Жилой квартал Ramat aviv neve avivim

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Квартира на продажу в Рамат-Авиве, в районе Неве-Авивим, тихий и качественный район, недалеко от Сде-Дова, Каньон-де-Рамат-Авив, парки, школы и общественный транспорт. Недавнее здание. 2 этаж на 7 с лифтом. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 105 м2 + 11 м2 мирпесета со стороны двора. 2 выставки: север, запад. 1 подвал. Цена: 4 590 000
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Тель-Авив, Израиль
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