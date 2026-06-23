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Ambassador Realty Group

Грузия,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Ambassador Realty Group — Инвестиционно-консалтинговая компания
Ambassador Realty Group — специализированная компания и консалтинговый хаб для частных и институциональных инвесторов. Наш приоритет — премиальный инвестиционный сегмент Батуми и Черноморского побережья Грузии.
Мы не занимаемся массовым рынком. Наш фокус — системная аналитика, надежность девелоперов и максимальная капитализация вашего капитала.
Направления деятельности:
    ·    Премиальный девелопмент и брендовые отели
Формируем портфель объектов исключительно от крупнейших застройщиков региона с управлением от мировых отельных операторов. В процессе работы с топовыми и перспективными девелоперами мы производим их полную поэтапную оцифровку, предоставляя инвесторам прозрачные данные. Это гарантирует строгое соблюдение сроков строительства, международные стандарты сервиса и прогнозируемый ROI.
    ·    Финансовая логистика, консалтинг и ВНЖ
Берем на себя полный цикл сопровождения трансграничных сделок: глубокий аудит доходности и рисков, помощь в одобрении ипотечных программ, структурирование и проведение международных платежей, а также гарантированное юридическое сопровождение при получении инвестиционного ВНЖ в Грузии (при покупке недвижимости от $150,000).
Ambassador Realty Group. Системный подход к инвестициям в будущее.
 

Наши агенты за границей
Роман Мировой
Роман Мировой
1 объект
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