  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Superbe penthouse talpiot

Жилой квартал Superbe penthouse talpiot

Иерусалим, Израиль
от
$2,13 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 38332
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Вифлеем, 138

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Прекрасный пентхаус на продажу в Иерусалиме, в районе Талпиот! Новое здание 11 этаж с лифтами 4 штуки (5 штук изначально) 2 ванные комнаты 135м2 + 100м2 терраса Открытая кухня Тепловой пол 2 парковочных места Цена: 6 480 000

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Maison a jaffa 4 etages vue mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,28 млн
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$1,15 млн
Жилой квартал Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$1,59 млн
Жилой квартал A ne pas manquer location de magasins proche de tel aviv
Азор, Израиль
от
$1,312
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,17 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe penthouse talpiot
Иерусалим, Израиль
от
$2,13 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Показать все Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ашкелон, Израиль
от
$902,000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Жилой квартал Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Жилой квартал Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Жилой квартал Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Жилой квартал Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Жилой квартал Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Жилой квартал Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Жилой квартал Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Жилой квартал Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Жилой квартал Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Жилой квартал Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Показать все Жилой квартал Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Жилой квартал Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,03 млн
Эксклюзивная продажа, недалеко от площади Рабина и Бен-Гуриона. 15, улица Сутина В новом высококачественном проекте подписан Horizon. 4,5-комнатная квартира! Построенная площадь: 100 м2 балкон 14 м2 Расположен на 4-м этаже с открытым видом Яркий и красиво устроенный! Ориентация: Юг и Восток…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации