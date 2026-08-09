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Продажа новостроек в Нетании

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Жилой квартал Park hayam 4 pieces
Жилой квартал Park hayam 4 pieces
Жилой квартал Park hayam 4 pieces
Жилой квартал Park hayam 4 pieces
Жилой квартал Park hayam 4 pieces
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Жилой квартал Park hayam 4 pieces
Нетания, Израиль
от
$962,370
Квартира на продажу в Нетании, в районе Парк Хайам, недалеко от центра и в нескольких шагах от моря! Новое здание качества, доставка 2026. Здание с 3 лифтами, пустым мусором и комната для вечеринок. 3-й этаж на 17. Четыре комнаты. 2 ванные комнаты. 106 м2 + 15 м2 терраса (мирпесет). Открытый…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Balcon sur la mer haut standing magnifique
Жилой квартал Balcon sur la mer haut standing magnifique
Жилой квартал Balcon sur la mer haut standing magnifique
Жилой квартал Balcon sur la mer haut standing magnifique
Жилой квартал Balcon sur la mer haut standing magnifique
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Жилой квартал Balcon sur la mer haut standing magnifique
Нетания, Израиль
от
$3,33 млн
Ссылка: NT 217 На берегу моря Красивый дуплексный пентхаус 7 штук 260 м2 + 150 м2 терраса с видом на море Частный бассейн 5 туалетов Кондиционер 2 подземные парковочные места пещера Бассейн в здании
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
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Жилой квартал Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Нетания, Израиль
от
$3,46 млн
Роскошная квартира на продажу в Нетании на линии фронта центра города! Квартира с частным спа! Сауна и джакузи с беговой дорожкой и спортзалом! Новое и роскошное здание большого строителя Брига с 24-часовым смотрителем (бассейн, тренажерный зал и спа-салон с подпиской). Башня состоит из 8 эт…
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TekceTekce
Жилой квартал Rue rav kook proche kikar
Жилой квартал Rue rav kook proche kikar
Жилой квартал Rue rav kook proche kikar
Жилой квартал Rue rav kook proche kikar
Жилой квартал Rue rav kook proche kikar
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Жилой квартал Rue rav kook proche kikar
Нетания, Израиль
от
$649,350
В самом центре города - 3,5 номера полностью отремонтированы
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Rue jabotinsky centre ville netanya
Жилой квартал Rue jabotinsky centre ville netanya
Жилой квартал Rue jabotinsky centre ville netanya
Жилой квартал Rue jabotinsky centre ville netanya
Жилой квартал Rue jabotinsky centre ville netanya
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Жилой квартал Rue jabotinsky centre ville netanya
Нетания, Израиль
от
$749,250
В центре города, недалеко от спуска к морю и удобствам. Отремонтированное здание. Большие 4 комнаты превращаются в 3 комнаты с большой гостиной. Лифт. Квартира сдается в аренду по 5000 шекелей
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал A quelques pas de la mer
Жилой квартал A quelques pas de la mer
Жилой квартал A quelques pas de la mer
Жилой квартал A quelques pas de la mer
Жилой квартал A quelques pas de la mer
Нетания, Израиль
от
$1,83 млн
? Продается - Семейный дом с садом в Нетании Ищете дом, предлагающий красивые объемы и реальное открытое пространство? Расположенный в жилом районе Неот-Герцля, этот 8-комнатный дом площадью 300 м2 построен и имеет частный сад площадью 150 м2, идеально подходящий для полного отдыха с семье…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Жилой квартал Bel appartement au centre ville
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Жилой квартал Bel appartement au centre ville
Нетания, Израиль
от
$749,250
Красивая квартира на продажу в центре Нетании недалеко от Шука, торгового центра и центрального автовокзала. Новое здание. 10 этаж на 12 с 2 лифтами. 3 комнаты, 2 ванные комнаты. 90 м2 + 12 м2 терраса. 1 парковочное место. Двойная экспозиция: Юг, Запад. Цена: 2 250 000 ш
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
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Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Нетания, Израиль
от
$894,105
Квартира на продажу в Нетании, в нескольких шагах от моря и Блвд Ница. Хорошо сохранившееся здание с красивой прихожей и велосипедной комнатой. 4 этаж с лифтом. 3 комнаты очень просторные. 2 ванные комнаты. 92 м2. Вид на море. 4 выставки. Кондиционер в каждой комнате. Спокойно и ярко. Миклат…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
Жилой квартал Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
Нетания, Израиль
от
$699,300
Здание в стадии строительства - центр города Нетания в 10 минутах ходьбы от Кикара и моря. От 3 до 4 комнат или пентхауса с мамадой и террасой + парковка. 82 м2 + балкон 11 м2 - 2,100.000 шекелей. 97,80 м2 + балкон 13 м2 - 2,350,000 шекелей. Пентхаус - 117 м2 + терраса (74 м2 + 27 м2) - 3,50…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Maison natif 600
Жилой квартал Maison natif 600
Жилой квартал Maison natif 600
Жилой квартал Maison natif 600
Жилой квартал Maison natif 600
Показать все Жилой квартал Maison natif 600
Жилой квартал Maison natif 600
Нетания, Израиль
от
$4,73 млн
Перед пляжным спуском – новый дом застройщика. Бассейн и лифт в резиденции. 7 комнат с 4 ванными комнатами. Отличный вид на море
