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Продажа новостроек в Ашкелоне

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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$519,665
Барнеа на 4 комнаты с видом на море вложены очень хорошо и
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$519,665
В городе в 4 комнаты недалеко от моря вложено здание стоящего с подвалом 18м2 арендовано 3000 ниш
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$429,777
Neve ilan 4 номера в центре улицы Эли Коэн очень хорошее состояние
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,07 млн
вилла в Барнеа 5 комнат с подвалом жилой участок 420 м2
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$501,407
В Барнеа 4 просторных номера
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$786,520
Барнеа 5 штук вложены и трансформируются с видом на море
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$337,080
Окрестности Neve Dkaim 2 штуки хорошо освещены
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Calme particulier bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf bel appartement
Жилой квартал Calme particulier bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf bel appartement
Ашкелон, Израиль
от
$528,092
A barnea красивый 4 комнаты новый этаж спортзал в здании
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$983,150
Марина Дашкелон 5 комнат большой стоя с прекрасным видом на море
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$533,710
В Барнеа просторная садовая площадка
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Une maison particuliere a barnea
Жилой квартал Une maison particuliere a barnea
Ашкелон, Израиль
от
$1,49 млн
красивый дом в Барнеа 7 комнат с бассейном недалеко от моря
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$547,755
В Барнеа красивые 5 комнат рядом с просторным морем
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$494,384
В городском округе 5 просторных номеров с видом на море низкий этаж
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,77 млн
красивая вилла рядом с морской квартирой afridr с погребом и бассейном
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Ашкелон, Израиль
от
$556,182
4 штуки на набережной Агамим терасса 90 м2 летом как новые
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Une maison particuliere a barnea
Жилой квартал Une maison particuliere a barnea
Ашкелон, Израиль
от
$1,49 млн
красивый дом в Барнеа 7 комнат с бассейном недалеко от моря
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$514,047
Красивые 4 комнаты с видом на море красивое здание
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$474,721
Красивые 4 комнаты рядом с морем с видом на море
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$477,530
Неве дкалим наземный сад из 4 комнат в тихом районе
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$584,272
Фридар красивый 5 номеров с недавним видом на море с подвалом и просторный
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$786,520
Площадь первого этажа 5 комнат Возле моря
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$519,665
Фридар в центре заказал 5 этажей, доступных сразу
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble etage haut avec vue grand agreable clair
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble etage haut avec vue grand agreable clair
Ашкелон, Израиль
от
$528,092
Фридар 4 комнаты рядом с магазинами с видом на море
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$640,452
afridar 5 номеров рядом с морем вложили недавно и просторно
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$469,103
Баррио Фридар 4 комнаты этаж около магазинов 2 террасы
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$398,878
В районе Неот Ашкелон 4 комнаты арендуют 3800 ниш для захвата
Агентство
Immobilier.co.il
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