Апарт-отель Alliance Highline

Alliance Highline — это архитектурный, инвестиционный комплекс Тбилиси, который находится в самой динамичной части столицы, на пересечении районов Ваке и Сабуртало.



Комплекс состоит из трех башен - полностью реализованные башни A и B предназначены для премиальных инвестиционных апартаментов, а башня C будет включать в себя первые в столице инвестиционные резиденции высшей категории бренда Wyndham Grand Residences Tbilisi.



Крупнейшая американская управляющая компания Aimbridge Hospitality будет управлять Alliance Highline, что обеспечит обслуживание наивысшего стандарта, а также эффективную аренду апартаментов.



Общая стоимость инвестиций — $115 000 000



Инфраструктура проекта:

• Спа и оздоровительный центр

• Крытый бассейн

• Фитнес-центр

• Ресторан

• Лобби-бар

• Лаунж

• Коворкинг-пространства

• Конференц-зоны

• Атриум и зона отдыха

• 4-уровневая, местная парковка