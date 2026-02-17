  1. Realting.com
от
$196,938
19.11.2024
$196,938
25.10.2024
$184,000
;
10 1
ID: 22396
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    26

О комплексе

Alliance Highline — это архитектурный, инвестиционный комплекс Тбилиси, который находится в самой динамичной части столицы, на пересечении районов Ваке и Сабуртало.

Комплекс состоит из трех башен - полностью реализованные башни A и B предназначены для премиальных инвестиционных апартаментов, а башня C будет включать в себя первые в столице инвестиционные резиденции высшей категории бренда Wyndham Grand Residences Tbilisi.

Крупнейшая американская управляющая компания Aimbridge Hospitality будет управлять Alliance Highline, что обеспечит обслуживание наивысшего стандарта, а также эффективную аренду апартаментов.

Общая стоимость инвестиций — $115 000 000

Инфраструктура проекта:
• Спа и оздоровительный центр
• Крытый бассейн
• Фитнес-центр
• Ресторан
• Лобби-бар
• Лаунж
• Коворкинг-пространства
• Конференц-зоны
• Атриум и зона отдыха
• 4-уровневая, местная парковка

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 34.3 – 40.2
Цена за м², USD 5,672 – 5,750
Цена квартиры, USD 196,938 – 231,150

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Видеообзор апарт - отель Alliance Highline

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