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Нетания, Израиль
от
$1,76 млн
Ссылка: NT 222 Район: Полег, у моря недалеко от магазинов и ресторанов 4 пьесы, в том числе «Мама» Площадь поверхности 147 м2 Терраса 17 м2 с видом на море 4 этаж с лифтами Большая гостиная, столовая и кухня 3 спальни Мастер Кондиционер 2 ванные комнаты, 3 туалета Частная парковка под землей…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Жилой квартал 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Жилой квартал 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Жилой квартал 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Нетания, Израиль
от
$982,350
Ссылка: NT 224 Район: Hayam Park Девятый проект Доставка ожидается через год 4 штуки нового каблана с мамадой Площадь 105 м2 Солнечная терраса 12 м2 14-й этаж с потрясающим видом 2 ванные комнаты Пещера, прилегающая к квартире Умный и просторный дизайн Частная парковка
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
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Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Нетания, Израиль
от
$815,517
Квартира для продажи в центре Нетании, недалеко от Шука, торгового центра и центрального автовокзала. Новое здание с эксклюзивным садом к зданию и партком. 9 этаж на 12, с 2 лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 113 м2 + 15 м2 мирпесета. 1 парковочное место. 1 подвал. Цена: 2 449 000
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
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Жилой квартал Centre ville grand 4 pieces
Нетания, Израиль
от
$799,200
4 комнаты - 125 м2 Здание с лифтом и подземной парковкой Идеально для разделения
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Жилой квартал Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Жилой квартал Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Жилой квартал Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
Нетания, Израиль
от
$3,33 млн
На престижной улице, обращенной к морю, в центре ультра-роскошного жилого проекта, откройте для себя редкую недвижимость, расположенную в современной башне на 24 этажа, предлагая только две квартиры на уровень для полной конфиденциальности. ? Квартира 5 комнат высокого положения 140 м2 с ще…
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Жилой квартал Construction neuve nat 600
Жилой квартал Construction neuve nat 600
Жилой квартал Construction neuve nat 600
Жилой квартал Construction neuve nat 600
Жилой квартал Construction neuve nat 600
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Жилой квартал Construction neuve nat 600
Нетания, Израиль
от
$2,63 млн
Дом NAT600 на 2 этажах - 5 комнат - жилая площадь 195 м2 + сад 106 м2 Возможность построить бассейн Конец поставки 2026
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Жилой квартал Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Жилой квартал Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Жилой квартал Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Жилой квартал Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Жилой квартал Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Показать все Жилой квартал Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Жилой квартал Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Нетания, Израиль
от
$2,498
Ссылка: TL 2677 Район: Флорентийский, очень хорошее расположение, рядом со всеми удобствами Квартира, расположенная в проекте Студии, улица Саламе Хороший 3 штуки, включая мамад Площадь 70 м2 Терраса 12 м2 5 этаж с лифтом Кондиционер Частная парковка
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Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Показать все Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Нетания, Израиль
от
$815,850
Недавнее здание - 4 комнаты 107 м2 + балкон. Открытый вид. Рядом с удобствами и торговым центром. Парковка. Лифт Шаббат
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Жилой квартал Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Жилой квартал Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Жилой квартал Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Жилой квартал Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Жилой квартал Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Показать все Жилой квартал Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Жилой квартал Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
Нетания, Израиль
от
$3,83 млн
Ссылка: NT 220 Район: Центр города Новый пентхаус на 5 комнат Площадь поверхности 313 м2 Терраса 121 м2 Один на полу 19-й этаж Два парковочных места Большой погреб
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Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Показать все Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Нетания, Израиль
от
$2,09 млн
Превосходный пентхаус для продажи в Нетании, в районе Парк Хаям, недалеко от центра города. Новое и качественное здание, доставка 2026. Здание с 3 лифтами, пустым мусором и комната для вечеринок. 17 этаж из 17. Пять штук. 2 ванные комнаты. 3 У.К. 156 м2 + 50 м2 терраса. Открытый вид из каждо…
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Immobilier.co.il
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Жилой квартал Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Жилой квартал Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Жилой квартал Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Жилой квартал Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Жилой квартал Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Показать все Жилой квартал Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Жилой квартал Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Нетания, Израиль
от
$762,570
Новый мини-Пентхаус на продажу в центре Нетании! Новое здание с красивым лобби! 13 этаж с 3 лифтами 3 штуки 2 ванные комнаты 93 м2 + 13 м2 терраса Сокка с видом на море 1 парковка Цена: 2,290,000sh Приманка Vaad: 450 шт/месяц Арнона: 500 шт/месяц Для получения дополнительной информации: Изр…
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Жилой квартал Centre ville vue degagee
Жилой квартал Centre ville vue degagee
Жилой квартал Centre ville vue degagee
Жилой квартал Centre ville vue degagee
Жилой квартал Centre ville vue degagee
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Жилой квартал Centre ville vue degagee
Нетания, Израиль
от
$732,600
Красивая квартира на продажу в центре Нетании недалеко от Шука, торгового центра и центрального автовокзала. Новое здание. 8 этаж на 12 с 2 лифтами. Три комнаты. 2 ванные комнаты. 90 м2 + 12 м2 мирпесета. 1 парковочное место. 1 подвал. 2 выставки: Юг, Запад. Цена: 2 200 000 Идеально подходит…
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Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya
Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya
Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya
Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya
Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya
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Жилой квартал Cottage avec potentiel nord de netanya
Нетания, Израиль
от
$949,050
Коттедж с потенциалом для продажи на севере Нетании – улица Моше Шапира Ищете просторный и светлый дом в очень популярном районе? Не упустите эту возможность! Детали собственности: • 4 комнаты + терраса на крыше с высоким потенциалом 2-комнатная квартира с большим садом – идеально подход…
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Жилой квартал Nizza proche kikar
Жилой квартал Nizza proche kikar
Жилой квартал Nizza proche kikar
Жилой квартал Nizza proche kikar
Жилой квартал Nizza proche kikar
Показать все Жилой квартал Nizza proche kikar
Жилой квартал Nizza proche kikar
Нетания, Израиль
от
$765,900
Отремонтированное здание – 4 комнаты – 116 м2 с 3 ориентациями – небольшой вид на море. Тихая улица, рядом со всеми удобствами и морским спуском. Лифт и крытая парковка
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Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Показать все Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Нетания, Израиль
от
$1,02 млн
Парк Хаям, Нетания, недалеко от моря. Новая квартира 102 м2 + терраса 14 м2, 10-й этаж, 4 комнаты. Проект Электра, современная 30-этажная башня. Парковка + подвал, немедленный вход. Семейный район, недалеко от магазинов, школ и пляжей. Снижение цены: 3 050 000 (продвижение цены 3 390 000)
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Жилой квартал Penthouse de reve vue mer ir yamim
Жилой квартал Penthouse de reve vue mer ir yamim
Жилой квартал Penthouse de reve vue mer ir yamim
Жилой квартал Penthouse de reve vue mer ir yamim
Нетания, Израиль
от
$2,29 млн
Пентхаус мечты на продажу в Нетании, с видом на Ир Ямим и природный заповедник, с беспрепятственным видом на море. Лучший пентхаус в проекте. 22 этаж с лифтами. 6 штук 3 ванные комнаты 4 У.К. 186м2 + 150м2 терраса на одном уровне Открытая кухня Прямой доступ к террасе из общественных зон 2 п…
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Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Показать все Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Нетания, Израиль
от
$949,050
Квартира на продажу в Нетании, недалеко от Ницы и моря! Новое и качественное здание с тренажерным залом и парткомом. 12 этаж с лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 97м2 + 12м2 терраса. Вид на море. 2 парковочных места, 1 подвал. Цена: 2 850 000
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Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Показать все Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
Нетания, Израиль
от
$2,08 млн
Ссылка: NT 225 Район: Hashmonaim Новое и современное здание, которому всего 6 лет Захватывающий 5-комнатный пентхаус, включая мамад Площадь 170 м2 Большая терраса 130 м2 с частным бассейном Панорамный вид на море около 200° 19-й и последний этаж с лифтами Кондиционер Родительский люкс с поль…
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Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Жилой квартал Netanya volume lumiere et mer a pied
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Быстро растущий прибрежный город, Нетания соблазняет своей живой средой между пляжами, прогулками и оживленной городской жизнью. Иерусалимская улица, всего в 2 минутах от пляжей и кикара, эта квартира, ранее 5 комнат, преобразованных в 4 комнаты, предлагает красивые объемы более 130 м2. Ра…
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Жилой квартал Penthouse rue yehuda alevi
Жилой квартал Penthouse rue yehuda alevi
Жилой квартал Penthouse rue yehuda alevi
Жилой квартал Penthouse rue yehuda alevi
Жилой квартал Penthouse rue yehuda alevi
Показать все Жилой квартал Penthouse rue yehuda alevi
