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Жилой квартал Centre ville hadera

Хадера, Израиль
от
$715,040
;
11
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ID: 38855
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

Перевод
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Отличный случай в центре Хадеры - современное здание доставят в 2021 году 4 номера 109 м2 + 30 м2 терраса Подвал + парковка Мамочка была 4 лифта в здании Чистый вид на море

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Centre ville hadera
Хадера, Израиль
от
$715,040
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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