Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion

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Новое здание, отлично сохранившееся. Уникальный пентхаус, один на 12-м и верхнем этаже.
Со встречи четырех квартир открывается исключительный объем и панорамный вид на весь регион: Тель-Авив, Иерусалим, Холон, а также частичный вид на море.
Основные характеристики:
208 м2 жилой площади (поверхность Арноны)
Около 250 м2 террас, полностью окружающих квартиру
Частный доступ к крыше площадью около 80 м2 (неразвитой) с разрешением на строительство бассейна
• 5 комнат (4 спальни)
• Мамад
• Только квартиры наверху (4 квартиры, объединенные в 1)
Выставка в четырех кардинальных точках
• 360-градусный обзор
• Независимое кондиционирование воздуха по зонам
2 открытых частных парковочных места, включая одно оборудованное для электромобиля
• Возможность продажи полностью меблированной
Расходы:
• Ваад Байит: 450 в месяц
Арнона: 2 660 / 2 месяца
Редкая недвижимость, предлагающая конфиденциальность, впечатляющие объемы и исключительные открытые пространства, идеально подходит для семьи или клиентов, ищущих уникальный пентхаус в районе Тель-Авива.
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
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