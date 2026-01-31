  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Северный округ

Продажа новостроек в Северном округе

Acre Subdistrict
2
Нагария
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$589,380
Проект Тауэр Премиум Квартиры 4 и 5 комнат Доставка запланирована на июнь 2027 года 1.880.000 ниш Немедленный ежемесячный доход от подписи Производитель прямых продаж без агентских сборов
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$721,050
Проект Тауэр Премиум Квартиры 4 и 5 комнат Доставка запланирована на июнь 2027 года 1.880.000 ниш Немедленный ежемесячный доход от подписи Производитель прямых продаж без агентских сборов
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти