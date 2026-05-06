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Жилой квартал Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion

Тель-Авив, Израиль
от
$980,720
;
11
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ID: 38288
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Rabbi Moshe Ben Ezra, 5

О комплексе

Перевод
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Продается исключительно На старом севере, на улице Бен Эзра, 5 Тихая и приятная улица Задняя квартира, с видом на главную улицу Первый этаж с половиной Жилая площадь около 65 м2, в настоящее время 2 комнаты, возможность установки 3-й Функциональная и хорошо продуманная схема Миклат в здании

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$980,720
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