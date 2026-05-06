  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ришон-ле-Цион
  4. Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion

Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,49 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 38260
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Mishar

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новое здание, отлично сохранившееся. Уникальный пентхаус, один на 12-м и верхнем этаже. Со встречи четырех квартир открывается исключительный объем и панорамный вид на весь регион: Тель-Авив, Иерусалим, Холон, а также частичный вид на море. Основные характеристики: 208 м2 жилой площади (поверхность Арноны) Около 250 м2 террас, полностью окружающих квартиру Частный доступ к крыше площадью около 80 м2 (неразвитой) с разрешением на строительство бассейна • 5 комнат (4 спальни) • Мамад • Только квартиры наверху (4 квартиры, объединенные в 1) Выставка в четырех кардинальных точках • 360-градусный обзор • Независимое кондиционирование воздуха по зонам 2 открытых частных парковочных места, включая одно оборудованное для электромобиля • Возможность продажи полностью меблированной Расходы: • Ваад Байит: 450 в месяц Арнона: 2 660 / 2 месяца Редкая недвижимость, предлагающая конфиденциальность, впечатляющие объемы и исключительные открытые пространства, идеально подходит для семьи или клиентов, ищущих уникальный пентхаус в районе Тель-Авива.

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower
Бат-Ям, Израиль
от
$1,62 млн
Жилой квартал A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Иерусалим, Израиль
от
$1,804
Жилой квартал Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Тель-Авив, Израиль
от
$1,80 млн
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique a renover
Тель-Авив, Израиль
от
$1,64 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,49 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Жилой квартал Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Жилой квартал Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Жилой квартал Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Жилой квартал Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Показать все Жилой квартал Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Жилой квартал Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
для эксклюзивной продажи, В тихом и востребованном центре города 13, улица Эстер Хамалка В засекреченном здании, как правило, выживание Квартира с садом и очень высокими потолками 3,8 м 3 просторных и комфортабельных номера с большим частным садом 88 м2 + около 82 м2 сад + крытый балкон 3 р…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Показать все Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Жилой квартал Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$574,000
Новые продажи эксклюзивно Редкая возможность в центре города - 3 номера с лифтом и крытой парковкой в табу всего 1 750 000 -? Центр города Rishon LeZion * 3-комнатная квартира. * Приблизительно 80 м2. * 5-й этаж из 6. * Поднять. * Закрытая парковка в табу. * Западная и северная ориентация. …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle
Жилой квартал Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle
Жилой квартал Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle
Жилой квартал Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle
Жилой квартал Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle
Жилой квартал Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle
Жилой квартал Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle
Ашкелон, Израиль
от
$2,23 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации