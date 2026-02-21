  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Rehovot Subdistrict

Продажа новостроек в Rehovot Subdistrict

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Показать все Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Ган-Явне, Израиль
от
$3,54 млн
Престижная вилла на продажу в Ган Явне На участке площадью 500 м2, вилла с бассейном 8 метров на 4 метра. На первом этаже гостиная кухня и мамад и на 1 этаже 4 спальни 2 ванные комнаты и терраса Исключительная вилла в нескольких минутах от Ашдода, без серьезного воздержания Пожалуйста
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти