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Продажа новостроек в Hof HaSharon Regional Council

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Жилой квартал Grand penthouse neuf du kablan a vendre proche de la mer glil yam herzliya
Жилой квартал Grand penthouse neuf du kablan a vendre proche de la mer glil yam herzliya
Жилой квартал Grand penthouse neuf du kablan a vendre proche de la mer glil yam herzliya
Tel Aviv Subdistrict, Израиль
от
$4,59 млн
Источник: HR 141 Район: Gllil Ям, недалеко от моря Великолепный пентхаус девять каблан 6 комнат с мамочкой на одном этаже Доставка: конец 2028 Площадь 175 м2 Терраса 68 м2 9-й и верхний этаж с лифтами 3 ванные комнаты 2 частных подземных парковочных места пещера
Агентство
Immobilier.co.il
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