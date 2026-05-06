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Жилой квартал Penthouse avec piscine prime location

Тель-Авив, Израиль
от
$2,46 млн
;
7
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ID: 38380
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Moshe Hess, 16

О комплексе

Перевод
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Пентхаус с одноэтажным бассейном в центре города и в нескольких шагах от моря! Аренда в самом сердце Тель-Авива! Рядом с рынками Bezall и Shouk Hacarmel, Allenby, King George, Бограшов и море! Скоро будет доступен трамвай Алленби на фиолетовой линии! • Редкий пентхаус • Наверху одна! 4 выставки! • Частный бассейн на террасе + подготовка к открытой кухне! Роскошное внутреннее пространство с умным и гибким планированием! • 70 м2 + 80 м2 терраса • 3 комнаты 6 этаж с лифтом Другого такого имущества в городе нет! Непревзойденная цена на рынке: всего 7 500 000 шт.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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