Хадера, Израиль

Добро пожаловать в Эйн-Хаям, недавний район, расположенный на краю великолепного заповедника Хадера, с захватывающими дух видами с тонами зеленого и бирюзового цветов. Эта квартира расположена на второй линии района Эйн-Хаям, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой. В роскошном здании есть вел…