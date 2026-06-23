Об агентстве

Ambassador Realty Group — Инвестиционно-консалтинговая компания

Ambassador Realty Group — специализированная компания и консалтинговый хаб для частных и институциональных инвесторов. Наш приоритет — премиальный инвестиционный сегмент Батуми и Черноморского побережья Грузии.

Мы не занимаемся массовым рынком. Наш фокус — системная аналитика, надежность девелоперов и максимальная капитализация вашего капитала.

Направления деятельности:

· Премиальный девелопмент и брендовые отели

Формируем портфель объектов исключительно от крупнейших застройщиков региона с управлением от мировых отельных операторов. В процессе работы с топовыми и перспективными девелоперами мы производим их полную поэтапную оцифровку, предоставляя инвесторам прозрачные данные. Это гарантирует строгое соблюдение сроков строительства, международные стандарты сервиса и прогнозируемый ROI.

· Финансовая логистика, консалтинг и ВНЖ

Берем на себя полный цикл сопровождения трансграничных сделок: глубокий аудит доходности и рисков, помощь в одобрении ипотечных программ, структурирование и проведение международных платежей, а также гарантированное юридическое сопровождение при получении инвестиционного ВНЖ в Грузии (при покупке недвижимости от $150,000).

Ambassador Realty Group. Системный подход к инвестициям в будущее.