Жилой квартал Penthouse rue yehuda alevi
Нетания, Израиль
от
$629,370
Пентхаус в центре города 4 комнаты - ясный вид Лифт, парковка 8-9 минут ходьбы от кикара и пляжа
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Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Показать все Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Жилой квартал Penthouse au pied du kikar
Нетания, Израиль
от
$3,13 млн
В самом центре города, наслаждаясь премиальным расположением у подножия Кикара, откройте для себя преимущества нового здания. Этот просторный пентхаус предлагает: Жилая площадь: 187 м2 Наружное пространство: терраса 50 м2 Основной актив: Вид с моря Комфорт: 2 парковочных места + подвал
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Жилой квартал Penthouse en plein centre ville de netanya
Жилой квартал Penthouse en plein centre ville de netanya
Жилой квартал Penthouse en plein centre ville de netanya
Жилой квартал Penthouse en plein centre ville de netanya
Жилой квартал Penthouse en plein centre ville de netanya
Показать все Жилой квартал Penthouse en plein centre ville de netanya
Жилой квартал Penthouse en plein centre ville de netanya
Нетания, Израиль
от
$1,30 млн
Для продажи: роскошный пентхаус в центре города, на тихой улице. Расположенная в новом 5-этажном бутик-здании, эта квартира очень просторна с примерно 140 м2 жилой площади и огромным мирпесетом около 90 м2. Квартира полностью меблирована (достаточно приехать с чемоданами), в ней большая свет…
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Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Показать все Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Жилой квартал Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Нетания, Израиль
от
$3,996
В аренду: роскошный пентхаус в центре города, на тихой улице. Расположенная в новом 5-этажном бутик-здании, эта квартира очень просторная с примерно 140 м2 жилой площади и огромной террасой около 90 м2. Квартира полностью меблирована (достаточно приехать с чемоданами), в ней большая светлая …
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Жилой квартал Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Жилой квартал Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Жилой квартал Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Жилой квартал Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Жилой квартал Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Показать все Жилой квартал Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Жилой квартал Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Нетания, Израиль
от
$1,76 млн
Ссылка: NT 223 Район: Nat 600 - Гейли Ям Идеальное расположение: в нескольких минутах ходьбы от моря, набережной, кафе и ресторанов, в благоустроенной и ухоженной резиденции Просторная квартира из 4 комнат, включая мамад Площадь 124 м2 14 м2 Мирпесет с потрясающим видом на море Недавний ремо…
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Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Показать все Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Нетания, Израиль
от
$765,900
Здание - 4 комнаты - 106 м2 + балкон 14 м2 Открытый вид 2 ванные комнаты отремонтированы 3 автостоянки лифт
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Нетания, Израиль
от
$2,50 млн
Ссылка: NT 219 Район: Ир Ямам, в самом роскошном проекте Нетании, живой опыт в роскошном комплексе 4 штуки Площадь поверхности: 138 м2 Терраса: 25 м2 с великолепным видом на море 1-й этаж Большой родительский люкс с раздевалкой Кондиционер 2 парковочных места Подвал 10 м2 Удобства башни: 24/…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Maison authentique pleine de potentiel
Жилой квартал Maison authentique pleine de potentiel
Жилой квартал Maison authentique pleine de potentiel
Жилой квартал Maison authentique pleine de potentiel
Жилой квартал Maison authentique pleine de potentiel
Показать все Жилой квартал Maison authentique pleine de potentiel
Жилой квартал Maison authentique pleine de potentiel
Нетания, Израиль
от
$2,50 млн
Аутентичный дом на продажу в Нетании, на тихой и зеленой улице недалеко от улицы Шарет на севере Нетании. 450 м2 земли, 320 м2 жилой площади. Красивый сад с фруктовыми деревьями. 7 номеров, 2 родительских люкса, в том числе один с раздевалкой, 3 ванные комнаты, 4 W.C. Тихий и яркий, открытый…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
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Жилой квартал Penthouse boulevard de nice
Нетания, Израиль
от
$3,064
Пентхаус площадью 150 м2 с 3 террасами панорамный вид на море 150 м2. Лифт Шаббат
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Нетания, Израиль
от
$1,93 млн
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
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Жилой квартал Rue remez proche de la kikar
Нетания, Израиль
от
$992,340
В центре города - 4 комнаты - 130 м2 + балкон Беспрепятственный вид - юго-западная ориентация 2 ванные комнаты + большая гостиная Отремонтированная квартира
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
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Жилой квартал Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Нетания, Израиль
от
$799,200
4 комнаты - 115 m2 - западная ориентация с небольшим видом на море. Здание технического обслуживания с лифтом. Парковка
Агентство
Immobilier.co.il
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