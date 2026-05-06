  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Immeuble neuf vue degagee florentine

Жилой квартал Immeuble neuf vue degagee florentine

Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 38376
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Derekh Shalma, 40

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в западной части Флоренции Новое и качественное здание Красивый лобби Открытый вид Высокий этаж с лифтами 2 штуки 40м2 + 6м2 балкон Мамак (Мамад наверху) 1 парковка Аренда на 7500 часов в месяц до конца года Цена: 3,250,000sh

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bien dexception
Иерусалим, Израиль
от
$5,740
Жилой квартал Tzameret aleph ashdod
Ашдод, Израиль
от
$633,040
Жилой квартал Appartement inedit et unique dans un emplacement de premier choix
Ашдод, Израиль
от
$606,800
Жилой квартал Grand 5 pieces a vendre etage eleve avec vue sur la mer maar ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,48 млн
Жилой квартал Affaire a saisir appartement de 3 pieces neuf en fin de construction a un prix imbattable
Хадера, Израиль
от
$672,400
Вы просматриваете
Жилой квартал Immeuble neuf vue degagee florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,15 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement grand proche de la mer spacieux vue sur la mer
Ашдод, Израиль
от
$4,264
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Жилой квартал Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Жилой квартал Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Жилой квартал Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Жилой квартал Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Показать все Жилой квартал Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Жилой квартал Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации