Апарт-отель Alliance Highline

Alliance Highline — это архитектурный, инвестиционный комплекс Тбилиси, который находится в самой динамичной части столицы, на пересечении районов Ваке и Сабуртало.
Комплекс состоит из трех башен - полностью реализованные башни A и B предназначены для премиальных инвестиционных апартаментов, а башня C будет включать в себя первые в столице инвестиционные резиденции высшей категории бренда Wyndham Grand Residences Tbilisi.
Крупнейшая американская управляющая компания Aimbridge Hospitality будет управлять Alliance Highline, что обеспечит обслуживание наивысшего стандарта, а также эффективную аренду апартаментов.
Общая стоимость инвестиций — $115 000 000
Инфраструктура проекта:
• Спа и оздоровительный центр
• Крытый бассейн
• Фитнес-центр
• Ресторан
• Лобби-бар
• Лаунж
• Коворкинг-пространства
• Конференц-зоны
• Атриум и зона отдыха
• 4-уровневая, местная парковка