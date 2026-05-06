  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Grand 5 pieces a vendre etage eleve avec vue sur la mer maar ashdod

Жилой квартал Grand 5 pieces a vendre etage eleve avec vue sur la mer maar ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,48 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 38819
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique penthouse
Тель-Авив, Израиль
от
$2,72 млн
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Раанана, Израиль
от
$1,77 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$2,08 млн
Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Нетания, Израиль
от
$787,200
Жилой квартал A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Grand 5 pieces a vendre etage eleve avec vue sur la mer maar ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,48 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,56 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion
Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion
Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion
Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion
Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion
Показать все Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion
Жилой квартал Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$654,360
Новые для продажи в эксклюзивности: Квартира 4 номера: Rue HaSadeh, район Ремез, Rishon LeZion? * 4-комнатная квартира Поверхность по арноне: 93 м2 * Пол 1 из 4 * Лифт Ориентации: Юг и Восток – очень светлая квартира с замечательной энергетикой Передняя квартира Сохраняемое и ухоженное здан…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville rue dizengoff
Жилой квартал Centre ville rue dizengoff
Жилой квартал Centre ville rue dizengoff
Жилой квартал Centre ville rue dizengoff
Жилой квартал Centre ville rue dizengoff
Показать все Жилой квартал Centre ville rue dizengoff
Жилой квартал Centre ville rue dizengoff
Нетания, Израиль
от
$885,600
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации