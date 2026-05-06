  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique

Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique

Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 38645
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Leonardo da Vinci, 2

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Тель-Авив, Израиль
от
$5,43 млн
Жилой квартал Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Тель-Авив, Израиль
Цена по запросу
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Кадима, Израиль
от
$1,87 млн
Жилой квартал Jardin et douceur de vivre
Иерусалим, Израиль
от
$1,57 млн
Жилой квартал Avec terrasse bien agence renove
Ашдод, Израиль
от
$967,600
Вы просматриваете
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse calme tres proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Жилой квартал Avec terrasse calme tres proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Тель-Авив, Израиль
от
$3,25 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$945,952
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,28 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации