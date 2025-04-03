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БЖ
RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивную 5-комнатную квартиру в новом районе Неве или Акива.
Эта новая солнечная квартира площадью около 110 м2 на 5 этаже на 9, состоит из:
- приятное жилое пространство,
- терраса площадью около 14 м2,
- 4 спальни, включая мастер-люкс и безопасную ком…
В эксклюзивности RE/MAX Hadera представляет вас в категории «COLLECTION», великолепная 8-комнатная вилла, расположенная в Бейт-Элиэзере, в нескольких минутах от парка, на одной из самых красивых жилых улиц Хадеры.
Характеристики:
- Огромный участок площадью 700 м2 (очень редко!),
Жилая площ…
БЖ
Невероятная 5-комнатная квартира!
Эта превосходная квартира расположена в самом сердце религиозного района улицы Рачи, тихой и востребованной зоны павильона, в современном и недавнем здании 13 этажей.
Характеристики:
- Очень красивая квартира 110 м2,
- Терраса 10 м2, открытая юго-восточ…
Превосходная недвижимость 7 номеров 270 м2 построена на участке 470 м2
5 спален, включая 2 родительских люкса
Большое жилое пространство с красивой высотой потолка, очень светлое с гостиной, гостиной и роскошной американской кухней.
Блестяще спроектированный дом до мельчайших деталей изве…
БЖ
Ищете новый дом очень высокого положения с красивой квартирой из двух независимых комнат?
Продается в Эфраимском районе Хадеры дом из 5 комнат, преобразованный в 4 комнаты, полностью отремонтированные.
Дом площадью 145 м2 состоит из:
- превосходная кухня с центральным островом,
- исключ…
Добро пожаловать в Эйн-Хаям, недавний район, расположенный на краю великолепного заповедника Хадера, с захватывающими дух видами с тонами зеленого и бирюзового цветов.
Эта квартира расположена на второй линии района Эйн-Хаям, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой.
В роскошном здании есть вел…
БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет собой просторный дом с приятным садом в тихом районе франкоязычных семей.
Его характеристики:
- Дом 5,5 комнат площадью 170 м2,
- Поле 350 м2,
- Яркая гостиная,
- Кашерская кухня,
- Безопасная комната на первом этаже,
- 4 дополнительных …
БЖ
Невероятный новый дом, Белый дом, в жилом районе Бейт-Элиэзер!
RE/MAX Hadera представляет вам исключительно дом, за исключением 6 комнат в конце строительства!
Он расположен в новом жилом районе Бейт-Элиэзер, к востоку от Хадеры, недалеко от шоссе 6, синагоги, удобства.
Характеристики:…
БЖ
RE/MAX Hadera предлагает превосходную квартиру в центре Хадеры, очень хорошо расположенную, недалеко от французской пекарни, торговых центров, автобусов, школ.
Красивые 3 комнаты на четвертом этаже недавнего здания (6 лет), обращенные на юго-восток, яркие, роскошные, с красивой гостиной, …
БЖ
RE/MAX Hadera представляет эксклюзивную 5-комнатную квартиру в центре города, в знаменитом проекте Viva.
Эта уникальная квартира площадью около 170 м2 на 12 этаже имеет большую террасу площадью 38 м2, с потрясающим видом и состоит из:
- из американской кухни,
- современная гостиная,
- 4 …
БЖ
Франкоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» в востребованном жилом районе Неве-Хаим, примерно в 5 минутах езды от моря, дом мечты 6 + 1 + 1 номер!!!
Его характеристики:
- 260 м2 на участке площадью 400 м2,
- Роскошное жилое пространство, с вели…
БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет Вам эксклюзивно на продажу, новый и просторный дом!
Расположен в самом сердце тихого и востребованного района Неве Хаим, на улице Игал Алон.
Его характеристики:
✅ Дом из 7 комнат,
✅ Площадь 200 м2 на 3 уровнях,
✅ Земля 290 м2,
✅ 3 р…