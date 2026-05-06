  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Magnifique villa de haut standing a louer avec piscine privee et proche de la mer entierement meublee youd zain ashdod

Жилой квартал Magnifique villa de haut standing a louer avec piscine privee et proche de la mer entierement meublee youd zain ashdod

Ашдод, Израиль
от
$12,464
;
8
Оставить заявку
ID: 38747
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Emplacement ideal joli 3 pieces a vendre entierement renove bograshov tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,80 млн
Жилой квартал Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Жилой квартал Magnifique 3 pieces dans un immeuble neuf a dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,84 млн
Жилой квартал Maison mitoyenne refaite a neuf
Ашкелон, Израиль
от
$787,200
Жилой квартал Petit et charmant 3 pieces ideal investissement
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique villa de haut standing a louer avec piscine privee et proche de la mer entierement meublee youd zain ashdod
Ашдод, Израиль
от
$12,464
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Показать все Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Жилой квартал Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ашкелон, Израиль
от
$452,640
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec vue mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec vue mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec vue mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec vue mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec vue mer
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces avec vue mer
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec vue mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Immeuble neuf 2 pieces avec parking et ascenseur
Жилой квартал Immeuble neuf 2 pieces avec parking et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,00 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации