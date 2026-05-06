Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion

Новое здание, отлично сохранившееся. Уникальный пентхаус, один на 12-м и верхнем этаже. Со встречи четырех квартир открывается исключительный объем и панорамный вид на весь регион: Тель-Авив, Иерусалим, Холон, а также частичный вид на море. Основные характеристики: 208 м2 жилой площади (поверхность Арноны) Около 250 м2 террас, полностью окружающих квартиру Частный доступ к крыше площадью около 80 м2 (неразвитой) с разрешением на строительство бассейна • 5 комнат (4 спальни) • Мамад • Только квартиры наверху (4 квартиры, объединенные в 1) Выставка в четырех кардинальных точках • 360-градусный обзор • Независимое кондиционирование воздуха по зонам 2 открытых частных парковочных места, включая одно оборудованное для электромобиля • Возможность продажи полностью меблированной Расходы: • Ваад Байит: 450 в месяц Арнона: 2 660 / 2 месяца Редкая недвижимость, предлагающая конфиденциальность, впечатляющие объемы и исключительные открытые пространства, идеально подходит для семьи или клиентов, ищущих уникальный пентхаус в районе Тель-Авива.