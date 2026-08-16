Нетания, Израиль

В районе Galey Yam в Нетании, новый район, который включает зеленые насаждения, школы и новые муниципальные офисы Нетании. Расположен в центре города, недалеко от районов Агамим и Полег и недалеко от магазинов, а также пляжа. Это три здания, два из 27 этажей и один из 21 этажа. У них есть п…