proche du centre ville au calme
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Жилой квартал Proche du centre ville au calme
Раанана, Израиль
от
$4,056
Квартира 4 комнаты с мамадой, 2 ванные комнаты. Очень хорошая терраса. Тихая жилая улица, недалеко от центра. Аренда еженедельно (4000 ш/неделя) или полный месяц (12000 ш/месяц). Потребление электроэнергии и воды не включено
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Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Раанана, Израиль
от
$1,11 млн
Красивая квартира 118 м2 и терраса 9 м2. Парковка. ориентация юг/запад очень солнечная. Близкая школа Яхвне. Девять никогда не живут. Интересная цена, уступающая ходьбе за красивую поверхность. Очень большая гостиная. 2 ванные комнаты. Декадный вид на парк
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Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Раанана, Израиль
от
$3,68 млн
Очень красивая квартира 200 м2. 5 комнат. Двухкомнатный пентхаус с ванной комнатой. Очень большая гостиная высотой 5 м потолок. большая терраса из гостиной и столовой. Современная кухня с илотом. Паркет в номерах. На дне бассейна и большой террасе. Mamad 2 парковочные места
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Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
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Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,53 млн
Продается: высококлассная частная вилла, расположенная в востребованном районе Неве Хоф, в Ришон-Ле-Цион. Идеальное месторасположение: Улица Хайгерет, тихая и очень востребованная улица, недалеко от моря. Недвижимость имеет огромный сад, окружающий всю виллу, предлагая полную конфиденциальн…
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Жилой квартал Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Жилой квартал Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Жилой квартал Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Жилой квартал Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Жилой квартал Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Жилой квартал Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Жилой квартал Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$978,510
Апартаменты 5 номеров, район Harakafot Rishon LeZion, построенный 124 м2, этаж 12 на 27, солнечная терраса 14 м2 на запад с беспрепятственным и вечным видом на море, северная, западная и южная ориентация, подземная парковка, мамад, 3 лифта, недавнее и обслуживаемое здание, роскошный вестибюл…
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Жилой квартал Maison natif 600
Жилой квартал Maison natif 600
Жилой квартал Maison natif 600
Жилой квартал Maison natif 600
Жилой квартал Maison natif 600
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Жилой квартал Maison natif 600
Нетания, Израиль
от
$4,80 млн
Перед пляжным спуском – новый дом застройщика. Бассейн и лифт в резиденции. 7 комнат с 4 ванными комнатами. Отличный вид на море
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Жилой квартал Construction neuve nat 600
Жилой квартал Construction neuve nat 600
Жилой квартал Construction neuve nat 600
Жилой квартал Construction neuve nat 600
Жилой квартал Construction neuve nat 600
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Жилой квартал Construction neuve nat 600
Нетания, Израиль
от
$2,67 млн
Дом NAT600 на 2 этажах - 5 комнат - жилая площадь 195 м2 + сад 106 м2 Возможность построить бассейн Конец поставки 2026
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Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Показать все Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Нетания, Израиль
от
$2,11 млн
Ссылка: NT 225 Район: Hashmonaim Новое и современное здание, которому всего 6 лет Захватывающий 5-комнатный пентхаус, включая мамад Площадь 170 м2 Большая терраса 130 м2 с частным бассейном Панорамный вид на море около 200° 19-й и последний этаж с лифтами Кондиционер Родительский люкс с поль…
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Жилой квартал Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Жилой квартал Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Жилой квартал Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Жилой квартал Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Нетания, Израиль
от
$3,38 млн
На престижной улице, обращенной к морю, в центре ультра-роскошного жилого проекта, откройте для себя редкую недвижимость, расположенную в современной башне на 24 этажа, предлагая только две квартиры на уровень для полной конфиденциальности. ? Квартира 5 комнат высокого положения 140 м2 с ще…
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Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Раанана, Израиль
от
$1,28 млн
Квартира с 5 номерами с террасной парковкой и подвалом. Терраса 10 м2. Довольно открытая кухня. Обновленное здание с мадам. В центре города рядом с синагогой Рава Пинто есть 2 не аруза, а тишина. Улицы имеют уникальный смысл
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Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,06 млн
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключительную программу недвижимости, созданную одним из самых престижных строителей Раананы. Расположенный на улице Хагалиль, в нескольких шагах от знаменитой улицы Ахуза, этот проект имеет привилегирова…
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Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
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Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Нетания, Израиль
от
$3,18 млн
В самом центре города, наслаждаясь премиальным расположением у подножия Кикара, откройте для себя преимущества нового здания. Этот просторный пентхаус предлагает: Жилая площадь: 187 м2 Наружное пространство: терраса 50 м2 Основной актив: Вид с моря Комфорт: 2 парковочных места + подвал
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Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Показать все Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Жилой квартал Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,20 млн
Продается - Просторная вилла в районе Неве Хоф, Rishon LeZion Идеальное место, недалеко от моря. Исключительная недвижимость с садом и частным бассейном, идеально подходит для проживания, инвестирования или превращения его в фут-к-земле. Редко на рынке, чтобы быстро понять. Характеристики …
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Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Показать все Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Нетания, Израиль
от
$811,200
4 комнаты - 115 m2 - западная ориентация с небольшим видом на море. Здание технического обслуживания с лифтом. Парковка
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Жилой квартал Yarmuk quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Жилой квартал Yarmuk quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Жилой квартал Yarmuk quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,20 млн
Квартира Рамез, Ришон ЛеЗион Уникальный жилой проект в популярном районе Рамез, всего 12 единиц. Проект построен с особым акцентом на качество строительства, тщательный дизайн и высококачественную отделку. Он расположен на тихой и внутренней улице в самом центре района, недалеко от торговых…
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Жилой квартал Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Жилой квартал Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Жилой квартал Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Жилой квартал Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Жилой квартал Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Показать все Жилой квартал Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Жилой квартал Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$760,500
Эксклюзив в Абрамовичском районе ✨? ? 4 комнаты, около 100 м2 в Табу (на самом деле гораздо больше) ? 1 этаж + лифт ? Старая конструкция – большие светящиеся пространства ? Мастер-люкс с туалетом и душем ? Газовые водонагреватели ? Парковка на Табу + удобная парковка рядом со зданием ? Хорош…
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Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Нетания, Израиль
от
$1,96 млн
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Жилой квартал Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Показать все Жилой квартал Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Жилой квартал Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,01 млн
Квартира 5 комнат Большая 5-комнатная квартира полностью отремонтирована в Крамимском районе, Ришон ЛеЗион!!! • Большая 5 комнатная квартира, просторная и светлая Построено около 114 м2 (по данным Арноны) • 4-й этаж из 6 • Небольшое здание качественного и ухоженного типа – всего 13 квартир …
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Жилой квартал 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Жилой квартал 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Жилой квартал 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Жилой квартал 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Жилой квартал 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Показать все Жилой квартал 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Жилой квартал 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,62 млн
Ссылка: RL 111 Район: Кирьят Леуми Недавнее здание 5 вещей, включая мамочку Площадь поверхности 130 м2 14 м2 Мирпес 10 этаж с лифтами Кондиционер 2 ванные комнаты Пещера, прилегающая к квартире Частная парковка Охрана в здании
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Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Показать все Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Нетания, Израиль
от
$777,400
Здание - 4 комнаты - 106 м2 + балкон 14 м2 Открытый вид 2 ванные комнаты отремонтированы 3 автостоянки лифт
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