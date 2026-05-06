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Жилой квартал 3 maisons separees construites

Иерусалим, Израиль
от
$3,44 млн
;
10
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ID: 38327
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Ein Kerem, 74 Karma

О комплексе

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Новый для продажи исключительно В одном из самых востребованных и красивых районов Иерусалима, свойство исключительной красоты предлагается в аутентичном и пастырском Эйн Кереме. Площадь суши: 725 метров Построено 3 отдельных дома, всего построено 321 метр Частная парковка Маркетинговая цена: 10 500 000 Не пропустите. Не каждый день такая недвижимость появляется на рынке.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал 3 maisons separees construites
Иерусалим, Израиль
от
$3,44 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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