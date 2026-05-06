Жилой квартал Penthouse avec piscine prime location

Пентхаус с одноэтажным бассейном в центре города и в нескольких шагах от моря! Аренда в самом сердце Тель-Авива! Рядом с рынками Bezall и Shouk Hacarmel, Allenby, King George, Бограшов и море! Скоро будет доступен трамвай Алленби на фиолетовой линии! • Редкий пентхаус • Наверху одна! 4 выставки! • Частный бассейн на террасе + подготовка к открытой кухне! Роскошное внутреннее пространство с умным и гибким планированием! • 70 м2 + 80 м2 терраса • 3 комнаты 6 этаж с лифтом Другого такого имущества в городе нет! Непревзойденная цена на рынке: всего 7 500 000 шт.