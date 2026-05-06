Жилой квартал Penthouse avec piscine prime location

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Пентхаус с одноэтажным бассейном в центре города и в нескольких шагах от моря!
Аренда в самом сердце Тель-Авива!
Рядом с рынками Bezall и Shouk Hacarmel, Allenby, King George, Бограшов и море!
Скоро будет доступен трамвай Алленби на фиолетовой линии!
• Редкий пентхаус
• Наверху одна! 4 выставки!
• Частный бассейн на террасе + подготовка к открытой кухне!
Роскошное внутреннее пространство с умным и гибким планированием!
• 70 м2 + 80 м2 терраса
• 3 комнаты
6 этаж с лифтом
Другого такого имущества в городе нет!
Непревзойденная цена на рынке: всего 7 500 000 шт.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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